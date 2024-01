Wie Unternehmen die Online-PR Trends für 2024 geschickt nutzen können

Viele kleine Unternehmen können sich behaupten und wachsen, weil sie die Vorteile der Online-PR erkannt haben und sie geschickt zu nutzen verstehen. Wie wird die Entwicklung in 2024 aussehen?

Forst, 18.01.2024 – Moderne Unternehmen können 2024 mehr denn je von Online-PR profitieren

Die PR-Trends 2024 zeigen, dass sich das Online-Marketing im Umbruch befindet. Einige Techniken, die bereits in den vergangenen Monaten und Jahren aufgekommen sind, werden sich nun besonders stark entfalten. Auch gibt es 2024 ganz neue Ideen in der Online-PR. Gleichzeitig zeigt sich immer stärker, dass frühere Trends an Bedeutung verlieren, oder dass sie bereits in der Bedeutungslosigkeit verschwunden sind.

Die voraussichtlich wichtigsten Trends in der Online-PR 2024

Im aktuellen Jahr sollten Unternehmen weiterhin an ihrer Sichtbarkeit im Internet arbeiten, um stark und widerstandsfähig zu bleiben, denn die Online-Welt ist und bleibt wichtig. Wie in den Vorjahren bedeutet das wieder, viel mit den stark frequentierten Sozialen Medien zu arbeiten und auf eigenen wie externen Plattformen ein geschickt durchdachtes Content Marketing mit attraktiven Inhalten zu bieten. Außerdem werden sich weitere bewährte PR-Trends auch in 2024 wieder beweisen. Dazu zählt ein glaubwürdiger Fokus auf die Nachhaltigkeit und vertrauenswürdige Personal Brands.

Eine Auswahl der neuen Online-PR Trends im Überblick

Zu den neueren Trends in der Online-PR zählt, noch mehr Resilienz gegenüber Krisen aufzubauen. Die vergangenen Jahre haben wiederholt gezeigt, dass auch das Unerwartete passieren kann. Getreu dem Motto, dass der am besten Angepasste überlebt („Survival of the fittest“), müssen auch Unternehmen eine große Portion Flexibilität und Anpassungsvermögen aufweisen. Dieser Trend ist als Unimagination bekannt, und geht Hand in Hand mit einigen anderen Trends. Vor allem die wachsende Bedeutung von KI sollte in diesen Jahren mitbedacht werden.

Influencer Marketing wird wichtiger und professioneller

Die Zusammenarbeit mit Influencern kennen die meisten vor allem aus dem Business-to-Customer-Bereich (B2C) das Influencer Marketing entwickelt sich rasch weiter: Ein aktueller Trend 2024 liegt nämlich auch darin, mit Hilfe von Influencern auch den Business-to-Business-Bereich (B2B) aufzuwirbeln. Die Regeln der Werbung funktionieren hier naturgemäß anders, daher müssen die Beteiligten auch nach anderen Kriterien ausgewählt werden. Als geeignet können sich unter anderem die eigenen Mitarbeiter erweisen, aber auch zufriedene Kunden, Partner und sogar Journalisten spielen eine zunehmende Rolle.

DER Mega-Trend der kommenden Jahre

Die Künstliche Intelligenz entwickelt sich rasend schnell weiter und stellt damit einen echten Mega-Trend dar, wie es sie nur selten gibt. Unternehmen können die KI nutzen, um bessere PR zu machen. Neben Tools wie Chat GPT, die dabei helfen, in kurzer Zeit hochwertige Texte zu erstellen, helfen dabei auch diverse digitale Assistenzprogramme.

Dieser Trend kommt wahrscheinlich nicht mehr zurück

Mit viel Tamtam wurde in den letzten Jahren das Metaverse beworben, das unter anderem auf den Facebook-Gründer Mark Zuckerberg zurückgeht und auch die Social-Media Plattform selbst mit einbezieht. Zwar hört oder liest man hin und wieder noch etwas darüber, doch insgesamt gilt dieser Trend inzwischen als tot. Das bedeutet nicht, dass es nicht eines Tages doch noch einen Durchbruch geben könnte, doch davon ist zurzeit nicht auszugehen.

PR-Trends 2024 nutzen und erfolgreiche Online-PR machen

Wer Hilfe beim Online-Marketing braucht und die aktuellen Trends geschickt für das eigene Unternehmen nutzen möchte, kann sich an Experten wenden. Unterstützung erhalten kleine und mittlere Unternehmen zum Beispiel bei der Online-PR Agentur Pressemann.com. Nehmen Sie gleich Kontakt auf, um sich beraten zu lassen oder wirkungsvolle Strategien umzusetzen. https://pressemann.com/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Pressemann.com Agentur für Online-PR

Herr Rüdiger Vogel

Hardtstraße 6

76694 Forst

Deutschland

fon ..: 07251-5056460

web ..: http://www.pressemann.com

email : vogel@pressemann.com

Das Portal Pressemann.com ist spezialisiert auf PR- und Pressearbeit für Unternehmen, die keine eigene Presseabteilung haben. Das Besondere an dem Angebot ist die Verbindung zwischen Pressearbeit, die für mehr Bekanntheit, Aufmerksamkeit und viele Leser sorgt, und der sog. SEO Wirkung, also die Möglichkeit, durch das Veröffentlichen von Pressemitteilungen im Internet positive Wirkung auf die Rankings einer Seite zu erzielen. Es gibt nur wenige Experten, die diese beiden Felder so miteinander kombinieren, dass sich die Wirkung nicht nur ergänzt, sondern deutlich verstärkt.

