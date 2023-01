Winterbeats Festival – Süddeutschlands größtes Indoorfestival

Samstag, 11.02.2023 – Saturn-Arena, Ingolstadt

Auf sieben Stages lädt „Süddeutschlands größtes Indoor-Festival“ zu einem fantastischen Festival mit einer unglaublichen Bandbreite an Musikrichtungen. Im LASERDOME geben sich am Sa., 11.02.2023 EDM-, Goa-, Hardstyle und Trance sowie Pop-Größen die Ehre, während Laser, Konfetti-Shooter und Strobos den Energiepegel nach oben trieben. Mit dabei MAUSIO, HARRIS & FORD, HBz, TREAM live, THOVI live, FABIAN FARELL, DIE GEBRÜDER BRETT, u.v.a. Freunde des Techno und des Hardtekk feiern Ihre Acts in der ANTARKTIS-WAVE, gleich hinter der Mainstage. Hier freuen wir uns besonders auf das Techno Urgestein: TALLA 2XLC und auch PAPPENHEIMER ist seit vielen Jahren endlich wieder am Turntable. Zudem mit dabei: DENISE SCHNEIDER, DIE HÄHNCHENTEILE, BROTHERS OF EVIL und mehr. Wer es noch härter mag, begib sich in die SNOWSTORM-AREA. Von Hardstyle bis Frenchcore gibt es die komplette Bandbreite, unter anderem von NCRYPTA, BASSWAR & CAOX, CURTAIN K, BAD RABBITZ. Hosted by MC FOCUS aus Amsterdam. In der GOA/PSY-Trance-Stage POLARLICHT rotiert der Beat kontinuierlich auf schnellstem Niveau mit NOVOTIX, DAVID LIEVRE, ANDY R1SE und weiteren Acts, während Hip-Hop, R´n´B und Rap in der HOT & DIRTY-STAGE zum „Get Low“ einladen. Mit dabei: DJ PYRO, DJ WAMAX, DJ VANESSA JAMESON, DJ SQIZ, DJ WAMAX und MC SNIFTER! Breit gemischt, von Electro über Charts und EDM: Die WINTERBEATS-HERO-STAGE. Hier feierten wir zu ONTONIC, LUCA RICCOBONO, KAY-C, STEPHANO PECHERO und und und. Natürlich lädt auch wieder die TRIBÜNE ein, das ganze Geschehen in der Main-Area entspannt im Sitzen zu genießen. Wer mehr will, bucht zusätzlich die VIP-Area. Hier erwartet die Besucher ein kostenloses Buffet, gratis alkoholfreie Getränke, Wein, Sekt und Bier und vieles mehr.

Neben Gogos, Walking Acts und Autogrammstunden, überreicht 2023 Veranstalter Daniel Melegi, heuer erstmalig eine Goldene Schallplatte an einen der Künstler live auf der Bühne. Wer es sein wird, verraten wir hier noch nicht.

Zusätzlich zum Festival steigt am 04.02.2023 eine Preparty im M-Eins in Aichach mit u.a. DJ CUEBRICK, gekürt vom DJ-MAG zum Top 100 DJ der Welt.

Und im Nest in Ingolstadt können aller Feierlustige am 12.02.2023 ab 6 Uhr mit 5 Acts bis in den Mittag weiterfeiern.

Zu WINTERBEATS 2023: https://www.facebook.com/events/186635795770602

WINTERBEATS-Homepage: https://www.winterbeats.de

Du willst die Tickets lieber online kaufen? – Check: https://winterbeats.ticket.io

Tickets gibt es auch bei Eventim: https://www.eventim.de/artist/winter-beats-ingolstadt/

Weitere Facts

WINTERBEATS findet seit 2010 jährlich statt und begrüßt bis zu 6500 Besucher. Als Profiteure des Festivals zählen besonders die Hoteliers in der Region, mit denen die Veranstalter über Kooperation Sonderkonditionen für die Gäste anbieten. Schausteller aus der Region, aber auch aus Aachen, Berlin oder den Niederlanden sind willkommene Partner.

Winterbeats ist in seiner Form einmalig in Deutschland. Kein anderes uns bekanntes Winterfestival bietet eine derartige Bandbreite von Techno über Schlager, Pop, Hip-Hop, Hardstyle, Goa, Charts etc. Zudem präsentiert WINTERBEATS jährlich auch Liveacts, Showartists und besondere Attraktionen wie Outdoor-Trucks mit DJs und Moderatoren.

Busse für mehr Sicherheit

Mit Flash-Festivalbus hat Winterbeats ein Busunternehmen, welches seit Jahren Hunderte von Gästen aus dem Umkreis von 200 Kilometern sicher zu Winterbeats und nach Hause bringen. Mit über zwanzig Abfahrstellen deckt das Unternehmen somit einen wichtigen Teil Süddeutschlands ab.

Herausragende Partner

Partner wie Red Bull, Volks- und Raiffeisenbank oder die AG Brauerei Herrnbräu sind ebenfalls seit Jahren mit dabei.

Topacts

Allein die Bandbreite der bis dato aufgetretenen Künstler zeigt ein klares Bild von diesem außerordentlichen Event: Westbam, ATB, Showtek, Le Shuuk, Sander Van Doorn, Gestört Aber Geil, DJ BL3ND, Dannic, Brennan Heart, Vini Vici, Da Tweekaz, Korsakoff, Miss K8, Neelix, Sidney Youngblood, Terri B etc.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

megazin Media Verlag GmbH

Frau Presse Team

Bergbräustr. 2

85049 Ingolstadt

Deutschland

fon ..: 08 41/15 60

web ..: https://www.winterbeats.de

email : info@megazin.de

Die megazin Media Verlag GmbH ist primär eine Veranstaltungsagentur, die Events mit bis zu 6.500 Besuchern und Künstlern aus der ganzen Welt organisiert.

Pressekontakt:

megazin Media Verlag GmbH

Frau Presse Team

Bergbräustr. 2

85049 Ingolstadt

fon ..: 08 41/15 60

web ..: https://www.winterbeats.de

email : info@megazin.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die Macht des Chief Financial Officers: Aufgaben und Rechte im Blick.