Wiesbadener Unternehmerin investiert in das, was keine KI ersetzen kann

Die Wiesbadener Unternehmerin Ines Rauscher vergibt ihr Gründer-Stipendium an Christine Stahl und stärkt damit Kompetenzen, die im KI-Zeitalter immer wichtiger werden.

Gründer-Stipendium im ZENTRUM MENSCH geht an Stimmtrainerin Christine Stahl.

WIESBADEN, 24. Juni 2026 – Die Wiesbadener Unternehmerin, Coachin und Heilpraktikerin für Psychotherapie Ines Rauscher hat am 24. Juni 2026 im ZENTRUM MENSCH zum zweiten Mal ihr Gründer-Stipendium vergeben.

Das Stipendium, das die kostenfreie Nutzung eines Praxisraums für sechs Monate umfasst, ging an die Stimmtrainerin und Schauspielerin Christine Stahl, die sich gegen zahlreiche Bewerberinnen und Bewerber durchsetzen konnte.

Mit dem Stipendium unterstützt Rauscher gezielt Menschen, die andere in ihrer Entwicklung begleiten und einen Beitrag für die Gesellschaft leisten. Die Initiative macht zugleich auf eine Kompetenz aufmerksam, die nach ihrer Überzeugung im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz immer wichtiger wird: die Fähigkeit zur persönlichen Begegnung & Resonanz und zur Reflexion eigener blinder Flecken.

Das ZENTRUM MENSCH versteht sich als Ort für Begegnung, Entwicklung und Selbstreflexion. Hier finden Menschen Raum, um persönliche Potenziale zu entfalten, neue Perspektiven zu gewinnen und sich mit den Herausforderungen einer sich wandelnden Welt auseinanderzusetzen.

„In Zeiten großer technologischer Veränderungen dürfen wir die menschliche Entwicklung nicht aus dem Blick verlieren. Die Zukunft braucht Orte, an denen Menschen wachsen, lernen und sich begegnen können“, sagt die Initiatorin Ines Rauscher.

Die diesjährige Stipendiatin Christine Stahl überzeugte die Jury mit ihrem Ansatz, Menschen über ihre Stimme zu mehr Ausdruckskraft, Präsenz und Selbstvertrauen zu verhelfen. Sie wird die Räume des ZENTRUM MENSCH künftig für ihre Arbeit als Stimmtrainerin und Coachin nutzen.

„Potenziale zu entfalten bedeutet, den ganzen Menschen zu sehen und ihn nicht vorschnell in Schubladen zu stecken. Mit meiner Arbeit möchte ich dazu beitragen, dass Menschen ihren eigenen Ausdruck finden und ihre Stimme kraftvoll in die Welt bringen“, erklärte Christine Stahl bei der Vergabe.

Das Gründer-Stipendium wurde 2026 zum zweiten Mal vergeben und unterstreicht das Engagement des ZENTRUM MENSCH für die Förderung von Menschen, die Verantwortung für Entwicklung, Gesundheit und zwischenmenschliche Beziehungen übernehmen.

Erste öffentliche Veranstaltung der Stipendiatin

Mit ihrer Arbeit im ZENTRUM MENSCH startet Christine Stahl bereits am 3. Juli 2026 um 18:30 Uhr mit einem öffentlichen Workshop unter dem Titel:

„Strong Female Voice – Die Kraft der weiblichen Stimme“

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie Frauen ihre Stimme bewusster einsetzen, Präsenz entwickeln und ihrer Persönlichkeit authentischen Ausdruck verleihen können.

„Die Stimme ist weit mehr als ein Kommunikationsinstrument. Sie macht hörbar, wer wir sind und wie wir uns in der Welt zeigen“, sagt Christine Stahl.

Der Workshop markiert zugleich den Auftakt ihrer Tätigkeit im ZENTRUM MENSCH und lädt Interessierte dazu ein, die Verbindung von Stimme, Persönlichkeit und Selbstwirksamkeit praktisch zu erleben.

Weitere Informationen und Anmeldung:

www.zentrum-mensch.de

Über Ines Rauscher

Ines Rauscher ist Unternehmerin, Coachin und Heilpraktikerin für Psychotherapie in Wiesbaden. Sie ist Gründerin des ZENTRUM MENSCH und Expertin für Blind-Spot-Analyse sowie die Entwicklung menschlicher Reife in Zeiten tiefgreifender gesellschaftlicher und technologischer Veränderungen.

Mit ihrer Arbeit verbindet sie systemische Beratung, Biografiearbeit und Persönlichkeitsentwicklung. Als Trägerin eines internationalen Speaker Awards macht sie auf die wachsende Bedeutung von Selbsterkenntnis, Selbstführung und Beziehungsfähigkeit als zentrale Zukunftskompetenzen aufmerksam.

Mit dem ZENTRUM MENSCH schafft sie Räume für persönliches Wachstum, Begegnung und gesellschaftliche Entwicklung.

Weitere Informationen:

www.zentrum-mensch.de

www.ines-rauscher.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Zentrum Mensch

Frau Ines Rauscher

Dotzheimerstr. 11

65185 Wiesbaden

Deutschland

fon ..: 061116850358

web ..: https://www.zentrum-mensch.de

email : ines@zentrum-mensch.de

ründerin des ZENTRUM MENSCH ist Dipl.-Betriebswirtin & Heilpraktikerin (für Psychotherapie) Ines Rauscher. Sie ist seit über 20 Jahren in Wiesbaden mit eigener Praxis für Biografiearbeit und Psychotherapie tätig und leitet Coaching-Projekte im In- und Ausland.

Name: ZENTRUM MENSCH

Gründung: 2021

Sitz: Wiesbaden

Branche: Coaching, Psychotherapie, Persönlichkeitsentwicklung

Gründerin: Ines Rauscher

Webseite: www.ZENTRUM-MENSCH.de

Über das ZENTRUM MENSCH

Das ZENTRUM MENSCH ist ein innovativer und inspirierender und nachhaltiger Co-Working-Space für Coaches, Therapeut:innen und Expert:innen im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Gegründet im Jahr 2021 von Ines Rauscher, bietet es Raum für Begegnung, Wachstum und professionelle Entwicklung. Ziel ist es, Fachkräften in der psychologischen und coachenden Arbeit eine Plattform zu bieten, die professionelle Infrastruktur mit einem wertschätzenden Netzwerk verbindet.

Unsere Mission

Das ZENTRUM MENSCH versteht sich als Ort des Austauschs und der Weiterentwicklung. Hier sollen Menschen, die in der Begleitung und Unterstützung anderer tätig sind, selbst Unterstützung, Inspiration und eine professionelle Umgebung finden. Wir glauben daran, dass nachhaltige Transformation nur durch gelebte Gemeinschaft, interdisziplinären Austausch und qualitativ hochwertige Arbeit möglich ist.

Pressekontakt:

Zentrum Mensch

Frau Ines Rauscher

Dotzheimerstr. 11

65185 Wiesbaden

fon ..: 061116850358

email : ines@zentrum-mensch.de

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