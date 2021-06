Windfall Geotek steckt weitere Claims im Bergbaulager Red Lake in der Nähe des Konzessionsgebiets Ranger Lake von AurCrest Gold ab

Brossard, Quebec / 9. Juni 2021 – Windfall Geotek (TSX-V: WIN, OTCQB: WINKF, FWB: L7C2), ein seit 2005 führender Anbieter von künstlicher Intelligenz (KI) mit fortschrittlichen Techniken zur Wissensextraktion im Bergbausektor, freut sich das Abstecken weiterer KI-Goldziele mit hoher Wahrscheinlichkeit nördlich des Konzessionsgebiets Ranger Lake von AurCrest Gold bekannt zu geben. Das von Windfall Geotek entwickelte KI-System analysiert große Datensätze, um Explorationsziele zu finden, die kein visuelles Ausstreichen haben und mit herkömmlichen Explorationsmethoden nicht entdeckt wurden.

Dinesh Kananchatha, Chairman von Windfall Geotek, sagte: Wir freuen uns sehr, dass unsere Partner vor Ort unsere Technologie validieren. Red Lake ist ein produktives Bergbaulager und wir bauen unseren Grundbesitz basierend auf den Ergebnissen unserer Technologie weiter aus. Die positiven Bohrergebnisse für AurCrest Gold werden für unseren gesamten Grundbesitz in diesem Gebiet wegweisend sein.

Wichtigste Ergebnisse und Aktivitäten von AurCrest Gold (TSX-V: AGO)

– Aktive Erkundung des 1.010 ha großen Konzessionsgebiets Ranger Lake in Red Lake, Ontario

– Kürzlich wurden weitere 654 Claims bzw. ca. 13.210 zusätzliche Hektar im Goldlager East Red Lake abgesteckt

– Windfall Geotek wurde beauftragt, seine CARDS-KI-Analyse anzuwenden, was auf dem Konzessionsgebiet Ranger Lake hervorragende Goldziele mit hoher Wahrscheinlichkeit ergab, die bisher nur wenig erkundet wurden

– Eine raumzeitliche geochemische Kohlenwasserstoffuntersuchung (SGH) hat sowohl geologische Einheiten als auch CARDS-KI-Ziele von Windfall mit Werten von bis zu 706 ppb Au¹ (Abbildung 1 und 2) validiert.

– Vor Kurzem begann das erste Bohrprogramm auf dem Konzessionsgebiet Ranger Lake unter Verwendung von CARDS-Zielen mit hoher Wahrscheinlichkeit2

– AGO hat 8 Bohrlöcher auf den Zielen von Windfall Geotek bei Ranger Lake³ gebohrt

– Auf Grundlage erster Beobachtungen durchteuften die Bohrungen von AGO Abschnitte mit polymetallischer Sulfidmineralisierung (bis zu 80 %), die sich von der Oberfläche auf 184 Meter im Bohrloch erstrecken3

– Rollout des Forest Carbon Offset von AurCrest unter Einbindung von Big Tree Carbon Corp

Chris Angeconeb, President und CEO von AurCrest Gold, sagte: Es ist sehr wichtig, dass sowohl die CARDS-Modellierung als auch die anschließende SGH-Auswertung unabhängig voneinander dieses Ziel als eins mit hoher Wahrscheinlichkeit kategorisieren [was dazu beiträgt, das Risiko der Bohrkampagne gering zu halten]. Wir freuen uns sehr über diese zusätzliche Ebene der geochemischen Validierung, um unser entstehendes geologisches und strukturelles Modell zu untermauern, und sind bestrebt, ein umfassenderes Verständnis des Potenzials unseres Goldkonzessionsgebiets Ranger Lake zu entwickeln.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58905/Windfall_100621_DE_PRcom.001.png

Abbildung 1: KI-Ziele von Windfall Geotek auf dem Konzessionsgebiet Ranger Lake von AurCrest mit Satellitenbildern und SGH-Bodenproben

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/58905/Windfall_100621_DE_PRcom.002.png

Abbildung 2: KI-Ziele von Windfall Geotek auf dem Konzessionsgebiet Ranger Lake von AurCrest mit lokaler Geologie und SGH-Bodenproben

1. www.accesswire.com/629832/SGH-Results-Confirm-High-Priority-Gold-Target-at-Ranger-Lake-Property-Red-Lake-District-Ontario

2. www.accesswire.com/646349/Aurcrest-Gold-Commences-Drilling-at-Ranger-Lake-Property

3. www.accesswire.com/651003/Aurcrest-Gold-Announces-Preliminary-Observations-of-Ranger-Lake-Gold-Property-Drill-Program

Die wissenschaftlichen und fachlichen Daten in dieser Pressemeldung wurden von Grigor Heba, Ph.D., P.Geo., Principal Geologist, einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne von National Instrument 43-101, geprüft und unter seiner Aufsicht erstellt.

Über AurCrest Gold

AurCrest ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Goldkonzessionsgebieten konzentriert. AurCrest verfügt über ein Portfolio von Konzessionsgebieten in Ontario, zu denen die Goldkonzessionsgebiete Richardson Lake, Ranger Lake und Bridget Lake gehören.

Über Windfall Geotek – seit 2005 stark durch künstliche Intelligenz (KI)

Windfall ist ein Spezialist für künstliche Intelligenz, der seit über 15 Jahren im Geschäft ist und seine eigenen CARDS-Analysemethoden (KI) und Data-Mining-Techniken entwickelt. Windfall Geotek kann auf ein multidisziplinäres Team mit Experten aus den Bereichen Geophysik, Geologie, Künstliche Intelligenz und Mathematik zählen. Das Unternehmen kombiniert verfügbare Datensätze aus dem öffentlichen und privaten Bereich, einschließlich geophysikalischer Daten, Bohrlochdaten und Oberflächendaten. Die von Windfall entwickelten und eingesetzten Algorithmen werden so berechnet, dass sie interessante Gebiete hervorheben, bei denen die Möglichkeit von geologischen Ähnlichkeiten mit anderen Goldlagerstätten und Mineralisierungen besteht. Das Ziel des Unternehmens ist es, neue Geldflüsse aus Lizenzgebühren zu erschließen, indem es die Explorationserfolgsrate im Bergbau erheblich steigert und sich daran beteiligt sowie vorrangig die Arbeiten an der Anwendung zur Erkennung von Landminen forciert. Windfall war mit seiner Methodik in der Vergangenheit in zahlreiche Entdeckungen involviert, die hier beschrieben sind: windfallgeotek.com/.

