Wer heute noch normal schenkt, ist selbst schuld!

Gutschein-Reisen sind die neue Geschenkidee mit Erlebnischarakter

Die Urlaubsbox, der Fullservice-Spezialist für Kurzurlaube & Kurzreisen der besonderen Art, bringt mit seinen einzigartigen Gutschein-Reisen eine völlig neue Art des Reisens und Verschenkens auf den Markt. Ob spontaner Städte-Kurztrip, romantisches Wellhess-Wochenende oder raffiniertes Überraschungsgeschenk – mit den stilvoll verpackten Urlaubsgutscheinen, Reisegutscheinen, Reise-Geschenkgutscheinen und Hotelgutscheinen in einer hochwertigen Geschenkbox wird jeder Aufenthalt zum unvergesslichen Erlebnis für Familien, Paare, Singles, Alleinreisende, Genießer, Senioren und Aktivurlauber.

Die Idee ist so einfach wie genial: In jeder Urlaubsbox steckt ein individuell kombinierbarer Reisegutschein, Hotelgutschein bzw. Urlaubsgutschein, der sich flexibel für ausgewählte Wohlfühl-Hotels in Deutschland, Österreich, Italien, Südtirol, der Slowakei, Tschechien, Ungarn, Slowenien und der Schweiz einlösen lässt. Ob charmante Boutique-Hotels, luxuriöse Wellnessoasen mit ausgedehnten Relaxoasen oder familienfreundliche Hotel-Unterkünfte – die Auswahl an teilnehmenden Partner-Hotels ist vielfältig und garantiert für jeden Geschmack das passende Reiseziel, die richtige Urlaubsart und den passenden Hoteltyp.

Mit Reise-Geschenkgutscheinen von Urlaubsbox reisen Sie zeitlich jederzeit flexibel. Es gibt keinen fixen Reisetermin und die Eigenanreise erfolgt via PKW, Bahn, Bus oder Flugzeug. Die Reisegutscheine, Hotelgutscheine und Urlaubsgutscheine von Urlaubsbox sind nicht nur ein perfektes Geschenk für Liebende, Familien oder Freunde, sondern auch eine ideale Lösung für alle, die sich selbst eine Auszeit zum stressigen Berufsalltag gönnen möchten. Die besagten Reise-Geschenkgutscheine sind auf Urlaubsbox.com erhältlich und können ganz einfach online eingelöst werden.

Dabei bleibt, wie bereits erwähnt, die Wahl des Reiseziels und des Zeitpunkts flexibel – so wird jeder Kurzurlaub zur stressfreien Auszeit. Die hochwertige und formschöne Geschenkbox, in der der Urlaubsgutschein, Reisegutschein bzw. Hotelgutschein präsentiert wird, ist bereits ein Highlight für sich. Mit liebevollen Details und einer ansprechenden Gestaltung (z.B. einer individuellen Banderolle oder einer personalisierten Grußkarte) macht sie das Verschenken zu einem besonderen Moment.

Ob zum Geburtstag, zur Hochzeit, zu Weihnachten, zum Jahrestag, zum Valentinstag, Namenstag, Muttertag, Vatertag, Hochzeitstag oder zum Jubiläum oder einfach als kleine Aufmerksamkeit – eine Urlaubsbox ist immer die perfekte Wahl. Urlaubsbox hat sich seit seiner Gründung als führender Anbieter für kreative Reisegeschenke etabliert. Mit den Hotel-Gutscheinen, Reise-Gutscheine und Urlaubs-Gutscheinen in Gutschein-Geschenkboxen bietet das Unternehmen eine innovative Lösung, die Flexibilität und Qualität perfekt miteinander vereint. Die Mission: Menschen dazu inspirieren, mehr zu reisen und unvergessliche Momente zu schaffen, die verbinden.

Urlaubsbox ist das Erlebnis-Geschenk für Aktivurlauber, Naturliebhaber, Romantiker, Wellnessfreunde, Singles, Alleinesreisende, Hundefreunde, Golfurlauber, Wintersportfans, Wassersportler, Familien mit Babies, Genießern, Landurlaubern, Städteurlaubern und kleinen Kindern.

