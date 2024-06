WerteUnion bündelt politische Kräfte! 48 Stunden nach Wahlkampfauftakt mit Dr. Hans-Georg Maaßen in Chemnitz

WerteUnion | Zusammenarbeit mit der Partei BündnisDeutschland | Kreistagsmitglieder des BSW – Wechsel zur WerteUnion.

48 Stunden nach dem Wahlkampfauftakt in Chemnitz – WerteUnion bündelt politische Kräfte

Der Auftakt zum Wahlkampf der WerteUnion am 18. Juni in Chemnitz ist noch keine 48 Stunden her und es gibt schon zwei Mitteilungen, die aufhorchen lassen. Nach Vorgesprächen mit der Partei BündnisDeutschland hat der Bundesvorstand der WerteUnion beschlossen, eine Zusammenarbeit mit der Partei BündnisDeutschland anzustreben. Durch die Bündelung der liberal-konservativen Kräfte gehen wir einen weiteren Schritt in Richtung unseres Ziels einer Politikwende, so die Mitteilung des Vorstandes. Mit positivem Überraschungseffekt wurde zudem die Mitteilung zur Kenntnis genommen, dass zwei Kreistagsmitglieder des BSW im Gothaer Kreistag zur WerteUnion wechseln wollen.

Die WerteUnion bestätigt hiermit nochmals ihr Credo

Wir reden mit allen politischen Kräften, die an einer Politikwende zugunsten unseres Landes und unserer Bevölkerung mitarbeiten wollen. Alle politischen Kräfte die wahrhaftig und an der Sache orientiert, ideologiefrei und zukunftsweisend die Politikwende in Deutschland mitgestalten wollen, sind aufgerufen, mit den bisherigen politischen Dogmen zu brechen. Schließt euch uns an! Die politische Zukunft Deutschlands muss wieder mit Vernunft und Sachverstand im Interesse des Friedens und der Freiheit unserer Bürger gestaltet werden. Wählt mit uns die Freiheit!

Wir sind offen für Gespräche und laden alle ein, die an einer konstruktiven Zusammenarbeit interessiert sind, mit uns in Kontakt zu treten. Gemeinsam können wir die Weichen für eine bessere Zukunft Deutschlands stellen. Schließt euch der WerteUnion an und wählt mit uns die Freiheit!

https://sachsen-werteunion.de/werteunion-buendelt-politische-kraefte-48-stunden-nach-dem-wahlkampfauftakt-mit-dr-hans-georg-maassen-in-chemnitz/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Landesverband WerteUnion Sachsen

Herr Heiko Petzoldt

Reichenbacher Straße 2

08468 Heinsdorfergrund

Deutschland

fon ..: +49 351 3361086

web ..: http://www.sachsen-werteunion.de

email : landesverband@sachsen-werteunion.de

Als Teil der WerteUnion möchten wir Ihnen eine umfassende Plattform bieten, auf der Sie sich über die WerteUnion Sachsen und die bundesweite Themen der Partei informieren und dabei unsere Positionen mit Ihren vergleichen können. Hier finden Sie alles Wichtige über unsere Partei und unsere Ziele.

Wir möchten uns auch für Ihre Unterstützung bedanken! Gemeinsam werden wir dafür sorgen, dass es wieder gut wird.

Pressekontakt:

Landesverband WerteUnion Sachsen

Herr Stefan Friedrich

Reichenbacher Straße 2

Heinsdorfe 08468

fon ..: +4915159888259

email : stefan.friedrich@sachsen-werteunion.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Vizsla Silver gibt den Erhalt der gerichtlichen Genehmigung und das voraussichtliche Abschlussdatum für die Ausgliederung von Vizsla Royalties bekannt FendX informiert über aktuelle Entwicklungen im Unternehmen