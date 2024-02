WhatsApp Marketing: Die Geheimwaffe für lokale Geschäfte, Gastronomen und Dienstleister

Neue Wege bringen neue Möglichkeiten und dadurch mehr Erfolg. Whatsapp Marketing ist der Gamechanger für lokale Geschäfte, Gastronomen und Dienstleister.

Im digitalen Zeitalter ist es von entscheidender Bedeutung, innovative Wege zu finden, um Zielgruppen zu erreichen. WhatsApp, eine der weltweit führenden Instant-Messaging-Plattformen, hat sich nicht nur für die Kommunikation zwischen Freund:innen etabliert, sondern auch als leistungsstarkes Tool für Unternehmen.

Die Zahlen sprechen für sich: Öffnungsraten von 95% und eine Click-Through-Rate (CTR) von bis zu 60%, kombiniert mit 100 Milliarden Nachrichten pro Tag, bieten eine einzigartige Möglichkeit, die Botschaft direkt in die Taschen und Herzen Deiner Zielgruppe zu bringen.

Die Geschichte von WhatsApp ist faszinierend: Innerhalb eines Jahrzehnts, seit der Gründung im Jahr 2009 hat sich das Unternehmen zum weltweit meistgenutzten Messaging-Dienst entwickelt. Nicht zuletzt die Übernahme von Facebook (heute Meta) für die damalige Rekordsumme von 19 Milliarden Dollar hat die Marktposition noch einmal potenziert.

Heute zählt WhatsApp 2 Milliarden monatliche Nutzer:innen weltweit und bietet nicht nur eine hohe Nutzungsrate, sondern auch die Möglichkeit, Dich inmitten des stetig wachsenden Kommunikationsmeeres abzuheben.

Scan4Business zeigt, wie Du Deine Kundenbindung stärken kannst.

WhatsApp, die beliebteste Messaging-App Deutschlands, ist nicht nur für private Chats da. Immer mehr Unternehmen entdecken die Möglichkeiten des WhatsApp Marketings, um ihre Kunden zu erreichen und ihre Geschäfte zu fördern.

Was ist WhatsApp Marketing?

WhatsApp Marketing umfasst jegliche Marketing-Nachrichten, die über den Messenger verschickt werden. Das können sowohl von Kund:innen initiierte Nachrichten sein – zum Beispiel Fragen an dein Unternehmen – als auch Mitteilungen, die du deinen Kund:innen sendest.

Beachte jedoch, dass du als Unternehmen nicht einfach Nachrichten über deinen privaten Account verschicken kannst. Die Praxis, auch bekannt als WhatsApp Newsletter, wurde im Dezember 2019 verboten, um die Nutzer:innen vor übermäßigen Benachrichtigungen zu schützen.

Warum sollte dein Unternehmen WhatsApp Marketing nutzen?

Reichweite: Zwei Milliarden Menschen weltweit nutzen WhatsApp, und allein in Deutschland sind es rund 60 Millionen aktive Nutzer:innen. Deine Zielgruppe ist also höchstwahrscheinlich bereits auf WhatsApp unterwegs.

Persönlicher Kontakt: WhatsApp ermöglicht einen direkten und persönlichen Austausch mit Kund:innen. Du kannst individuell auf Anfragen reagieren und Beziehungen aufbauen.

Vielseitigkeit: Von Produktankündigungen über Bestellbestätigungen bis hin zu Kundensupport – WhatsApp bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten für dein Unternehmen.

Effektivität für verschiedene Branchen:

Einzelhandel: Stell dir vor, du betreibst ein lokales Geschäft. Mit WhatsApp kannst du deine Kunden über neue Produkte informieren, exklusive Angebote teilen und sogar Bestellungen entgegennehmen. Die direkte Kommunikation schafft Vertrauen und Kundenbindung.

Gastronomie: Restaurants, Cafés und Bars können WhatsApp nutzen, um Reservierungen zu bestätigen, Tagesangebote zu teilen und auf Events hinzuweisen. Die schnelle Erreichbarkeit über den Messenger ist ein Pluspunkt für Gäste.

Dienstleister: Ob Friseur, Kosmetikerin oder Handwerker – WhatsApp ermöglicht Terminvereinbarungen, Erinnerungen und individuelle Beratung. Deine Kund:innen schätzen den unkomplizierten Kontakt.

So geht erfolgreiches WhatsApp Marketing:

Das perfekte Konzept für erfolgreiches WhatsApp Marketing bietet Scan4Business!

Die Expert:innen unterstützen dich bei der Umsetzung und helfen dir, das volle Potenzial von WhatsApp auszuschöpfen. Scan4Business bietet für alle interessierten, eine kostenlose Demo auf der Website!

