Unternehmer Jens Schmidt entwickelt erste Online-Trauerbegleitung speziell für Selbstständige und Unternehmer

Sein Stiefsohn starb mit 20 Jahren – und rettete als Organspender sechs Leben. Jens

Schmidt fand keine Trauerbegleitung für Unternehmer. Also schuf er den

TRAUERKURS.

Tim, der Stiefsohn des Bremer Unternehmers und Coaches Jens Schmidt, starb am 2. Januar 2023 an einer seltenen Meningokokken-B-Infektion – und rettete als Organspender sechs Menschen das Leben. Aus der Erfahrung, als trauernder Unternehmer keine passende Begleitung zu finden, entwickelte Jens Schmidt den TRAUERKURS – die erste Online-Trauerbegleitung Deutschlands, die ausdrücklich auf die Situation von Selbstständigen und Unternehmern zugeschnitten ist. Das Programm richtet sich an Menschen, die trotz Trauer nicht pausieren können – und füllt damit eine Lücke, die für Millionen Selbstständige in Deutschland bisher unbesetzt war.

Ein Verlust, der eine Familie veränderte – und sechs Leben rettete

Am 30. Dezember 2022 klagte Tim, der 20-jährige Stiefsohn des Unternehmers Jens Schmidt, über Kopfschmerzen und Grippesymptome. Was die Familie für eine Erkältung hielt, entwickelte sich innerhalb weniger Tage zur Katastrophe: Am 2. Januar 2023 erklärten Ärzte Tim für hirntot. Die Diagnose: eine seltene Meningokokken-B-Infektion – eine Erkrankung, die unbehandelt binnen Stunden zum Tod führen kann und deren Verlauf für die Familie völlig unvorhersehbar war.

Tim hatte bereits als Jugendlicher festgelegt, im Todesfall seine Organe zu spenden. Dieser Entschluss rettete sechs Menschen das Leben. Tims Mutter Alex, Jens Schmidts Partnerin und selbst Unternehmerin, setzt sich seither leidenschaftlich für das Thema Organspende ein. Tims Geschichte lebt weiter, in sechs Menschen, die ohne ihn nicht mehr leben würden.

Für Jens Schmidt begann in den Wochen nach Tims Tod eine andere Art von Arbeit: die Suche nach einer Trauerbegleitung, die seine besondere Situation als Unternehmer wirklich versteht.

Das Angebot, das es nicht gab – bis Jens Schmidt es entwickelte

Laut Statistischem Bundesamt (Destatis) sterben in Deutschland jährlich rund 1,0 Millionen Menschen. Jeder Todesfall hinterlässt mehrere direkt Betroffene – darunter Millionen Selbstständige und Unternehmer, für die es weder Krankschreibung noch Stellvertretung noch Trauerfreistellung gibt. Das Business läuft weiter, Kunden warten, Mitarbeiter fragen nach. Unverarbeitete Trauer hat nachweislich wirtschaftliche Folgen: Studien beziffern den Schaden durch Produktivitätsverluste auf bis zu 17,5 Milliarden Euro jährlich.

Jens Schmidt suchte nach Unterstützung – Bücher, Trauergruppen, Einzelgespräche, psychologische Beratung. Er nutzte alles, was es gab. Und erkannte dabei: Kein einziges Angebot verstand die besondere Situation eines Unternehmers in der Trauer. Keines berücksichtigte, dass man nicht pausieren kann. Dass der Betrieb weiterläuft. Dass Verantwortung keine Auszeit kennt.

„Menschen, die persönlich und unternehmerisch Verantwortung tragen, trauern anders“, sagt Schmidt. „Als Unternehmerpersönlichkeit kannst du nicht einfach aus deiner Rolle heraustreten – auch wenn dich die Welle der Trauer gerade eiskalt erwischt hat. Dieses Angebot musste ich selbst entwickeln, weil es schlicht nicht existierte.“

Vier Jahrzehnte Erfahrung – eine gelebte Geschichte

Was Jens Schmidt von anderen Kursanbietern unterscheidet, ist nicht nur die Themenkenntnis – es ist sein gesamter Lebensweg. Seit 1986, noch während seiner Schulzeit, ist er Unternehmer. In vier Jahrzehnten und fünf verschiedenen Branchen – vom Einzelhandel über Gastronomie und Medienproduktion bis hin zur Finanzbranche – hat er Firmen gegründet und aufgebaut, Teams geführt und Krisen gemeistert. Mit Cinemabilia, einem seiner frühen Unternehmen, bediente er 110.000 Versandkunden quer durch Europa und zählt zu den Pionieren des deutschen Online-Handels: Bereits 1995 betrieb er einen der ersten deutschen Online-Shops mit eigenem Warenkorbsystem.

