Wie gehen wir vor, wenn Festplatte/n gelöscht werden sollen?

Sicher, diskret und umweltbewusst: Unsere Festplattenvernichtung in Grevenbroich bietet hohe Sicherheit nach DIN 66399.

Wir sind ein Fachbetrieb für die Festplattenvernichtung in Grevenbroich. Wir kommen selbstverständlich zu unseren Kunden in die Firma, um ihm lange Fahrten zu ersparen. Wir nehmen gerne alle Geräte oder auch nur die Festplatten mit und werden uns an die Löschung begeben. Unser Personal, welches dafür eingesetzt wird, ist geschult und diskret, worauf Sie sich verlassen können. Bei uns gilt absolute Geheimhaltung. Die Daten der Festplatte werden umgehend gelöscht und die Festplatten entsorgt. Dabei denken wir immer an die Umwelt und halten uns an alle Richtlinien, die der Datenschutz bereithält. Wer unsere Datenträgervernichtung in Grevenbroich für sich einsetzt, kann sicher sein, keinen Ärger zu bekommen und hohen Bußgelder zu entkommen. Wir achten auf die DIN 66399, die schon seit Oktober 2012 in Kraft ist. Wir gehen nach Sicherheitsstufe 3 vor, das ist eine hohe Sicherheitsstufe und nur das Beste für Sie! Sie können uns Ihre Personaldaten, Bewerbungsunterlagen, Patientendaten, Mandanteninformationen und mehr, anvertrauen und durch uns gänzlich vernichten lassen. Für ausführliche Informationen und detaillierte Einblicke besuchen Sie uns doch gerne auf unserer Webseite im Internet, wo Sie umfassende Details, aktuelle Angebote und weiterführende Inhalte zu unserem Leistungsspektrum finden können. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage und sind gerne für Sie da!

PRS Jakubowski ® Festplattenvernichtung

Herr Aleksander Jakubowski

Brackeler Hellweg 86

44339 Dortmund

Deutschland

fon ..: 023139759721

web ..: https://www.sichere-festplatten-vernichtung.de/festplatten-vernichtung-grevenbroich/

email : info@sichere-festplatten-vernichtung.de

Die Firma „PRS Jakubowski ®“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Computer, Notebook, PC, EDV, IT an.

