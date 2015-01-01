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WM-Sprachlernprojekt: Dein Team schießt und du lernst länger!
Lerne Fremdsprachen und lasse dir von deinem WM-Team kostenlose Extrastunden schenken
Die Fußball-Weltmeisterschaft ist die perfekte Zeit, um Motivation, Emotion und Sprachtraining miteinander zu verbinden. Mit dem neuen WM-Sprachlernprojekt buchst du dein persönliches Sprachlern-Paket und sicherst dir die Chance auf zusätzliche Trainingszeit – abhängig davon, wie erfolgreich deine ausgewählte Mannschaft bei der Weltmeisterschaft spielt.
Das Prinzip ist einfach:
Du buchst eines der WM-Sprachlernpakete und wählst anschließend eine Fußballmannschaft aus, die bei der Weltmeisterschaft antritt. Ab dem Zeitpunkt deiner Buchung zählt jedes Tor, das diese Mannschaft im weiteren Verlauf der WM erzielt. Für jedes Tor erhältst du zusätzliche Sprachlernzeit gratis dazu.
So wird jedes Spiel deiner Mannschaft doppelt spannend: Du fieberst nicht nur sportlich mit, sondern sammelst mit jedem Tor wertvolle Extra-Zeit für dein persönliches Sprachtraining.
Die WM-Pakete
WM-Paket S – 290 Euro
Das kompakte Einstiegspaket für alle, die gezielt starten möchten.
Enthalten sind 3 Stunden Online-Sprachtraining.
WM-Bonus:
Für jedes Tor deiner ausgewählten Mannschaft erhältst du 15 Minuten zusätzliche Trainingszeit.
WM-Paket M – 490 Euro
Ideal, wenn du bereits etwas intensiver einsteigen und spürbare Fortschritte machen möchtest.
Enthalten sind 5 Stunden Online-Sprachtraining.
WM-Bonus:
Für jedes Tor deiner ausgewählten Mannschaft erhältst du 30 Minuten zusätzliche Trainingszeit.
WM-Paket L – 990 Euro
Das starke Paket für alle, die ein klares Lernziel verfolgen und über mehrere Einheiten hinweg intensiv arbeiten möchten.
Enthalten sind 10 Stunden Online-Sprachtraining.
WM-Bonus:
Für jedes Tor deiner ausgewählten Mannschaft erhältst du 45 Minuten zusätzliche Trainingszeit.
WM-Paket XXL – 2.900 Euro
Das Premium-Paket für maximale persönliche Betreuung:
Du erhältst 2 Tage Intensivtraining im 1:1-Format live mit Sven Frank.
WM-Bonus:
Für jedes Tor deiner ausgewählten Mannschaft erhältst du zusätzlich 1 Stunde Online-Coaching.
So funktioniert die Aktion
Du wählst dein passendes WM-Sprachlernpaket aus.
Nach der Buchung entscheidest du dich für eine Mannschaft, die bei der Fußball-Weltmeisterschaft antritt.
Ab dem Zeitpunkt deiner Buchung werden alle Tore dieser Mannschaft während der WM gezählt.
Für jedes erzielte Tor erhältst du je nach Paket zusätzliche Sprachlernzeit.
Die Extra-Zeit wird deinem gebuchten Paket gutgeschrieben und kann für Online-Sprachtraining oder Coaching genutzt werden.
Warum dieses Projekt besonders ist
Dieses Sprachlernprojekt verbindet die Begeisterung der Fußball-WM mit einem klaren Lernziel. Du nutzt die Energie des Turniers, um endlich mit einer Sprache voranzukommen, sicherer zu sprechen und motiviert dranzubleiben.
Ob Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Deutsch oder eine andere Sprache: Im Training geht es um praktische Kommunikation, verständliche Erklärungen und direkte Anwendung. Du lernst nicht trocken auswendig, sondern arbeitest an den Themen, die du wirklich brauchst – für Alltag, Beruf, Reisen, Schule oder persönliche Ziele.
Und das Beste: Je erfolgreicher deine Mannschaft spielt, desto mehr Lernzeit bekommst du dazu.
Beispiel
Du buchst das WM-Paket M und wählst eine Mannschaft aus. Erzielt diese Mannschaft nach deiner Buchung vier Tore während der WM, bekommst du zusätzlich:
4 Tore × 30 Minuten = 120 Minuten Extra-Sprachtraining
Aus deinem Paket mit 5 Stunden werden also insgesamt 7 Stunden Sprachtraining.
Für wen ist das WM-Sprachlernprojekt geeignet?
Das Projekt eignet sich für alle, die eine Sprache endlich praktisch anwenden möchten und dabei eine besondere Motivation suchen:
für Anfängerinnen und Anfänger
für Wiedereinsteiger
für Berufstätige
für Schülerinnen und Schüler
für Menschen, die eine Sprache für Reisen benötigen
für alle, die mit Fußballmotivation leichter ins Lernen kommen
Jetzt einbuchen und mitfiebern
Sichere dir dein persönliches WM-Sprachlernpaket, wähle deine Mannschaft und starte dein Sprachtraining mit zusätzlicher Motivation.
Jedes Tor kann sich lohnen – für dein Team und für deinen Sprachfortschritt.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Speedlearning School
Herr Sven Frank
Hinter der Mühl 3
55278 Selzen
Deutschland
fon ..: 01733682780
web ..: https://speedlearning.academy
email : info@speedlearning.academy
Sven Frank ist Europas bekanntester polyglotter Sprachtrainer für schnelles Sprachenlernen mit der Speedlearning-Methode.
Mit seiner Methode hilft Sven Frank Menschen, Fremdsprachen schneller, klarer und alltagsnah zu lernen. Anstatt Lernende mit endlosen Listen, komplizierter Grammatik oder unstrukturiertem Üben zu überfordern, baut sein Konzept den Lernprozess Schritt für Schritt auf, so dass nachhaltige Fortschritte möglich werden und die Sprache tatsächlich angewendet werden kann.
WARUM VIELE GESCHÄFTSLEUTE MIT SVEN FRANK ARBEITEN
Sprachkenntnisse in 19 Sprachen
Sprachlern-Podcasts in 8 Sprachen
Über 1 Million Podcast-Aufrufe pro Jahr
Autor von Speed Learning – die Erfolgstechniken
Onlinekurse, Live-Gruppentrainings und individuelles Intensivtraining
Klare Methode für schnelleres, strukturierteres und motivierteres Sprachenlernen
Pressekontakt:
Speedlearning School UG
Herr Sven Frank
Hinter der Mühl 3
55278 Selzen
fon ..: 0491733682780
email : info@speedlearning.academyDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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