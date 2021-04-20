  • Wie Remote-Diagnostik Glasfaserbetrieb effizienter macht

    Telkotec kombiniert Aktivierung, Qualitätssicherung und Remote-Diagnostik, damit Störungen schneller gelöst werden und Vor-Ort-Einsätze planbar sinken.

    BildMit dem Wachstum der Glasfasernetze wächst auch eine operative Realität, die viele Marktteilnehmer unterschätzen: Jede Störung, jeder unklare Übergang und jedes missverständliche Setup kann Tausende zusätzliche Kontakte erzeugen. Gleichzeitig steigen die Erwartungen der Kunden, dass Hilfe sofort verfügbar ist und dass Anschlüsse ohne lange Wartezeiten stabil laufen. In diesem Spannungsfeld gewinnt ein Ansatz an Relevanz, der im Mobilfunk und in Rechenzentren längst Standard ist: Remote-Diagnostik und proaktives Erkennen typischer Fehlerbilder, bevor daraus wiederholte Vor-Ort-Einsätze werden. Für Netzbetreiber wird das zum Effizienzhebel, weil sich Kosten nicht nur über Bau, sondern über Betrieb entscheiden.

    „Wenn Netze wachsen, zählt jede vermiedene Fahrt. Viele Probleme entstehen nicht im Glasfasernetz selbst, sondern in der Inhouse-Strecke, beim Endgerät oder im WLAN. Wer hier remote sauber analysieren kann, löst Störungen schneller und entlastet den Betrieb“, sagt Jörg Peil, Geschäftsführer der Telkotec GmbH (www.telkotec.de). Telkotec deckt mit mehr als 400 Mitarbeitern für verschiedene Netzanbieter die vollständige Installation und Entstörung in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens und Hessens ab und bearbeitet monatlich etwa 10.000 Neuinstallationen und mehrere tausend Störungsfälle.

    Gerade beim Übergang von der Netzinfrastruktur zur Nutzungssituation liegt eine Chance. Häufig sind es nicht „große“ Defekte, sondern Konstellationen, die sich wiederholen: eine unpassende Positionierung von Router oder ONT, eine WLAN-Situation, die bei neuen Anwendungen an Grenzen stößt, oder eine unklare Inhouse-Verkabelung, die die Leistung ausbremst. Wenn solche Fälle systematisch erkannt und anhand sauberer Aktivierungs- und Abnahmeprotokolle eingeordnet werden, sinkt die Anzahl unnötiger Einsätze. Gleichzeitig wird der verbleibende Vor-Ort-Bedarf planbarer, weil Techniker gezielter vorbereitet werden können und weil die Diagnose nicht erst an der Haustür beginnt.

    Telkotec setzt dabei auf die Verzahnung von Aktivierung, Qualitätssicherung und Entstörung. Der Ansatz beginnt bereits beim ersten Termin: Je präziser die Installation, je besser die Dokumentation und je plausibler die Abnahme, desto weniger Unklarheit entsteht später. Auf dieser Grundlage lassen sich Remote-Analysen effizient nutzen, weil Vergleichswerte vorhanden sind und weil ein Anschluss nicht „neu erfunden“ werden muss, wenn sich das Nutzungsverhalten verändert. Für Netzanbieter und Wohnungswirtschaft bedeutet das: weniger Folgekosten, weniger Frust beim Kunden und ein Betrieb, der auch bei steigenden Volumina stabil bleibt. „Der Kunde erwartet nicht nur Bandbreite, sondern Verfügbarkeit. Wenn wir Aktivierung, Inhome-Blick und Diagnostik als Einheit denken, entstehen Anschlüsse, die im Alltag überzeugen und die gleichzeitig wirtschaftlich betreibbar sind“, betont Telkotec-Mitgeschäftsführer Winfried Hecking.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Telkotec GmbH
    Herr Winfried Hecking
    Almerfeldweg 44
    59929 Brilon
    Deutschland

    fon ..: 02961 9210200
    web ..: http://www.telkotec.de
    email : kundenservice@telkotec.de

    Über die Telkotec GmbH

    Die Telkotec GmbH ist ein Dienstleistungsunternehmen für Kabelnetzbetreiber mit Hauptsitz in Brilon und weiteren Standorten in Marburg und Mönchengladbach. Geführt von den Kabelnetzexperten und Handwerksmeistern Winfried Hecking (Hecking Elektrotechnik Co. KG, Mönchengladbach) und Jörg Peil (Mediatec Service GmbH, Marburg) und einem weiteren Geschäftsführer übernimmt Telkotec die gesamte Installation und Entstörung bei Empfangs- oder Übertragungsproblemen in den Bereichen TV, Internet und Telefonie. Das Unternehmen ist mit mehreren 100 Mitarbeitern im Innen- und Außendienst als größter deutscher Servicepartner des Kabelnetzbetreibers Vodafone West und für weitere Kabelnetzbetreiber in weiten Teilen von Nordrhein-Westfalen und Hessen tätig. Jeden Monat kommen auf diese Weise Zehntausende von Kundenkontakten zusammen. Als Unternehmen auf Wachstumskurs ist Telkotec ständig auf der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern (Elektriker, Radio-/Fernsehtechniker, Elektrotechniker, Mechatroniker) für den technischen Außendienst. Weitere Informationen unter www.telkotec.de

    Pressekontakt:

    Dr. Patrick Peters – Klare Botschaften
    Herr Dr. Patrick Peters
    Heintgesweg 49
    41239 Mönchengladbach

    fon ..: 01705200599
    web ..: http://www.pp-text.de
    email : info@pp-text.de


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