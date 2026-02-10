  • „Wie gewaltig doch die Macht des geschriebenen Wortes war. Viel stärker als jede Waffe.“

    Mit dem historischen Thriller „Tinte und Schwert – Verwandlung“ hat Autor Matthias Soeder den Auftakt seiner auf drei Bände angelegten Romanreihe über den Dreißigjährigen Krieg veröffentlicht.

    BildEin Priesteranwärter, der zum Racheengel wird. Eine junge Frau, die bereit ist, moralische Grenzen zu überschreiten. Erzählt vor dem Hintergrund des Dreißigjährigen Krieges, der Europa verwüstete und bis heute nachwirkt.

    Die Romanserie verbindet fiktive Schicksale mit realen historischen Ereignissen der frühen Kriegsjahre. Für seine Recherche beschränkte sich der ehemalige Pilot nicht auf Archive und Fachliteratur. Als aktiver Reenactor erlebt er historische Waffen, Lagerleben und Gefechtsdarstellungen aus nächster Nähe.

    Juni 2026, Bourtange in den Niederlanden. Mehr als 500 Darsteller aus acht Ländern stellen die Kämpfe um die Festung Bourtange nach. Kanonendonner übertönt jedes Kommando, Pulverdampf liegt in der Luft, die Sicht reicht oft nur wenige Meter weit. „Viele Details stehen in keinem Buch“, sagt Soeder. „Die erfahre ich nur, wenn ich mittendrin stehe.“ Diese Erfahrungen prägen auch seine Romane.

    Erzählt wird aus unterschiedlichen Perspektiven – von Bauern, Handwerkern und Soldaten bis hin zu historischen Heerführern. Leser erleben den Krieg unmittelbar: den Geruch von Schwarzpulver, die Erschöpfung der Schanzarbeit, die Brutalität gegenüber Soldaten und Zivilisten sowie die moralischen Konflikte, die daraus entstehen.

    Im Mittelpunkt steht der siebzehnjährige Jacob Wolffen. Er will Priester werden, doch ein Söldnertrupp ermordet seine Familie und verschleppt ihn nach Böhmen. Dort gerät er in die Armee des Kriegsunternehmers Ernst von Mansfeld und beginnt zu glauben, Gott habe ihn zum Werkzeug der Vergeltung bestimmt.

    An seiner Seite steht Anna – eigenständig, mutig und bereit, für Gerechtigkeit Grenzen zu überschreiten. Ihre Geschichte verknüpft sich zunehmend mit den politischen und militärischen Ereignissen des Krieges sowie mit einer Zeit, in der religiöser Fanatismus und Hexenverfolgungen über Leben und Tod entschieden. Während der Krieg immer größere Teile Europas erfasst, geraten die Figuren tief in einen Strudel aus Schuld, Hoffnung, Verrat und Rache.

    Soeders Sprache macht das 17. Jahrhundert unmittelbar erfahrbar, ohne künstlich zu wirken. Historische Fakten setzen den Rahmen, doch der Roman wird von Spannung, Tempo und erzählerischer Konsequenz getragen.

    Für die Recherche ist Soeder in eine historische Gruppe eingebunden, die experimentell arbeitet und eng mit Museen und Historikern zusammenwirkt. Diese praktische Arbeit wird ergänzt durch intensive Quellenrecherche in Archiven sowie durch Gespräche mit Experten – unter anderem zu historischen Waffen, medizinischer und wundchirurgischer Praxis, kirchlichen Fragen sowie zum Alltags- und Soldatenleben des frühen 17. Jahrhunderts. „Wenn eine Idee nicht zu den Quellen passte, flog sie raus“, sagt der Autor.

    BUCHDATEN
    Titel: Verwandlung (Band 1: Tinte und Schwert)
    Autor: Matthias Soeder
    Verlag: FeuerTanz-Verlag
    Erscheinung: 10.02.2026
    ISBN: 978-3-910619-25-8
    Preis: Paperback 20 EUR / E-Book 5,99 EUR / Hardcover 30 EUR
    Weitere Bände:
    Verzweiflung (Band 2) – Oktober 2026
    Vergeltung (Band 3) – 2027

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    FeuerTanz-Verlag
    Frau Veronika Aretz
    Vennstraße 30
    52134 Herzogenrath
    Deutschland

    fon ..: +49 2407 – 91 68 94
    web ..: https://feuertanz-verlag.de/produkt/tinte-und-schwert-1-verwandlung/
    email : kontakt@feuertanz-verlag.de

    Im Feuertanz-Verlag wird es heiß: Wenn das Feuer zu tanzen beginnt, dann ist Liebe im Spiel und wir werden mitgenommen in eine fantastische oder reale Welt. Ob es feuerspeiende Drachen sind, der Teufel uns höchstpersönlich begrüßt, ein Mord geschieht, eine einsame Seele von ihrer Vergangenheit eingeholt wird oder sie plötzlich die Welt retten muss … Alle, die solche Geschichten lieben, sind hier gut aufgehoben.

    Pressekontakt:

    FeuerTanz-Verlag
    Frau Veronika Aretz
    Vennstraße 30
    52134 Herzogenrath

    fon ..: 02407-916894
    email : kontakt@feuertanz-verlag.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Warum Akzeptanz Sie mental stärker macht
      Akzeptanz - ein einfaches Wort, doch so manches Mal eine große Herausforderung. Erfahren Sie, warum Akzeptanz eine wichtige Grundlage für mentale Stärke und Motivation ist....

    2. Wochenrückblick KW 06-2021 – Viel hilft viel oder verursacht zu viel Nebenwirkungen?
      Die US-Wirtschaft präsentiert sich robust! Auch die Unternehmensgewinne im letzten Quartal des vergangenen Jahres lagen mit fast 90 % über den Erwartungen und fast 80 % der Unternehmen schlugen die...

    3. Wenn das Haus im Alter zu viel Arbeit macht
      Manchmal kann es sinnvoll sein, das alte Objekt zu verkaufen und ein neues zu mieten...

    4. Achtung! Hier spukt es gewaltig!
      Papierfresserchens MTM-Verlag lädt Jung und At zur Gruselanthologie ein - jetzt Geschichten einreichen...

    5. Wolfram: Die Waffe im Rohstoffkrieg
      Der Preis für Wolfram hat sich binnen eines Jahres in etwa vervierfacht. Er reflektiert damit den geopolitischen Konflikt zwischen den USA und China. Das Metall ist bei viele High Tech-Produkten...

    6. Wolfram: Dual-Use als Waffe im Rohstoffkrieg
      Während Silber und Seltene Erden im Rohstoffkrieg zwischen China und den USA die Schlagzeilen dominieren, fristet Wolfram ein Schattendasein. Dabei ist das Metall für viele Technologien essenziell. China hat bereits...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.