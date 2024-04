Wir bieten erstklassigen Service für das Recycling von Computern in Luxemburg (Luxembourg).

Entsorgen Sie Ihre alten Elektronikgeräte umweltfreundlich und kostenlos – jetzt auch in ganz Luxemburg (Luxembourg) mit PRS Jakubowski!

Immer mehr Unternehmen denken in der heutigen Zeit um und tun etwas für die Umwelt. Auch Sie können dazu zählen, vor allem, wenn es um die IT und EDV Entsorgung in Luxemburg (Luxembourg) geht. Dafür müssen Sie sich weder ein Bein ausreißen, noch viel Geld bezahlen. Das Einzige was Sie tun müssen, wenn es um die Altgeräte Entsorgung geht, ist, sich an uns zu wenden. Denn wir bieten Ihnen die kostenlose Abholung und Entsorgung an. Ein Service, den wir Unternehmern bieten, die sich gleich von mehreren Geräten trennen wollen. Wie wir uns dabei finanzieren können? Ganz einfach, die Altgeräte werden recycelt und wiederverwertet. Dadurch können wir verdienen und Sie müssen nichts bezahlen!

Mit uns gehen Sie einen richtigen Schritt in die Zukunft. Wir recyceln nicht nur, sondern haben ein ganz besonderes Projekt in Angriff genommen. Für jedes 100. Gerät, welches wir entgegennehmen, einen Baum pflanzen. Dies geschieht einmal im Jahr, immer im Oktober. Zusammen sind wir stark und können die Natur unterstützen. Wenn Ihnen dies gefallen sollte, können Sie noch heute Kontakt zu uns aufnehmen. Füllen Sie unser Kontaktformular aus oder senden Sie uns eine Mail, am besten mit einem Foto von den Geräten. Teilen Sie uns mit, wie viele Geräte wir abholen sollen und ob noch Festplatten zerstört werden sollen. Schon erhalten Sie einen Termin von uns für die Abholung vor Ort. So leicht kann Umweltschutz sein! Unsere kostenlose IT und EDV Entsorgung in Luxemburg (Luxembourg) ist übrigens auch in ganz Luxemburg für Sie da. Wir sind stolz darauf, anzukündigen, dass PRS Jakubowski nun auch in ganz Luxemburg (Luxembourg) expandiert, um noch mehr Menschen bei der umweltfreundlichen Entsorgung ihrer Elektronikgeräte zu unterstützen. Uns ist kein Weg zu weit, um für das Klima das Richtige zu tun.

