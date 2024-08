Worksoft begrüßt Aftab Alam als Chief Product Officer, um Innovation und Wachstum im Bereich Kundenerfahrung voranzutreiben

Der erfahrene führende Experte für Unternehmenssoftware wechselt zu Worksoft, um KI-gesteuerte Innovationen zu beschleunigen und unübertroffenen Kundennutzen zu ermöglichen.

ADDISON, TX / ACCESSWIRE / 13. August 2024 / Worksoft, der weltweit führende Anbieter von intelligenter Testautomatisierung für SAP, Oracle, Salesforce und darüber hinaus, freut sich, Aftab Alam als neuen Chief Product Officer im Unternehmen willkommen zu heißen. Mit über 20 Jahren Erfahrung in der Entwicklung bahnbrechender Technologiestrategien bringt Aftab eine beachtliche Erfolgsbilanz in den Bereichen Produktinnovation und transformative Unternehmensführung in das Unternehmen mit.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76514/Worksoft_899739_DE_PRcom.001.jpeg

Aftab Alam

In seiner Funktion als CPO wird Aftab die Bestrebungen zur Beschleunigung des Wachstums und zur Verbesserung der Kundenerfahrung vorantreiben. Seine profunde Branchenkenntnis und seine kundenorientierte Denkweise werden bei der Ausrichtung von Produktentwicklungsstrategien, die den Kunden von Worksoft einen höheren Mehrwert bieten, von entscheidender Bedeutung sein.

Aftab wird für uns eine verändernde Kraft sein, so Matt Schwartz, CEO von Worksoft. Seine nachgewiesene Fähigkeit, Unternehmen zu skalieren und Innovationen auf höchstem Niveau umzusetzen, steht im Einklang mit unserer Mission. Sein visionärer Ansatz, kombiniert mit praktischer Umsetzung, wird die Grenzen der Branche verschieben und außergewöhnliche Kundenerfahrungen liefern.

Vor seinem Wechsel zu Worksoft war Aftab als Chief Product Officer bei Arcserve tätig und hatte wichtige Führungspositionen bei Microsoft, Simplivity, Hewlett Packard Enterprise und der New York Times inne. Seine Führungsqualitäten haben durchweg zu transformativen Strategien und erheblichem Umsatzwachstum auf Grundlage von datengesteuerten flexiblen Abläufen (AgileOps) beigetragen.

Aftabs Talent, komplexe Kundenbedürfnisse in konkrete Lösungen umzuwandeln, wird entscheidend dazu beitragen, bahnbrechende Automatisierungsmöglichkeiten voranzutreiben, so Linda Hayes, Senior Vice President of Enablement bei Worksoft. Sein innovativer Ansatz und sein Branchenwissen sind genau das, was wir brauchen, um unseren Kunden operative Stabilität zu bieten und den Time-to-Value zu beschleunigen.

Ich bin begeistert, zu einem so wichtigen Zeitpunkt zu Worksoft zu stoßen, sagte Aftab. Ich freue mich darauf, mit Matt Schwartz, Linda Hayes und dem talentierten Team von Worksoft zusammenzuarbeiten, um unsere Automatisierungstechnologien weiterzuentwickeln und außergewöhnliche Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen.

Über Worksoft

Mit Worksoft können Unternehmen inmitten ständiger Veränderungen florieren und neue Standards für betriebliche Spitzenleistungen setzen. Unsere KI-gesteuerte, codefreie Automatisierungsplattform sorgt für geschäftliche Agilität und Ausfallsicherheit in komplexen Unternehmensanwendungslandschaften, da sie in der Lage ist, End-to-End-Geschäftsprozesse schnell und in großem Umfang in Pre- und Post-Production-Umgebungen automatisch zu erkennen, zu dokumentieren und zu testen. Die Automatisierung von Worksoft ist in die ERP-Praktiken eingebettet, um Agile-, DevOps- und SAFe-Methoden zu unterstützen und die digitale Transformation zu beschleunigen, und wird von den weltweit führenden Unternehmen und Systemintegratoren als Goldstandard für automatisierte SAP-Tests anerkannt.

Weitere Informationen über Worksoft und seine branchenführenden intelligenten Testautomatisierungslösungen finden Sie unter www.worksoft.com.

Kontaktinformationen

Elizabeth Blackman

Chief Marketing Officer

eblackman@worksoft.com

(806) 438-0556

Quelle: Worksoft

Lesen Sie die Original-Pressemitteilung auf newswire.com.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ACCESSWIRE News Network

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

USA

email : cs@accesswire.com

Pressekontakt:

ACCESSWIRE News Network

Client Support

500 Perimeter Park Drive, Suite D

NC 27560 Morrisville

email : cs@accesswire.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Calibre meldet Finanzergebnisse für das 2. Quartal, 2024 und das bisherige Jahr und bleibt auf Kurs, um die Produktionsprognose für das gesamte Jahr zu erfüllen Herbsttrends der Leuchten: Lampenwelt präsentiert Lichtdesigns für Gemütlichkeit pur