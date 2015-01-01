#wortewertewandel Reiseschriftstellerin baut Brücken zwischen Selbstfürsorge, bewusstem Reisen + Selbstfindung

Die Globetrotterin zeigt o Selbstfürsorge jenseits von Modetrends + Egoismus o Du bist nicht falsch, nur anders o Umsteigen statt Aussteigen o Chillout vor Burnout o die schönsten Plätze der Welt

Die Autorin und Qigong-Trainerin Petra Lupp schreibt über Reisen, echte Begegnungen und bewusste Neuanfänge. In ihren Geschichten geht es um die Kunst, in einer lauten Welt wieder bei sich anzukommen. Nicht Mainstream, sondern ehrlich, emotional und tiefgründig.

Weg von FOMO. Hin zu SLOW. Als Reiseschriftstellerin und Qigong-Trainerin baut sie Brücken zwischen Selbstfürsorge für Frauen, bewusstem Reisen, Leben im Ausland, innerer Einkehr, Selbstfindung und Veränderung.

Fragen, die sie stellt:

Willst du weiter erschöpft im Alltag feststecken oder endlich anfangen, dich selbst wieder zu spüren?

Was sie antreibt:

Entdecke, wie befreiend es ist, wieder bei sich anzukommen. Denn jeder Tag birgt die Chance, alles anders zu machen.

Motivierende Antworten, die sie auf ihren Reisen findet, fließen ein in ihre Bücher, inspirierende Lesungen sowie emotional begeisternde Interviews und ganz neu, in ihre Homepage https://petralupp.com/

Die Autorin, Speakerin und Globetrotterin nimmt Lesende und Zuhörende mit zu

* Selbstfürsorge jenseits von Modetrends und Egoismus

* Du bist nicht falsch, nur anders

* Umsteigen statt Aussteigen

* Chillout vor Burnout

* den schönsten Plätzen der Welt

Dabei bleibt sie ihrem Motto treu: Lebe deine Freiheit, egal was andere denken oder sagen

Seit 2024 widmet sie sich verstärkt der erzählenden Sachliteratur mit Reiseberichten, Autobiografie und persönlicher Weiterentwicklung.

Mit #wortewertewandel spricht sie sympathische Einladungen aus, über das eigene Leben nachzudenken. Emotional, inspirierend und unglaublich ehrlich. Zum Mitreisen, Schmökern, Wegträumen, Nachahmen und Wiederfinden.

Sommersonnenwende – die nächste perfekte Chance auf Veränderung

Pünktlich zur Sommersonnenwende am 21. Juni 2026 erscheint ihr neues Buch:

Aufbruch zu mir

Ein Sabbatical in Südostasien und der Mut zur Veränderung

Weg von FOMO, hin zu SLOW. Lektüre für Frauen, die im inneren Konflikt stehen: Umsteigen oder Aussteigen? Das Buch zeigt, wie Selbstfürsorge und Loslassen erste Schritte zurück zu dir sind – und wie daraus ein sanfter, ehrlicher Weg in eine stimmige Neuausrichtung entsteht.

„Ich spürte, meine Belastungsgrenze ist erreicht. Ausgelaugt von Routinen, innerlich leer, zog ich mit Mitte fünfzig die Reißleine. Stopptaste drücken. Alles liegen lassen. Innehalten. Sabbatical in Südostasien. So der Plan.

Mir begegnet mein inneres Chaos. Die Fernreise wird zur Reise nach Innen. Dabei entsteht Neues: Klarheit, Energie und Mut für meinen Weg.“

Eine wahre Geschichte mitten aus dem Leben und so viel mehr als nur ein Reisebericht.

https://www.amazon.com/dp/B0GZ2KSC8H?ref=sp_email

Vorbestellbar über Amazon, als E-Book und Taschenbuch ab 21. Juni 2026 verfügbar.

Kontakt:

Anfragen zu Lesungen, Podcast, Interviews und Vorträgen bitte an: info@petralupp.com

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Petra Lupp

Petra Lupp

Pfarrer-Brantzen-Straße 132

55122 Mainz

Deutschland

fon ..: +491787221711

web ..: https://petralupp.com/

email : info@petralupp.com

Vita Autorin + Reiseschriftstellerin Petra Lupp:

Petra Lupp schreibt über Reisen, Begegnungen und bewusste Neuanfänge. In ihren Geschichten geht es um die Kunst, in einer lauten Welt wieder bei sich selbst anzukommen.

Als Reiseschriftstellerin und Qigong-Trainerin baut sie Brücken zwischen Selbstfürsorge für Frauen, bewusstem Reisen, Leben im Ausland, innerer Einkehr, Selbstfindung und Veränderung.

Ihr persönliches Markenzeichen #wortewertewandel veranschaulicht echte Momente, ehrliche Gefühle, authentische Begegnungen und erlebte Reisen. Sie schreibt über Umsteigen statt Aussteigen, Erfolge und Niederlagen, Klarheit, Achtsamkeit und Transformation. Erlebnisse und Erkenntnisse, die inspirieren und mitnehmen.

Petra Lupp, Jahrgang 1969, lebt zeitweise in Spanien, reist durch die Welt und ist mit dem Wohnmobil in Europa unterwegs. Seit 2024 widmet sie sich verstärkt der erzählenden Sachliteratur mit Reiseberichten, Autobiografie und persönlicher Weiterentwicklung.

Ihr Lebensmotto: „Lebe deine Freiheit, egal was andere denken oder sagen.“

In „Aufbruch zu mir – Ein Sabbatical in Südostasien und der Mut zur Veränderung“ verbindet Petra Lupp persönliche Erfahrungen mit Impulsen aus ihrem unkonventionellen Leben.

Bereits mit ihrem Debüt „Die Magie des ANDERSSEINS – Wie ich in Sumatra meine Freiheit fand“ begann sie, Reiseberichte mit autobiografischen Elementen und persönlicher Weiterentwicklung zu verweben.

Beide Bücher sind unabhängig voneinander lesbar und zugleich Teil einer miteinander verbundenen Reiseerzählung. Der dritte Band erscheint im Herbst/Winter 2026, basierend auf ihrer Plan B Tour durch Panama.

Worte und Geschichten begleiten Petra Lupp seit vielen Jahren. Mit Gründung ihrer eigenen PR- und Marketingagentur im Jahr 2001 veröffentlichte sie über zwei Jahrzehnte Reisereportagen in Magazinen und entwickelte sich parallel zur Autorin mehrerer Reise- und Sachbücher.

Mit „Europa mit dem Wohnmobil“ begann 2015 ihre Autorinnenreise im Buchmarkt. Im März 2026 erreichte sie mit ihren Büchern den Meilenstein von 100.000 verkauften Exemplaren.

Pressekontakt:

Petra Lupp

Frau Petra Lupp

Pfarrer-Brantzen-Straße 132

55122 Mainz

fon ..: +491787221711

email : info@petralupp.com

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