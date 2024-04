Wir sind stolz darauf, Ihnen unsere PC-Entsorgung für Ihr Unternehmen in ganz Luxemburg anbieten zu können.

Unser Service wird kontinuierlich verbessert, und dieses Mal haben wir noch mehr zu bieten, darunter unseren kostenlosen Entsorgungsdienst.

Wer uns kennt, ist sich unserer Leistungen bewusst. Doch für diejenigen, die uns noch nicht kennen, möchten wir uns gerne vorstellen. Wir sind die Experten für kostenlose Computerentsorgung in Differdingen (Luxemburg). Doch wir bieten unseren Service auch gerne in allen anderen Städten Deutschlands an, um unseren Kunden zu zeigen, dass sie uns vertrauen können. Wir sind stolz darauf, anzukündigen, dass PRS Jakubowski nun auch in ganz Differingen (Luxemburg) expandiert, um noch mehr Menschen bei der umweltfreundlichen Entsorgung ihrer Elektronikgeräte zu unterstützen. Uns ist kein Weg zu weit, um für das Klima das Richtige zu tun. Wir holen Ihre Geräte ab und verlangen dafür keinen Cent, wenn sie bereits im Erdgeschoss zur Abholung bereitstehen. Anschließend kümmern wir uns um die Entsorgung – alle Geräte werden recycelt und wiederaufbereitet. Doch was ist mit den Daten? Diese werden gemäß den Datenschutzbestimmungen nach DIN-Norm 66399 zerstört. Unsere Kunden erhalten ein Zertifikat darüber, sodass sie bei Bedarf nachweisen können, was mit den Daten geschehen ist. Sie sehen, wir haben an alles gedacht, nicht nur an die Umwelt, die uns am Herzen liegt.

Kontaktieren Sie uns für Ihre PC- und Computerentsorgung in Differdingen (Luxemburg), wenn Ihnen Nachhaltigkeit wichtig ist, ohne dafür viel bezahlen zu müssen. Der Prozess ist einfach: Schreiben Sie uns eine E-Mail oder füllen Sie unser Kontaktformular aus. Gerne können Sie uns auch anrufen. Wir benötigen lediglich Informationen darüber, wie viele Computer und Drucker wir abholen sollen und wie viele Datenträger zerstört werden müssen. Dann vereinbaren wir einen Termin und holen die Geräte ab. Sie werden feststellen, dass wir Ihnen viel bieten können. Übrigens pflanzen wir jedes Jahr neue Bäume auf unsere Kosten – weitere Informationen dazu finden Sie auf unserer Website. Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

















Die Firma „PRS Jakubowski ®“ bietet seit 2006 Dienstleistungen rund um Recycling von Computer, Notebook, PC, EDV, IT an. Der Service ist in vielen Großstädten verfügbar z.B in Dortmund, Bochum, Essen, Düsseldorf, Frankfurt, Köln, Hannover, Bremen, Hamburg, München, Stuttgart, Berlin, Brandenburg, Dresden und Umgebung.

Pressekontakt:















