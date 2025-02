Wertschätzung statt Wut: Der Schlüssel zu besserer Zusammenarbeit

In einer immer hektischer werdenden Welt sind Werte wie Wertschätzung, Zuverlässigkeit und Empathie der Schlüssel für eine erfolgreiche Zusammenarbeit.

Was haben Kunden von Rewe, Prinz Harry und viele Wähler gerade gemeinsam? Sie alle eint laut aktueller Medienberichte eine starke Emotion: Wut. Doch wie gehen wir mit dieser allgegenwärtigen Wut um? Und warum sollten wir ihr vor allem Empathie und Wertschätzung entgegensetzen? Die Achtsamkeitsexpertin, Gesundheits-Coachin und Vortragsrednerin Imke Götz vermittelt in ihrem Vortrag wertvolle Strategien, um innere Stärke zu bewahren, wenn die Stimmung hochkocht. Denn die Rednerin lebt selbst vor, wie man sich von der eigenen Wut – aber auch von der anderer – nicht stressen lässt.

Bei der Supermarktkette regt man sich darüber auf, dass dort das Sammeln der Payback-Punkte nicht mehr möglich ist. Bei den Royals ist es das ungezügelte Temperament Harrys, über das nun einstige Angestellte gegenüber der Presse berichten. Bei politischen Entscheidungen wie die Asyl-Abstimmung wiederum zieht es Bürger gerade auf die Straße, um bei großen Demonstrationen ihren Ärger lauthals zu bekunden. So vielfältig wie diese Beispiele können negative Emotionen im Zusammenleben und in der Zusammenarbeit aussehen. Und es gibt noch viel mehr. Schließlich werden wir alle – ob im Job oder privat – damit konfrontiert. Entweder weil wir sie selbst verspüren oder Arbeitskollegen und andere Mitmenschen sie an uns auslassen. In ihren Vorträgen betrachtet Imke Götze Wut in einer neuen Perspektive, die der Empathie.

Denn für die Vortragsrednerin äußert sie sich nur, wenn bestimmte Bedürfnisse unerfüllt bleiben, wie mangelnde Wertschätzung, fehlendes Verständnis oder nicht ausreichend Zeit im stressigen Alltag, um Momente der Achtsamkeit zu haben. Dann ärgert sich die Mutter, die zwischen Beruf, Familie und Haushalt jongliert, wenn sie für ihren Stress beim Einkauf eben nicht mehr mit Sammelpunkten belohnt wird. Der Sprössling des britischen Königshauses wiederum wird für seine Wutanfälle und öffentlichen Eskapaden bekannt, weil er damit hadert, immer in der Thronfolge an zweiter Stelle zu stehen und übergangen zu werden.

In ihrem Vortrag Deine Wut stresst mich nicht! geht die Achtsamkeitsexpertin Imke Götz aber noch auf weitere prägnante Beispiele aus dem Alltag und der beruflichen Zusammenarbeit ein, die Quellen der Wut sind. Sie können aber auch der Ursprung einer inneren Stärke sein, wenn wir den richtigen Umgang mit ihr wählen. Denn für Imke Götz ist vor allem entscheidend, wie wir auf solche Gefühle reagieren. Empathie gegenüber uns selbst und anderen ist dafür der Schlüssel. Die Expertin für Achtsamkeit empfiehlt daher eine Atmosphäre der Wertschätzung in der Zusammenarbeit zu schaffen, um solche schwierigen Situationen stressfrei zu lösen.

Wenn wir von öffentlichen Wutausbrüchen in den Medien erfahren, fällt es uns oft schwer, Wutausbrüche nachzuvollziehen. Schließlich kennen die wenigsten von uns die Sorgen eines Royals oder sind schlichtweg Kunden bei einem anderen Supermarkt. Doch im eigenen Alltag müssen wir uns diesen Emotionen stellen. Laut Rednerin Imke Götz ist es fatal, Wut einfach zu ignorieren oder still hinunterzuschlucken. Stattdessen sollten wir ihr mit Achtsamkeit begegnen, um eine Atmosphäre der Wertschätzung zu schaffen.

In ihrem Vortrag zeigt Imke Götz daher den Weg der Empathie, um mit Stärke aus der Wut hervorzugehen. Vor allem eine Kommunikation, die der Achtsamkeit statt dem Angriff den Vortritt lässt, ist dann Grundlage einer gelebten Wertschätzung. Mit dieser können wir es dann mit allen aufnehmen – selbst Prinz Harry.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Heinrich Kürzeder – Redner-Speaker-Experten

Herr Heinrich Kürzeder

Beuthener Straße 2

89407 Dillingen/Donau

Deutschland

fon ..: 0907171137

web ..: https://www.redner-speaker-experten.de

email : kontakt@redner-macher.de

Heinrich (Heini) Kürzeder, 1959 in Tegernsee geboren ist gelernter Werkzeugmacher und Maschinenbautechniker. Schon früh entdeckte er sein Vertriebstalent und machte Karriere in verschiedenen Branchen von Spezialschmierstoffen bis hin zu Büromaschinen. Im Jahr 1995 begann er in einer Agentur für Marketing als Vertriebsleiter zu arbeiten und betreute danach einen Motivationstrainer: Die Grundlage für seinigen heutigen Erfolg als DER Rednermacher und Gründer der Redneragentur 5 Sterne Redner.

Heini engagiert sich im ehrenamtlichen und sozialen Bereich, so war er zum Beispiel 30 Jahre lang Mitglied bei den Wirtschaftsjunioren und führte die bayerisch-schwäbischen Wirtschaftsjunioren als Regionalsprecher in das neue Jahrtausend. Für die Regionalversammlung der IHK war Heinrich Kürzeder lange Zeit als Vertreter der Dienstleistungsbranche aktiv und als Mitglied von Round Table war er zusammen mit seinem Freund Sven Gabor Janszky der Auslöser für ein großes Charityprojekt für die dermakids.

Heini ist ein Familienmensch und seit 1986 mit seiner großen Liebe Ellen verheiratet, die beiden haben zwei Kinder: Sabrina und Michael und drei wunderbare Enkelkinder. Heini und Ellen lieben die Region um Sankt Johann in Tirol und sind, so oft als möglich, in den Bergen.

Neben seiner Familie ist Sport eines der wichtigsten Dinge in seinem Leben. Heini war lange Jahre Skilehrer in der Region um Bad Tölz und Lenggries. Im Sommer arbeitet er gerne als Mountainbike Guide. In seinen Spezialkursen für die Generation der über 50-jährigen zeigt er seinen Teilnehmern wie man sicher und gefahrlos, aber mit jeder Menge Spaß, auch schwierige Bergab-Passagen bewältigen kann. Heini ist vom österreichischen Radsportverband ausgebildeter Bike Trainer in einer der renommiertesten Bike Schulen Österreichs und auch für E-Bike Touren rund um den wilden Kaiser zu buchen. Sein Bike Sponsor Focus Bikes hat dazu für ihn extra ein spannendes Video gedreht.

Aus einer sportlichen Vergangenheit kommen auch seine guten Kontakte zu bekannten Sportlern, wie z.B. Skirennläufern, Olympioniken, Fußballspielern und Motorsportlern.

Pressekontakt:

Heinrich Kürzeder – Redner-Speaker-Experten

Herr Heinrich Kürzeder

Beuthener Straße 2

89407 Dillingen/Donau

fon ..: 0907171137

email : kontakt@redner-macher.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wer heute noch normal schenkt, ist selbst schuld! Forge Resources schließt Erwerb von 60%iger Beteiligung an Aion Mining Corp. mit vollständig genehmigtem Kohleprojekt ab