Als IHK-geprüfter Versicherungsfachmann und Inhaber einer Allianz Hauptvertretung wurde er 2022 der bundesweit erfolgreichste Darlehensvermittler der Allianz. 2023, im Jahr nach Tims Tod, belegte er noch immer einen Platz in den bundesweiten Top 30.

Sein Wissen speist sich nicht nur aus Erfahrung: Über 1.000 Sachbücher zu den Themen Verkauf, Psychologie, Persönlichkeitsentwicklung und Krisenmanagement sowie mehr als 100 absolvierte Onlinekurse bilden das intellektuelle Fundament.

Der TRAUERKURS: Trauercoaching für Unternehmer, von einem Unternehmer

Der TRAUERKURS ist eine auf 100 Tage angelegte Online-Trauerbegleitung, vollständig selbstgesteuert, anonym und auf allen Geräten nutzbar. Das Programm gliedert sich in vier aufeinander aufbauende Module:

Modul 1: „Ankommen und Verstehen – Dein Fundament der Trauer“

Modul 2: „Die Tiefe der Trauer – Emotionen, Herausforderungen und neue Verbindungen“

Modul 3: „Neuausrichtung und Kraftaufbau – Dein Weg zurück ins unternehmerische Handeln“

Modul 4: „Langfristige Perspektiven – Dein Leben mit der Trauer gestalten“

Der Kursumfang im Überblick:

– Über 32 persönlich eingesprochene Video-Lektionen in vier Modulen

– 32 Gedankenblätter als PDF-Download mit Inhaltszusammenfassung, Reflexionsfragen und konkreten Handlungsempfehlungen

– 33 kurze Videobotschaften per E-Mail im 3-Tage-Rhythmus

– 32 inspirierende Begleitbotschaften – eine pro Lektion

– Alle künftigen Inhalte und Updates ohne zusätzliche Kosten

Der Kurszugang ist einmalig zu zahlen, ohne Abo und ohne automatische Verlängerung.

Erste Stimmen von Kursteilnehmern:

Michael (51), Finanzberater aus Düsseldorf, nach dem Tod seiner Frau: „Es fühlt sich nicht nach Kurs an, sondern eher wie ein ruhiges Gespräch. Ich merke an mir selbst, dass ich langsam wieder klarer denke.“

Sandra (44), Inhaberin einer Marketingagentur aus Hamburg, nach dem Tod ihrer Mutter: „Der Kurs hat mir gezeigt, dass ich beides haben darf – trauern und trotzdem funktionieren. Kein schlechtes Gewissen mehr in beide Richtungen. Das allein war es für mich schon wert.“

Stefan (47), Inhaber eines Elektrobetriebs aus Stuttgart: „Ich mache ihn abends, wenn es ruhig ist. Manchmal drei Lektionen hintereinander, manchmal lasse ich eine Woche aus. Niemand schreibt mir das vor. Genau das hat mir geholfen.“

Verfügbarkeit und Konditionen:

Der TRAUERKURS ist ab sofort verfügbar unter www.trauerkurs.de erhältlich. Der Preis beträgt einmalig 497,00 Euro netto (zzgl. 19 % MwSt. = 591,43 Euro brutto). Nach dem Kauf wird der Zugang sofort automatisch freigeschaltet. Kursteilnehmende haben zwei Jahre Zugriff auf alle Inhalte und erhalten alle künftigen Erweiterungen ohne weitere Kosten. Es gilt eine freiwillige 14-tägige Geld-zurück-Garantie gemäß den AGB.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

UMSETZEN! Jens Schmidt Coaching

Herr Jens Schmidt

Angelser Str. 11

28844 Weyhe

Deutschland

fon ..: 01719196562

web ..: http://www.umsetzen.de/trauerkurs

email : info@jens-schmidt-coaching.de

Über Jens Schmidt

Jens Schmidt ist Unternehmer, IHK-geprüfter Versicherungsfachmann, Coach und Trauerbegleiter aus der Region Bremen. Seit 1986 unternehmerisch aktiv – zunächst noch als Schüler, später in fünf verschiedenen Branchen – begleitet er heute Selbstständige und Unternehmer, die nicht pausieren können, auch dann, wenn das Leben alles von ihnen verlangt.

TRAUERKURS® ist ein eingetragenes Warenzeichen.

Pressekontakt:

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