Wer an einen steigenden Goldpreis glaubt, kauft Goldaktien

Die Margen im Bergbausektor sind gestiegen, höhere Goldpreise haben vielfach den Cashflow auf ein Rekordniveau getrieben.

Nun müssen Goldbergbau-Unternehmen nur noch ihre Reserven vergrößern und durch Fusionen und Übernahmen neue Investoren anziehen. Dividendenzahlungen sind jedenfalls ein nettes Plus für Investoren. Wobei die Erfolgsaussichten und die Qualität der Projekte sicher wichtiger sind. Leicht zugängliches Gold ist heute sicher schon entdeckt. Das Auffinden neuer Edelmetallvorkommen ist so schwieriger und teurer geworden. Besonders beliebt bei Anlegern dürften Unternehmen sein, die über Wachstum verfügen.

Von Interesse für Anleger könnte OceanaGold, ein etablierter Goldproduzent sein. Die Minen liegen auf den Philippinen, in Neuseeland und in den USA. Aktuell konnte OceanaGold – https://www.youtube.com/watch?v=IYhTVvVWDi4 – einen wichtigen Deal mit Umweltschützern abschließen. Denn dann kann die historische Haile-Goldmine in den USA einfacher von 4.500 Acres auf fast 5.400 Acres erweitert werden. Und so könnten viele Dollar an zusätzlichen Einnahmen entstehen. Goldminenaktien sind immer eine sinnvolle Ergänzung im Portfolio. Gold kann das Vermögen seiner Anleger schützen. Denn die erdrückende globale Schuldenlast wird vermutlich wichtige Fiat-Währungen, wie etwa den US-Dollar, schwächen. Historisch betrachtet, hat der Goldpreis mit steigender US-Staatsverschuldung zugelegt.

Ein Blick auf den HUI-Goldminenindex zeigt, dass die Goldminenaktien Stärke zeigen, sogar wenn der Goldpreis etwas nach unten tendiert. Denn aktuell sind Goldminenaktien immer noch günstig und angesichts des Goldpreises oft noch sehr unterbewertet. Sie können sich also besser als der Goldpreis selbst entwickeln. Da wäre vielleicht auch Victoria Gold – https://www.youtube.com/watch?v=EfNmop_SVu0 – immerhin der führende Goldproduzent im Yukon, eine Option für Anleger. Das Unternehmen besitzt dort die große Dublin-Gulch-Liegenschaft mit den Goldprojekten Olive und Eagle. Eagle produziert schon Gold.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von OceanaGold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/oceanagold-corp/ -) und Victoria Gold (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/victoria-gold-corp/ -).

