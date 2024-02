Wir sind für Ihr Unternehmen da

Sparen Sie sich den Aufwand und das Risiko! Unsere Festplattenvernichtung in Detmold bietet eine sichere Lösung für die endgültige Datenlöschung Ihrer Festplatten.

Unsere Festplattenvernichtung in Detmold wird von vielen Unternehmen genutzt, denn man hat selten im Betrieb eigene Geräte für die Datenvernichtung stehen. Warum sollte man sich den Datenschutz schwer machen und lange überlegen, wie man die Daten zerstören kann, wenn man sich auch an uns wenden kann? Sie wollen wohl kaum jede einzelne Festplatte selbst zerlegen, um diese unleserlich zu machen? Professionell würde dies auch nicht auf Ihre Mitarbeiter oder Kunden wirken. Wir arbeiten gerne für Sie und werden alle Daten Ihres Unternehmens vernichten und anschließend die Festplatten entsorgen. Sie zahlen bei unserer Datenträgervernichtung in Detmold einen angenehmen Preis, davon dürfen Sie sich gerne überzeugen. Sie können sich von der Sorge trennen, ein Opfer von Datenmissbrauch zu werden und dass dabei der gute Ruf des Unternehmens leiden könnte. Gefahren lauern nun einmal überall und dürfen nicht unterschätzt werden, schon gar nicht von Betrieben! Stellen Sie sich vor, Sie löschen die Daten auf der Festplatte selbst und verschenken dann die PCs und werden zum Opfer von Datenmissbrauch. Das Gleiche kann Ihnen natürlich auch dann passieren, wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihre Festplatten einfach in den Müll zu schmeißen. Der Datenmissbrauch muss verhindert werden und dies können Sie gerne mit unserer Festplattenvernichtung in Detmold tun.

Die Firma „PRS Jakubowski ®" bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Computer, Notebook, PC, EDV, IT an.

