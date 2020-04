Wie im Süden – der eigene Ovalpool im Garten

Reisen ist derzeit nicht möglich, keiner weiß, wann es wieder möglich ist. Wer vorausschauend ist, stellt sich auf einen Urlaub zu Hause ein, mit allem was dazu gehört, incl. eigenem Pool.

Mörlenbach, 15.04.2020 – My Home is my Castle – incl. Ovalpool hinterm Haus

Ein Ovalpool hat in erster Linie einen optischen Vorteil: Seine Form. Statt einem runden Pool erzeugt ein oval geformter Pool ein außergewöhnlich schönes Ambiente. Nicht zuletzt kommt ein Ovalpool immer dann in Frage, wenn das Grundstück ebenso länglich geschnitten ist. Das längliche Design fügt sich harmonisch in den Garten ein. Dank Selbstaufbau entsteht in kurzer Zeit der neue Badespaß für die ganze Familie. Und all das in einer Qualität Pools made in Germany.

Auch beim Swimmingpool für den Garten gilt: Pools made in Germany

Damit die Badefreuden langfristig gesichert sind, sollten Verbraucher auf die Kompetenz der Fachleute setzen. Mit pool.net haben Sie einen Experten an der Seite, der das Know-How aber vor allem auch die Erfahrung im Umgang mit den richtigen Produkten mitbringt. Denn ein Swimmingpool für den Garten ist eine Investition, die sich auszahlen soll.

In erster Linie soll hier ein tolles Urlaubsflair entstehen. Denn immer mehr Familien entscheiden sich für die Ferien zu Hause. Aktuell scheint dies sogar die einzige Möglichkeit zu sein, seinen Urlaub zu verbringen. Und damit fällt auch die Entscheidung für einen Ovalpool leicht. Um die Kosten zu senken, bietet es sich an, diesen Gartenpool mit Edelstahlwand selbst aufzubauen.

Runder oder Ovalpool? Welcher Pool ist Ihr Favorit?

Statt einem aufblasbaren Gartenpool bietet ein Edelstahlpool weitaus mehr Vorzüge. Dank der Materialauswahl wäre hier zuerst die Robustheit zu nennen. Und das kommt gerade dann zur Geltung, wenn der Gartenpool von der ganzen Familie und Freunden genutzt wird. Eine Aluminium- oder Stahlwand bleibt formstabil, während aufblasbare Pools schnell beschädigt werden können. Ein weiterer Pluspunkt ist, dass ein runder oder Ovalpool im Erdboden eingebaut werden kann.

Damit wird er ganzjährig nutzbar und bleibt dauerhaft bestehen. In puncto Qualität unterscheidet sich ein runder Pool nicht von einem Ovalpool. Es ist einzig und allein eine Frage des persönlichen Geschmacks und der Gegebenheiten im Garten. Wer täglich eine Bahn schwimmen möchte, wird sich eher für den Ovalpool entscheiden. Aufgrund des Materials von Stahl oder Aluminium kann dieser Pool auch während der Wintermonate bestehen bleiben und wird durch eine robuste Plane oder Überdachung geschützt.

Setzen Sie auf Pools made in Germany

Im Gespräch mit dem Experten von pool.net können bestehende Fragen zum Einbau besprochen werden. Pools made in Germany gilt hier nicht nur für den Ovalpool, sondern auch für den Rundpool oder Achtformpool. Ein Pool mit Stahlwand ist eine ideale Alternative für einen Pool aus Beton. Denn die Kosten sind weitaus geringer und bieten dennoch jede Menge Badespaß. Der Selbstaufbau ist relativ leicht zu bewerkstelligen. In der Vorbereitungsphase werden alle Punkte erläutert, die für den Aufbau des Gartenpools wichtig sind. Nehmen Sie Kontakt auf um erste Informationen zu erhalten!

