Wie Robotic Process Automation Unternehmen hilft Kosten zu senken

Der Einsatz von Robotic Process Automation (RPA) hilft Unternehmen dabei, ihre Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und die Mitarbeiterzufriedenheit zu erhöhen

Robotic Process Automation (RPA) ist eine Technologie, die es Unternehmen ermöglicht, wiederkehrende, regelbasierte Geschäftsprozesse zu automatisieren, indem sie softwarebasierte Roboter oder „Bots“ einsetzen. Diese Bots können Aufgaben wie Dateneingabe, Datenerfassung, Rechnungsstellung, Bestellverarbeitung und andere repetitive Aufgaben ausführen, die normalerweise von Mitarbeitern erledigt werden.

Welche Vorteile bietet Robotic Process Automation (RPA) ?

Die Vorteile von RPA für Unternehmen sind vielfältig. Hier sind einige der wichtigsten:

Kosteneinsparungen: RPA kann die Kosten für manuelle Prozesse reduzieren, da es weniger Arbeitsstunden erfordert und weniger Fehler verursacht.

Effizienzsteigerung: RPA kann Geschäftsprozesse schneller und effizienter abwickeln als menschliche Mitarbeiter, wodurch die Durchlaufzeiten und die Bearbeitungszeit von Geschäftstransaktionen verkürzt werden.

Verbesserte Genauigkeit: Da RPA-Bots auf festgelegten Regeln basieren, können sie fehleranfällige manuelle Prozesse eliminieren, die zu Fehlern führen können.

Skalierbarkeit: Robotic Process Automation kann problemlos an neue Geschäftsanforderungen angepasst werden, indem einfach neue Bots hinzugefügt oder bestehende Bots modifiziert werden.

Bessere Compliance: Da RPA-Systeme auf vordefinierten Regeln basieren, können sie sicherstellen, dass Geschäftsprozesse im Einklang mit internen Compliance- und regulatorischen Vorschriften ablaufen.

Insgesamt kann Robotic Process Automation (RPA) Unternehmen dabei helfen, ihre Effizienz zu steigern, Kosten zu senken und Compliance zu verbessern, indem sie wiederkehrende Aufgaben automatisieren und menschliche Mitarbeiter von repetitiven Arbeiten entlasten. RPA führt zu einer Aufwertung der Rollen und auch zu einer Verbesserung der Arbeitsmoral, weil das Personal von einem Berg wiederkehrender Aufgaben befreit wird. Ingenieure können wieder Ingenieure sein.

Weitere Informationen zu Robotic Process Automation (RPA) unter:

https://expleo.com/global/de/einblicke/blog/grenzen-ueberwinden-um-vertrauen-in-die-robotic-process-automation-rpa-zu-schaffen/

https://expleo.com/global/de/projektbeispiele/projektbeispiel-mehr-als-12-mio-kosteneinsparungen-durch-robotic-process-automation/

https://expleo.com/global/de/einblicke/blog/robotic-process-automation-fur-ingenieure-wie-unternehmen-und-mitarbeiter-von-software-bots-profitieren/

und weitere Projektbeispiele zur Digitalen Transformation , Business Transformation , Hyperautomatisierung und Künstliche Intelligenz & Robotik finden Sie auf der neuen Website unter https://expleo.com/global/de/

Über Expleo

Expleo ist ein weltweit tätiger Anbieter von Ingenieurs-, Technologie- und Beratungsdienstleistungen, der führende Unternehmen partnerschaftlich in ihrer Geschäftstransformation begleitet und sie bei der Realisierung operativer Spitzenleistungen und zukunftssicherer Geschäftstätigkeiten unterstützt. Expleo profitiert von mehr als 40 Jahren Erfahrung in der Entwicklung komplexer Produkte, der Optimierung von Fertigungsprozessen und der Qualitätssicherung von Informationssystemen. Zahlreiche namhafte Kunden aus Branchen wie Aerospace, Automotive, Banking & Financial Services, Defence & Naval, Energy & Utilities, Healthcare & Life Sciences, Insurance, Rail & Transportation und Space vertrauen auf die Engineering und Beratungsdienstleistungen sowie Services im Bereich Robotic Process Automation (RPA) , Outsourcing, Cybersecurity, sowie Digitale Transformation und Business Transformation als auch Qualitätssicherung. Expleo verfügt global über eine weitreichende Präsenz, mit über 15.000 hochqualifizierten Expertinnen und Experten, die in 30 Ländern Mehrwert schaffen.

Kontakt

Expleo Group SAS

3 avenue des Prés,

78180 Montigny-le-Bretonneux,

France

Tel: +33 1 30 12 25 00

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Expleo Group SAS

Frau Indrani Bit

Avenue des Prés 3

78180 Montigny-le-Bretonneux

Frankreich

fon ..: +33 1 30 12 25 00

web ..: https://expleo.com/global/de/einblicke/blog/robotic-process-automation-fur-ingenieure-wie-unternehme

email : expleo@da-agency.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Über die Expleo Academy

Die Expleo Academy geht zurück auf die ehemalige Trainingsabteilung der 1986 gegründeten SQS AG. Unter dem heutigen Namen ist die Expleo Academy weltweit tätig und unterhält Niederlassungen auf drei Kontinenten. In mehr als 800 Schulungen trainiert die Expleo Academy jährlich rund 6.000 Teilnehmende. Schwerpunkt sind Schulungen und Weiterbildungen zu Themen wie Software Testing und Architektur-Qualität (ISTQB®, iSAQB®), Business Analyse und Requirements Engineering (BCS, IREB®) und Agiles Vorgehen (Scrum, SAFe). Darüber hinaus gibt die Expleo Academy Werkzeugschulungen für ihre Tool-Partner Atlassian (Jira, Confluence), Tricentis (Tosca) und Micro Focus (ALM, UFT). Die Expleo Academy bietet ihren Kunden weltweit passgenaue Schulungslösungen in öffentlichen Seminaren oder in kundeninternen Veranstaltungen.



Pressekontakt:

da Agency

Herr Peter Sreckovic

Postfach 620263

50695 Köln

fon ..: 0221-64309972

web ..: https://www.da-agency.de

email : info@da-agency.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Digitale Regalbeschriftungen: Digital Signage für Bibliotheken und Büchereien