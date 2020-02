Wunderwerk

DIE MARKE

wunderwerk steht für das Zusammenspiel von modischem Design, guter Passform, wertigen und naturbelassenen qualitativ hochwertigen, nachhaltigen Stoffen in ausgefallenen Waschungen und Färbungen wie „mal tinto“, „eco bleach“ und „tye-dye“. Das Düsseldorfer Label spricht trendorientierte und modische Frauen und Männer an, die es verstehen Mode und Nachhaltigkeit bewusst zu verbinden. Der Stil ist metropolitan ausgerichtet, also stylish und clean ohne große Logos oder auffälligem Branding. wunderwerk möchte nicht nur als Modelabel mit „grünem“ Hintergrund, sondern als „Lovemark“ verstanden werden und die Kunden emotional für die Marke begeistern. Dabei gilt es die neuesten Trends stilgerecht gemäß der Markenpositionierung zu übersetzen und nicht nur für ein eco-Label Maßstäbe zu setzen.

Die Produktion ist darauf ausgerichtet im Einklang mit der Umwelt, Mensch und Tier zu funktionieren, d.h. möglichst keine umweltbelastenden Gifte und Schadstoffe einzusetzen und somit auch zu vermeiden, dass Mensch, Tier und Umwelt damit in Verbindung gelangen. „Plastics“ werden genauso vermieden, wie recycelte Baumwolle oder erdölbasierte Qualitäten, da diese häufig deutlich stärker belastet sind und das Recyceln einen immensen Mehrverbrauch an Energie benötigt.

Die Marke bietet ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und wird nur selektiv über ausgewählte Fachhändler vertrieben.

DIE GRÜNDER

Gründer von wunderwerk, Heiko Wunder, war selbst jahrelang in führenden Positionen im Modebereich tätig, um zu wissen, was der Markt benötigt: stylishe und zugleich nachhaltige Mode zum Anziehen in bester Qualität.

Nach einem eher zufälligen Treffen kam es dazu, dass sich Heiko Wunder und Tim Brückmann für den Vetrieb 2012 zusammentaten, um gemeinsam das Label wunderwerk zu starten.

DIE KOLLEKTION

Die Marke bietet Jeans, Hosen, T-Shirts, Strick und Jacken für Damen und Herren. Dabei sind authentische Denims, Batik- und Tye-dye-Färbungen sowie Hybrid-Blusen, Alpaca-Strick und besonders gefärbte T-Shirts die absoluten Highlights der Kollektion. Trotz Verwendung hochwertiger zumeist GOTS1 zertifizierter Oberstoffe, Garne und Accessoires ist das Preis-Leistungs-Verhältnis überdurchschnittlich. Um das beste und ökologischste Ergebnis zu erzielen, sucht und prüft wunderwerk alle Produktionsstätten und Nähbetriebe selbst bis zu viermal pro Jahr.

NACHHALTIGKEIT

„Der heutige Trend geht immer mehr zu eco und sustainable fashion. In der Zukunft sollte es ausschließlich nachhaltige Mode geben und z.B. organic cotton und der faire Umgang mit Mensch und Tier innerhalb der Produktionskette als selbstverständlich gelten“, wünscht sich wunderwerk.

Ende 2014 wurde wunderwerk vom deutschen Umweltministerium mit dem Bundespreis ecodesign in der Kategorie Produkt ausgezeichnet.

„Dies ist eine der wenigen, absolut ökologischen Modekollektionen, die es in die Groß-Serie geschafft hat. Wunderwerk zeigt, dass giftfreie Produktion nicht heißt, auf modische Effekte verzichten zu müssen. Die Kollektion ist dabei marktfähig durch moderne Schnitte und verfügt über eine konsequent durchdachte Produktionsstrategie.“ Lautete das Jurystatement durch Dr. K. Brodde.

Mehr über das innovative Modelabel „wunderwerk“ erfahren Sie online auf der Webseite

www.wunderwerk.de

Auch zu sehen ist „Wunderwerk“ auf dem TV-Sender WELT vom 2. – 6.03.2020 um ca. 19:50 Uhr – kurz vor den Nachrichten.

