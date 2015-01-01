Zehn Gigabit sind nur dann ein Erfolg, wenn sie in der Wohnung ankommen

Telkotec verbindet XGS-PON-Technologie, Inhouse-Verkabelung und präzise Aktivierung zu einer durchgängigen Servicekette, damit hohe Bandbreiten zuverlässig in die Nutzungssituation hinein ankommen.

Mit XGS-PON erreicht die nächste Glasfasergeneration den Massenmarkt. Symmetrische Bandbreiten bis zehn Gigabit pro Anschluss schaffen neue Möglichkeiten für Unternehmen, Wohnungswirtschaft und Privatkunden – von Homeoffice und Cloud-Anwendungen bis hin zu Ultra-HD-Streaming und smarten Sicherheits- und Energielösungen. Doch die Erfahrung zeigt: Hohe Leistungswerte im Netz sind nur dann überzeugend, wenn sie auch in der Wohnung oder im Büro zuverlässig nutzbar sind. Netzwerkspezialist Telkotec setzt deshalb auf einen Ansatz, der Verteilnetz, Hausübergabepunkt und Inhouse-Verkabelung als zusammenhängende Kette versteht – und der die Aktivierung als entscheidenden Moment für Kundenzufriedenheit betrachtet.

„Wir bringen High-Speed aus dem Verteilnetz bis in die Wohnung. Saubere Hausübergabepunkte, durchdachte Inhouse-Verkabelung und präzise Aktivierung – das ist unser Dreiklang für XGS-PON im Alltag“, sagt Jörg Peil, Geschäftsführer der Telkotec GmbH. Telkotec deckt mit mehr als 400 Mitarbeitern für verschiedene Netzanbieter die vollständige Installation und Entstörung in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens und Hessens ab und bearbeitet monatlich etwa 10.000 Neuinstallationen und mehrere tausend Störungsfälle.

Technologisch bietet XGS-PON eine enorme Leistungsfähigkeit, die nicht nur für Datenintensive Anwendungen relevant ist, sondern auch für Stabilität und Zukunftssicherheit. Gerade die Symmetrie – also hohe Upload- wie Downloadraten – wird für kollaboratives Arbeiten, Datensicherung, Videoproduktion oder Smart-Home-Anwendungen zunehmend wichtig. Damit diese Vorteile ohne Reibungsverluste ankommen, unterstützt Telkotec Netzanbieter bei der Installation, bei der Aktivierung und bei der Qualitätssicherung – und sorgt dafür, dass die Ergebnisse bis in die Wohneinheit reproduzierbar bleiben.

Ein weiterer Vorteil: XGS-PON lässt sich in vielen Fällen so ausbauen, dass bestehende passive Infrastrukturen weiter genutzt werden können. Telkotec unterstützt die Co-Existenz von GPON und XGS-PON, sorgt für sauberes Spleißmanagement, passende Dimensionierung und verlässliche Ergebnisse. Damit können Netzanbieter neue Tarife und Leistungsstufen anbieten, ohne Kunden durch Unterbrechungen oder aufwendige Umbaumaßnahmen zu belasten. „Am Ende wird XGS-PON nicht daran gemessen, wie modern die Technik ist, sondern daran, wie gut sie funktioniert. Unsere Aufgabe ist es, diese Leistungsfähigkeit zuverlässig in den Alltag zu übersetzen – mit klaren Prozessen, sauberer Qualitätssicherung und einem Blick bis in die Nutzungssituation hinein“, betont Telkotec-Mitgeschäftsführer Winfried Hecking.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Telkotec GmbH

Herr Winfried Hecking

Almerfeldweg 44

59929 Brilon

Deutschland

fon ..: 02961 9210200

web ..: http://www.telkotec.de

email : kundenservice@telkotec.de

Über die Telkotec GmbH

Die Telkotec GmbH ist ein Dienstleistungsunternehmen für Kabelnetzbetreiber mit Hauptsitz in Brilon und weiteren Standorten in Marburg und Mönchengladbach. Geführt von den Kabelnetzexperten und Handwerksmeistern Winfried Hecking (Hecking Elektrotechnik Co. KG, Mönchengladbach) und Jörg Peil (Mediatec Service GmbH, Marburg) und einem weiteren Geschäftsführer übernimmt Telkotec die gesamte Installation und Entstörung bei Empfangs- oder Übertragungsproblemen in den Bereichen TV, Internet und Telefonie. Das Unternehmen ist mit mehreren 100 Mitarbeitern im Innen- und Außendienst als größter deutscher Servicepartner des Kabelnetzbetreibers Vodafone West und für weitere Kabelnetzbetreiber in weiten Teilen von Nordrhein-Westfalen und Hessen tätig. Jeden Monat kommen auf diese Weise Zehntausende von Kundenkontakten zusammen. Als Unternehmen auf Wachstumskurs ist Telkotec ständig auf der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern (Elektriker, Radio-/Fernsehtechniker, Elektrotechniker, Mechatroniker) für den technischen Außendienst. Weitere Informationen unter www.telkotec.de

Pressekontakt:

Dr. Patrick Peters – Klare Botschaften

Herr Dr. Patrick Peters

Heintgesweg 49

41239 Mönchengladbach

fon ..: 01705200599

web ..: http://www.pp-text.de

email : info@pp-text.de

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