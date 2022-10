Wir bieten die Datenträger Vernichtung München – für Firmen kostenlos

Sich um die IT und EDV Vernichtung kümmern zu müssen, kann zeitraubend sein. Allerdings nicht, wenn Sie unser Unternehmen für sich nutzen.

Wer unser Unternehmen kennt, weiß genau, dass wir immer wieder versuchen, neue Wege zu gehen und unsere Kunden zu begeistern. Wir sind seit vielen Jahren die Experten für die IT und EDV Entsorgung in München und ganz Deutschland. Da uns auch das Klima sehr am Herzen liegt, haben wir eine wichtige Neuerung zu verkünden. Wir setzen uns nun noch mehr für die Umwelt und das Klima ein, indem wir alle alten Geräte unserer Kunden recyceln und wiederverwerten. Sie müssen für unseren Dienst nicht einen Cent zahlen, weil wir so vorgehen und damit unser Geld verdienen. Elektroschrott wird so eingespart, was Ihnen und uns und unserer Umwelt zu Gute kommt.

Unsere kostenlose Computer Entsorgung in München macht aber noch ein klein wenig mehr. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, für jedes 100. Gerät, welches wir bei unseren Kunden abholen, einen Baum pflanzen zu lassen. Einmal im Jahr lassen wir Bäume pflanzen, damit sich die Luft verbessert und unsere Wälder nicht absterben. Jedes Jahr im Oktober werden die Bäume gepflanzt. Im Oktober 2022 konnten wir so 204 Bäume pflanzen lassen. Und wenn Sie uns engagieren, sparen Sie nicht nur Geld ein, sondern können uns dabei unterstützen, einen wichtigen Beitrag für die Umwelt zu leisten. Probieren Sie es aus und lassen Sie sich von unserem Service begeistern! Wir uns Sie können gemeinsam viel schaffen und unseren Nachkommen eine Zukunft mit einem guten Klima schaffen.

