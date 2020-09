Workplace Living – das neue Wohlfühlbüro. Ab sofort im Buchhandel.

WORKPLACE LIVING ist das neue umfangreiche Referenzwerk für künftige Bürogestaltung. Es geht in diesem Buch um das, was uns an unserem Arbeitsplatz glücklich macht.

Wie sollen wir uns im Büro oder an unserem Arbeitsplatz wohl fühlen? Otto Kasper hat als Fotograf, Erfinder, Querdenker, Unternehmer und Produktdesigner mit „Workplace Living“ eine ganz eigene visuelle Handschrift zur künftigen Gestaltung des Arbeitsplatzes entwickelt und einfach und nachvollziehbar erklärt. Der Mensch steht in den Themenwelten Design, Fotografie, Akustik und Licht im Vordergrund. Für eine erfolgreiche Zukunft brauchen Unternehmen die besten Mitarbeiter für alle Fachbereiche. Diese Mitarbeiter bekommt man neben monetären Anreizen durch Wertschätzung ihrer Persönlichkeit. Diese Wertschätzung misst sich auch in der Gestaltung des künftigen Arbeitsplatzes.

Workplace Living ist Referenzwerk und Ideenfundus für Gestalter, Architekten, Einrichter und Menschen die Inspiration suchen. In großformatigen Bildern zeigt Otto Kasper bemerkenswerte Inszenierungen für die Arbeitswelt. Neue Sichtweisen für künftige Arbeitsräume hat er exklusiv für dieses Buch entworfen und in real gebauten Räumen eingerichtet und fotografiert. Mit seinen Interiorwelten, die ihren Ursprung im Country- und Ethnostyle finden, gestaltet Otto Kasper den künftigen „Workplace“. Der Leser erfährt Hintergründe zu dem was die Generation Y antreibt und wo die Gestaltung von Licht und Akustik am Arbeitsplatz hingeht. „In Wirklichkeit ist die junge Generation der Millenials auf der Suche nach neuen Zielen. Sie will sich nicht den überalterten Missionen der Babyboomer anschließen. Ich kann das persönlich nachvollziehen.“ so Otto Kasper. Es geht in diesem Buch um das, was wir an unserem Arbeitsplatz empfinden. Was uns glücklich macht, warum wir täglich gerne dorthin kommen und warum wir dort kreativer und produktiver sein können als an irgendeinem anderen Ort.

WORKPLACE LIVING.

Erhältlich im Deutschen Buchhandel. ISBN 978-3-947572-66-3. 276 Seiten. 74,00 EUR [D]

Informationen unter www.workplace-living.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

KASPER GmbH

Frau Christine Neu

Rudolf-Diesel-Str. 2

78239 Rielasingen

Deutschland

fon ..: 07731-93030

web ..: http://www.workplace-living.de

email : neu@kasper-werbung.de

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

KASPER GmbH

Frau Christine Neu

Rudolf-Diesel-Str. 2

78239 Rielasingen

fon ..: 07731-93030

web ..: http://www.workplace-living.de

email : neu@kasper-werbung.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Zuverlässige Heimvernetzung mit Wiser von Schneider Electric