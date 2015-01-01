  • WM-Sprachlernprojekt: Dein Team schießt und du lernst länger!

    Lerne Fremdsprachen und lasse dir von deinem WM-Team kostenlose Extrastunden schenken

    BildDie Fußball-Weltmeisterschaft ist die perfekte Zeit, um Motivation, Emotion und Sprachtraining miteinander zu verbinden. Mit dem neuen WM-Sprachlernprojekt buchst du dein persönliches Sprachlern-Paket und sicherst dir die Chance auf zusätzliche Trainingszeit – abhängig davon, wie erfolgreich deine ausgewählte Mannschaft bei der Weltmeisterschaft spielt.

    Das Prinzip ist einfach:
    Du buchst eines der WM-Sprachlernpakete und wählst anschließend eine Fußballmannschaft aus, die bei der Weltmeisterschaft antritt. Ab dem Zeitpunkt deiner Buchung zählt jedes Tor, das diese Mannschaft im weiteren Verlauf der WM erzielt. Für jedes Tor erhältst du zusätzliche Sprachlernzeit gratis dazu.

    So wird jedes Spiel deiner Mannschaft doppelt spannend: Du fieberst nicht nur sportlich mit, sondern sammelst mit jedem Tor wertvolle Extra-Zeit für dein persönliches Sprachtraining.

    Die WM-Pakete

    WM-Paket S – 290 Euro

    Das kompakte Einstiegspaket für alle, die gezielt starten möchten.
    Enthalten sind 3 Stunden Online-Sprachtraining.

    WM-Bonus:
    Für jedes Tor deiner ausgewählten Mannschaft erhältst du 15 Minuten zusätzliche Trainingszeit.

    WM-Paket M – 490 Euro

    Ideal, wenn du bereits etwas intensiver einsteigen und spürbare Fortschritte machen möchtest.
    Enthalten sind 5 Stunden Online-Sprachtraining.

    WM-Bonus:
    Für jedes Tor deiner ausgewählten Mannschaft erhältst du 30 Minuten zusätzliche Trainingszeit.

    WM-Paket L – 990 Euro

    Das starke Paket für alle, die ein klares Lernziel verfolgen und über mehrere Einheiten hinweg intensiv arbeiten möchten.
    Enthalten sind 10 Stunden Online-Sprachtraining.

    WM-Bonus:
    Für jedes Tor deiner ausgewählten Mannschaft erhältst du 45 Minuten zusätzliche Trainingszeit.

    WM-Paket XXL – 2.900 Euro

    Das Premium-Paket für maximale persönliche Betreuung:
    Du erhältst 2 Tage Intensivtraining im 1:1-Format live mit Sven Frank.

    WM-Bonus:
    Für jedes Tor deiner ausgewählten Mannschaft erhältst du zusätzlich 1 Stunde Online-Coaching.

    So funktioniert die Aktion

    Du wählst dein passendes WM-Sprachlernpaket aus.

    Nach der Buchung entscheidest du dich für eine Mannschaft, die bei der Fußball-Weltmeisterschaft antritt.

    Ab dem Zeitpunkt deiner Buchung werden alle Tore dieser Mannschaft während der WM gezählt.

    Für jedes erzielte Tor erhältst du je nach Paket zusätzliche Sprachlernzeit.

    Die Extra-Zeit wird deinem gebuchten Paket gutgeschrieben und kann für Online-Sprachtraining oder Coaching genutzt werden.

    Warum dieses Projekt besonders ist

    Dieses Sprachlernprojekt verbindet die Begeisterung der Fußball-WM mit einem klaren Lernziel. Du nutzt die Energie des Turniers, um endlich mit einer Sprache voranzukommen, sicherer zu sprechen und motiviert dranzubleiben.

    Ob Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Deutsch oder eine andere Sprache: Im Training geht es um praktische Kommunikation, verständliche Erklärungen und direkte Anwendung. Du lernst nicht trocken auswendig, sondern arbeitest an den Themen, die du wirklich brauchst – für Alltag, Beruf, Reisen, Schule oder persönliche Ziele.

    Und das Beste: Je erfolgreicher deine Mannschaft spielt, desto mehr Lernzeit bekommst du dazu.

    Beispiel

    Du buchst das WM-Paket M und wählst eine Mannschaft aus. Erzielt diese Mannschaft nach deiner Buchung vier Tore während der WM, bekommst du zusätzlich:

    4 Tore × 30 Minuten = 120 Minuten Extra-Sprachtraining

    Aus deinem Paket mit 5 Stunden werden also insgesamt 7 Stunden Sprachtraining.

    Für wen ist das WM-Sprachlernprojekt geeignet?

    Das Projekt eignet sich für alle, die eine Sprache endlich praktisch anwenden möchten und dabei eine besondere Motivation suchen:

    für Anfängerinnen und Anfänger

    für Wiedereinsteiger

    für Berufstätige

    für Schülerinnen und Schüler

    für Menschen, die eine Sprache für Reisen benötigen

    für alle, die mit Fußballmotivation leichter ins Lernen kommen

    Jetzt einbuchen und mitfiebern

    Sichere dir dein persönliches WM-Sprachlernpaket, wähle deine Mannschaft und starte dein Sprachtraining mit zusätzlicher Motivation.

    Jedes Tor kann sich lohnen – für dein Team und für deinen Sprachfortschritt.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Speedlearning School
    Herr Sven Frank
    Hinter der Mühl 3
    55278 Selzen
    Deutschland

    fon ..: 01733682780
    web ..: https://speedlearning.academy
    email : info@speedlearning.academy

    Sven Frank ist Europas bekanntester polyglotter Sprachtrainer für schnelles Sprachenlernen mit der Speedlearning-Methode.

    Mit seiner Methode hilft Sven Frank Menschen, Fremdsprachen schneller, klarer und alltagsnah zu lernen. Anstatt Lernende mit endlosen Listen, komplizierter Grammatik oder unstrukturiertem Üben zu überfordern, baut sein Konzept den Lernprozess Schritt für Schritt auf, so dass nachhaltige Fortschritte möglich werden und die Sprache tatsächlich angewendet werden kann.

    WARUM VIELE GESCHÄFTSLEUTE MIT SVEN FRANK ARBEITEN

    Sprachkenntnisse in 19 Sprachen
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    Onlinekurse, Live-Gruppentrainings und individuelles Intensivtraining
    Klare Methode für schnelleres, strukturierteres und motivierteres Sprachenlernen

    Pressekontakt:

    Speedlearning School UG
    Herr Sven Frank
    Hinter der Mühl 3
    55278 Selzen

    fon ..: 0491733682780
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