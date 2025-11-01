Wolfsburg. Eine Interessante Stadt. Ein Bildband mit Fotografien von Markus Reinke.

Wolfsburg – jung, modern, gegensätzlich

Der Fotograf Markus Reinke zeigt in „Wolfsburg. Eine interessante Stadt.“ ungewohnte Perspektiven auf seine Heimat zwischen Industrie, Architektur und Alltag.

Ein außergewöhnlicher Bildband über eine Stadt im Wandel

Wolfsburg ist jung, modern und voller Kontraste. Eine Stadt, die sich ständig neu erfindet und doch ihren eigenen Rhythmus bewahrt. Mit seinem neuen Bildband „Wolfsburg. Eine interessante Stadt.“ lädt der Fotograf und Autor Markus Reinke dazu ein, die Stadt aus einer ungewohnten, oft überraschenden Perspektive zu entdecken. Das Buch erscheint am 1. November 2025.

In atmosphärischen Farb- und Schwarz-Weiß-Fotografien zeigt Markus Reinke vertraute Orte – das Schloss, das VW-Kraftwerk, die Autostadt – ebenso wie stille, beinahe übersehene Momente des Alltags: Lichtreflexe auf Beton, Strukturen von Fassaden, Wege durch Grünflächen oder Schatten zwischen Hochhäusern. Es sind Bilder, die die Stadt nicht erklären, sondern erzählen – sensibel, reduziert und zugleich eindringlich.

Wolfsburg ist eine Stadt der Möglichkeiten – gebaut für die Zukunft, geprägt von der Gegenwart. Markus Reinke zeigt sie als urbanes Experiment, das sich ständig weiterentwickelt. Seine Fotografien verknüpfen Vergangenheit und Moderne, Architektur und Emotion, Klarheit und Bewegung. Ergänzt werden die Aufnahmen durch begleitende Texte, die Hintergründe, Geschichte und persönliche Gedanken des Autors miteinander verbinden, ohne den Raum für eigene Entdeckungen zu nehmen.

Das Besondere an diesem Buch ist der Blick des Autors: Markus Reinke ist gebürtiger Wolfsburger, lebt heute in Bremen und betrachtet seine Heimat mit einer Mischung aus Nähe und Distanz. Gerade dieser Abstand erlaubt ihm, bekannte Ansichten neu zu sehen und das Unsichtbare sichtbar zu machen.

„Wolfsburg. Eine interessante Stadt.“ ist mehr als ein klassischer Bildband – es ist eine Hommage an eine Stadt, die oft unterschätzt wird. Eine Einladung, das Bekannte zu hinterfragen und das Schöne im Alltäglichen zu entdecken.

Der hochwertig gestaltete Band im Format DIN A4 umfasst über 100 Seiten mit zahlreichen Fotografien und begleitenden Texten. Er richtet sich an alle, die sich für Architektur, Stadtentwicklung, Fotografie und die besondere Geschichte Wolfsburgs interessieren – und an jene, die ihre Stadt mit neuen Augen sehen möchten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ErlebnisPHOTOGRAFIE

Herr Markus Reinke

Pappelstr. 90/92

28199 Bremen

Deutschland

fon ..: +491751925127

web ..: https://www.wolfsburg-stadt.de

email : kontakt@wolfsburg-stadt.de

Markus Reinke, geboren 1977 in Wolfsburg, ist Fotograf und Autor. Aufgewachsen im Stufenhochhaus in Detmerode, entwickelte er früh ein Gespür für Architektur, Licht und urbane Strukturen – inspiriert durch die Arbeiten von Heinrich Heidersberger. Nach Stationen in Braunschweig und Bremen widmet er sich heute Projekten, die den Blick auf Städte und Räume neu definieren. Mit seinem Bildband „Wolfsburg. Eine interessante Stadt.“ porträtiert er seine Heimat mit emotionaler Distanz und künstlerischer Präzision – als Stadt der Gegenwart und der Möglichkeiten.

Pressekontakt:

ErlebnisPHOTOGRAFIE

Herr Markus Reinke

Pappelstr. 90/92

28199 Bremen

fon ..: +491751925127

web ..: https://www.wolfsburg-stadt.de

email : kontakt@wolfsburg-stadt.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neueste Zahlen zur Goldnachfrage im dritten Quartal 2025 Freiheit ohne Brille – warum immer mehr junge Erwachsene auf Augenlasern setzen