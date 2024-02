Deutsche Firmen suchen eine Standortalternative – Dutch Intraco Holding B.V. bietet Lösungen

Dutch Intraco Holding B.V. hat aufgrund hoher Nachfrage seine Büroraumkapazitäten ausgeweitet

Unsere Kundenstruktur hat sich in den letzten 18 Monaten ganz erheblich verändert. Bis Ostern 2023 waren es größtenteils Freiberufler, Existenzgründer oder kleine Unternehmen, die eine Alternative zu Deutschland suchten. In dieser Kundengruppe werden Entscheidungen direkt getroffen und zeitnah umgesetzt. Jetzt sind es zunehmend alteingesessene Familienunternehmen und Mittelstandsbetriebe, die gezielt Unternehmensentwicklungen außerhalb Deutschlands aufbauen. Verständlicherweise dauern Veränderungsprozesse bei komplexeren Strukturen erheblich länger.

Aber immer mehr Entscheidungsträger in Deutschland haben verstanden, dass es 27 EU-Mitgliedsstaaten gibt, die im Wettbewerb miteinander stehen.

Jedes dieser 27 Mitgliedsstaaten hat dabei spezielle Vorteile und Investitionsanreize zu bieten. Sei es einen sehr hohen Digitalisierungsgrad, eine effektive Verwaltung und flache Bürokratie, wettbewerbsfähige Energiepreise, gut ausgebildetes Personal, eine intakte und funktionierende Infrastruktur usw. Da es in jedem dieser Standorte auch Nachteile gibt, gewinnen international aufgebaute aufbau- und ablauforganisatorische Strukturen mittlerweile auch bei bodenständigen Unternehmen immer mehr Anhänger.

Im Mittelpunkt aller solchen Überlegungen steht immer die Suche nach einem Standort, der alle Vorteile, aber möglichst keine Nachteile haben soll.

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, sich in einem der unternehmerfreundlichsten Staaten in der EU mit Ihrem Hauptsitz niederzulassen? Haben Sie vielleicht schon einmal über einen Firmensitz in den Niederlanden nachgedacht?

Dutch Intraco Holding B.V. bietet Ihnen eine kostengünstige Möglichkeit, in den Niederlanden geschäftlich aktiv zu werden.

Wir begleiten Sie durch den gesamten Gründungsprozess

Wir organisieren den notariellen Gründungstermin bei unserem Notar

Wir organisieren das Rechnungswesen und die gesamte Steuerberatung ihres Unternehmens vor Ort, es stehen sowohl versierte niederländische wie auch deutsche StB/WP zur Verfügung

Wir stellen Ihnen eine offizielle ladungsfähige Postadresse mit entsprechendem Mietvertrag

Wir kümmern uns um ihre sämtlichen geschäftlichen Interessen in den Niederlanden

Von den Niederlanden aus können Sie in der gesamten EU und in fast allen anderen Staaten der Welt Tochterunternehmen gründen, Projektgesellschaften initiieren, Produktionsstandorte erschließen usw.

In den über 30 Jahren unserer Tätigkeit verfügen wir über gewachsene, vertrauensvolle und belastbare Netzwerke, die wir bei Bedarf in unsere Projektaufgaben einbinden können.

Nicht jeder braucht sofort eine komplett durchorganisierte Holdingstruktur. Viele Personen oder Unternehmen wollen sich erst einmal über die Niederlande und ihre individuellen Möglichkeiten ausführlich informieren und sich Stück für Stück vorarbeiten.

Auch hier können wir unterstützen. Wir bieten Ihnen zwischen 3 und 12 Monaten eine Postadresse für Ihre Repräsentanz. Sprechen Sie uns an.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dutch Intraco Holding B.V.

Herr Michael Ilgner

Burg.Schonfeldplein 11-13

9671 CA Winschoten

Niederlande

fon ..: 0031- 62 97 028 50

web ..: http://www.dutch-intraco.eu

email : m.ilgner@dutch-intraco.eu

Die niederländische Dutch INTRACO Holding B.V. (www.dutch-intraco.eu) ist Muttergesellschaft mehrerer Unternehmen in Europa, die sich mit der individuellen Entwicklung und schlüsselfertigen Errichtung genau definierter Energieerzeugungsanlagen unterschiedlicher Leistungskapazitäten und Technologien beschäftigt.

Ein weiterer Schwerpunkt der Gruppe ist die Verwaltung von Holding-Gesellschaften nicht gebietsansässiger natürlicher und juristischer Personen sowie der Aufbau und das Management solcher Strukturen in ganz Europa.



