Wurde unsere Botschaft verstanden? bc.lab bringt KI Similar Score für die Analyse von Medienresonanz

Unternehmen Entwicklung klare PR-Strategien. Doch oft bleibt unklar, ob die Botschaft von den Medien wirklich verstanden wurde? Der „KI Similar Score“ zeigt, welche Inhalte übernommen wurden.

Neue KI-Funktion zeigt, wie stark Pressemitteilungen von Medien aufgegriffen, verändert oder inhaltlich übernommen werden

Hamburg, 20.05.2026- Kommunikationsabteilungen investieren viel Zeit in die Entwicklung klarer Botschaften. Doch nach dem Versand einer Pressemitteilung bleibt oft eine zentrale Frage offen: Wurde unsere Botschaft von den Medien wirklich verstanden und übernommen?

Mit dem KI Similar Score erweitert bc.lab sein Monitoring-Tool für Medienbeobachtung, Pressespiegel und Wettbewerbsbeobachtung um eine neue Analysefunktion. Der KI Similar Score vergleicht Pressemitteilungen automatisch mit erschienenen Medienberichten und zeigt in Prozent, wie stark die Inhalte übereinstimmen.

Damit erhalten PR-Teams eine deutlich bessere Grundlage, um die tatsächliche Wirkung ihrer Kommunikation zu bewerten. Klassische Medienbeobachtung zeigt, wo über ein Thema berichtet wurde. Der KI Similar Score geht einen Schritt weiter und analysiert, wie berichtet wurde: Wurden Kernbotschaften übernommen? Wurden Aussagen verändert? Oder entsteht eine abweichende Darstellung?

„Für Kommunikationsabteilungen ist nicht nur entscheidend, ob Medien berichten. Entscheidend ist, ob die eigene Botschaft richtig ankommt“, sagt Peter Bernskötter, CEO bei bc.lab. „Mit dem KI Similar Score machen wir Medienresonanz messbarer und geben PR-Teams ein Werkzeug an die Hand, um die Qualität der Berichterstattung besser einzuordnen.“

Der KI Similar Score richtet sich an Kommunikations- und Pressestellen sowie PR-Agenturen. Besonders wertvoll ist die Funktion nach Pressemitteilungen, Kampagnenstarts, Produktankündigungen, Unternehmensmeldungen oder in sensiblen Reputationssituationen. PR-Teams können schneller erkennen, welche Medien die zentralen Aussagen aufgreifen, wo Botschaften verkürzt werden und an welchen Stellen Nachsteuerung sinnvoll sein kann.

Die Funktion ist Teil der KI-Strategie von bc.lab. Das Unternehmen verbindet klassische Monitoring-Prozesse wie Suchprofile, Newsfeeds, Pressespiegel, Dashboards und Alerts mit KI-gestützten Analysen. In den Produktunterlagen wird der KI Similar Score als automatischer Vergleich von Pressemitteilungen und Medienberichten beschrieben, der transparent zeigt, wie stark Inhalte übereinstimmen und damit neue Einblicke in Reichweite und Qualität der inhaltlichen Übernahme ermöglicht.

Der Nutzen für PR-Teams liegt vor allem in drei Bereichen: Erstens wird die Kommunikationswirkung besser bewertbar. Zweitens lassen sich veränderte oder verfälschte Darstellungen schneller erkennen. Drittens entsteht eine belastbare Grundlage, um künftige Pressearbeit, Themenplatzierungen und Kommunikationsstrategien gezielt zu optimieren.

„KI ersetzt nicht die Bewertung durch Kommunikationsexpertinnen und -experten“, so Bernskötter weiter. „Sie hilft aber, große Mengen an Medienberichten schneller zu analysieren und Muster sichtbar zu machen, die in der täglichen PR-Arbeit sonst nur mit erheblichem Aufwand erkennbar wären.“

Mit dem KI Similar Score positioniert sich bc.lab als technologischer Vorreiter im Markt für professionelles Medienmonitoring. Im Mittelpunkt steht dabei weiterhin der klassische Nutzen für PR-Profis: zuverlässige Medienbeobachtung, strukturierte Pressespiegel, effiziente Wettbewerbsbeobachtung und fundierte Medienresonanzanalysen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

bc.lab Monitoring GmbH

Herr Peter Bernskötter

Holländische Reihe 31a

22765 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 40 39 80 77 00

web ..: https://bclab.de/

email : info@bclab.de

bc.lab ist ein Anbieter für professionelles Medienmonitoring, Pressespiegel und Wettbewerbsbeobachtung. Das Monitoring-Tool unterstützt Kommunikationsabteilungen, Pressestellen und PR-Agenturen bei der systematischen Beobachtung von Medien, Märkten, Wettbewerbern und Themen. Die Plattform kombiniert klassische Monitoring-Funktionen wie Suchprofile, Newsfeeds, Dashboards, Alerts und Publisher-Funktionen mit modernen KI-gestützten Analyseansätzen.

Das Quellenspektrum von bc.lab umfasst unter anderem Social Networks, Blogs und Foren, News-Portale, Online-Magazine, Print-Medien, RSS-Feeds, Corporate Websites sowie TV- und Radioquellen.

Pressekontakt:

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