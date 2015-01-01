wosatec erweitert Portfolio um neue Prüfkategorien & QR-Code-Lösungen

Berlin, April 2026 – Die wosatec GmbH entwickelt ihre Lösung zur digitalen Arbeitsmittelprüfung weiter & erweitert das Spektrum an Prüfkategorien als auch ihr Angebot im Bereich QR-Code-Etiketten.

Die Web-App positioniert sich damit zunehmend als zentrale Plattform für Unternehmen, Behörden und Prüfdienstleister.

Die Anwendung ermöglicht eine mobile und gesetzeskonforme Durchführung von Prüfungen. Arbeitsmittel werden per QR-Code eindeutig identifiziert, Prüfprozesse strukturiert abgearbeitet und Ergebnisse automatisch als rechtssichere PDF-Berichte dokumentiert. Dadurch entsteht ein durchgängiger digitaler Workflow von der Erfassung bis zur revisionssicheren Ablage.

Breites Spektrum an Prüfkategorien

Bereits heute bildet die Plattform eine Vielzahl prüfpflichtiger Arbeitsmittel ab. Dazu zählen unter anderem Arbeits- und Schutzgerüste, Leitern und Tritte, ortsfeste Leitern, Regalsysteme, Türen und Tore, Container und Behälter, Akku-Werkzeuge sowie Erste-Hilfe-Ausstattungen. Ergänzt wird das Portfolio durch Sonderkonstruktionen, Arbeitsbühnen, Treppen und Überstiege. Aktuell sind weitere Prüfkategorien wie Dachabsturzsicherungen, Flurförderzeuge bereits geplant und auch in Kürze verfügbar.

Die strukturierte Durchführung der Prüfungen sorgt für eine hohe Prozesssicherheit. Gleichzeitig ermöglicht die digitale Dokumentation eine lückenlose Nachverfolgbarkeit aller Prüfergebnisse.

Neue Kategorien und erweiterte QR-Code-Lösungen

Mit den aktuellen Erweiterungen reagiert wosatec gezielt auf Anforderungen aus der Praxis. Neu hinzugekommen sind unter anderem Prüfkategorien für Feuerlöscher, persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA), Schul-Tafelsysteme sowie Hubarbeitsbühnen.

Zusätzlich wurde das Angebot an QR-Code-Etiketten ausgebaut. Mit den neuen QR-Code-Etiketten MINI lassen sich auch kleinere oder schwer zugängliche Arbeitsmittel eindeutig kennzeichnen. Unternehmen haben zudem die Möglichkeit, Etiketten im eigenen Branding zu gestalten und so ihre Prozesse visuell in die eigene Systemlandschaft zu integrieren.

Effizienz und Rechtssicherheit im Arbeitsalltag

Die Web-App vereint zentrale Anforderungen moderner Arbeitsmittelprüfung in einer Anwendung. Prüfungen sind geräteunabhängig sowie online und offline möglich. Automatische Erinnerungen an Prüftermine, integrierte Fotodokumentation und eine revisionssichere Datenspeicherung unterstützen eine effiziente und nachvollziehbare Durchführung.

Durch die Digitalisierung der Prüfprozesse reduzieren Unternehmen ihren administrativen Aufwand und behalten gleichzeitig jederzeit den Überblick über alle prüfpflichtigen Arbeitsmittel. Die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und Audit-Anforderungen wird dabei systematisch unterstützt.

Weiterentwicklung im Fokus

Die kontinuierliche Erweiterung des Portfolios ist Teil der langfristigen Produktstrategie. Ziel ist es, sämtliche prüfrelevanten Arbeitsmittel in einer zentralen Anwendung abzubilden und den gesamten Prüfprozess nachhaltig zu vereinfachen.

Weitere Informationen zu den verfügbaren Prüflizenzen und Funktionen sind unter

www.wosatec.com/lizenzen/ verfügbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

wosatec GmbH

Herr Thomas Gottweis

Edisonstraße, Haus A 63

12459 Berlin

Deutschland

fon ..: (+49) – 30 – 544 535 – 30

web ..: https://www.wosatec.com/de/

email : info@wosatec.de

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Pressekontakt:

team digital GmbH

Frau Jessica Retzlaff

Hopfmannsfelder Str. 7

36341 Lauterbach

fon ..: 066419116574

email : retzlaff@team-digital.de

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