„Wie gewaltig doch die Macht des geschriebenen Wortes war. Viel stärker als jede Waffe.“

Mit dem historischen Thriller „Tinte und Schwert – Verwandlung“ hat Autor Matthias Soeder den Auftakt seiner auf drei Bände angelegten Romanreihe über den Dreißigjährigen Krieg veröffentlicht.

Ein Priesteranwärter, der zum Racheengel wird. Eine junge Frau, die bereit ist, moralische Grenzen zu überschreiten. Erzählt vor dem Hintergrund des Dreißigjährigen Krieges, der Europa verwüstete und bis heute nachwirkt.

Die Romanserie verbindet fiktive Schicksale mit realen historischen Ereignissen der frühen Kriegsjahre. Für seine Recherche beschränkte sich der ehemalige Pilot nicht auf Archive und Fachliteratur. Als aktiver Reenactor erlebt er historische Waffen, Lagerleben und Gefechtsdarstellungen aus nächster Nähe.

Juni 2026, Bourtange in den Niederlanden. Mehr als 500 Darsteller aus acht Ländern stellen die Kämpfe um die Festung Bourtange nach. Kanonendonner übertönt jedes Kommando, Pulverdampf liegt in der Luft, die Sicht reicht oft nur wenige Meter weit. „Viele Details stehen in keinem Buch“, sagt Soeder. „Die erfahre ich nur, wenn ich mittendrin stehe.“ Diese Erfahrungen prägen auch seine Romane.

Erzählt wird aus unterschiedlichen Perspektiven – von Bauern, Handwerkern und Soldaten bis hin zu historischen Heerführern. Leser erleben den Krieg unmittelbar: den Geruch von Schwarzpulver, die Erschöpfung der Schanzarbeit, die Brutalität gegenüber Soldaten und Zivilisten sowie die moralischen Konflikte, die daraus entstehen.

Im Mittelpunkt steht der siebzehnjährige Jacob Wolffen. Er will Priester werden, doch ein Söldnertrupp ermordet seine Familie und verschleppt ihn nach Böhmen. Dort gerät er in die Armee des Kriegsunternehmers Ernst von Mansfeld und beginnt zu glauben, Gott habe ihn zum Werkzeug der Vergeltung bestimmt.

An seiner Seite steht Anna – eigenständig, mutig und bereit, für Gerechtigkeit Grenzen zu überschreiten. Ihre Geschichte verknüpft sich zunehmend mit den politischen und militärischen Ereignissen des Krieges sowie mit einer Zeit, in der religiöser Fanatismus und Hexenverfolgungen über Leben und Tod entschieden. Während der Krieg immer größere Teile Europas erfasst, geraten die Figuren tief in einen Strudel aus Schuld, Hoffnung, Verrat und Rache.

Soeders Sprache macht das 17. Jahrhundert unmittelbar erfahrbar, ohne künstlich zu wirken. Historische Fakten setzen den Rahmen, doch der Roman wird von Spannung, Tempo und erzählerischer Konsequenz getragen.

Für die Recherche ist Soeder in eine historische Gruppe eingebunden, die experimentell arbeitet und eng mit Museen und Historikern zusammenwirkt. Diese praktische Arbeit wird ergänzt durch intensive Quellenrecherche in Archiven sowie durch Gespräche mit Experten – unter anderem zu historischen Waffen, medizinischer und wundchirurgischer Praxis, kirchlichen Fragen sowie zum Alltags- und Soldatenleben des frühen 17. Jahrhunderts. „Wenn eine Idee nicht zu den Quellen passte, flog sie raus“, sagt der Autor.

BUCHDATEN

Titel: Verwandlung (Band 1: Tinte und Schwert)

Autor: Matthias Soeder

Verlag: FeuerTanz-Verlag

Erscheinung: 10.02.2026

ISBN: 978-3-910619-25-8

Preis: Paperback 20 EUR / E-Book 5,99 EUR / Hardcover 30 EUR

Weitere Bände:

Verzweiflung (Band 2) – Oktober 2026

Vergeltung (Band 3) – 2027

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FeuerTanz-Verlag

Frau Veronika Aretz

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52134 Herzogenrath

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