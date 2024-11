Wurzer Umwelt ist ein Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit und transparenter Berichterstattung

Das Unternehmen Wurzer Umwelt vertieft sein Engagement im Bereich der Nachhaltigkeit und veröffentlicht zukünftig eine transparente Berichterstattung zu Umweltthemen.

Wurzer Umwelt bereitet sich intensiv auf die Erstellung ihres ersten verpflichtenden Nachhaltigkeitsberichts vor, der ab 2026 veröffentlicht werden soll. Als Vorbereitung führt das Unternehmen ab 2025 umfassende Maßnahmen ein, darunter die Ermittlung von Nachhaltigkeits-KPIs und die Durchführung einer Wesentlichkeitsanalyse mit Berücksichtigung der wichtigsten Stakeholder. Diese Schritte unterstreichen das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit und transparente Umweltberichterstattung. Die Prüfung des Berichts durch einen Wirtschaftsprüfer garantiert höchste Qualität und Glaubwürdigkeit. Besonders hervorzuheben ist eine aktuelle Masterarbeit, die das Treibhausgaspotenzial einer Kompostmiete in Kooperation mit zwei Hochschulen untersucht und damit einen wichtigen Beitrag zur Forschung in der Nachhaltigkeit leistet.

Die wachsende Bedeutung der Nachhaltigkeitsberichterstattung

Die Nachhaltigkeitsberichterstattung hat sich in den letzten Jahren von einer freiwilligen Initiative der Unternehmen zu einer verpflichtenden und zentralen Komponente der Unternehmenskommunikation innerhalb der Unternehmen als auch nach außen entwickelt. Diese Entwicklung spiegelt das zunehmende Bewusstsein der Rolle von Unternehmen in der Gesellschaft und ihrer Verantwortung gegenüber der Umwelt und der Interessensgruppen des Unternehmens (Stakeholder) wider. Die Definition von Nachhaltigkeit im Unternehmenskontext geht dabei weit über den reinen Umweltschutz hinaus und umfasst ökonomische, ökologische, soziale und auch unternehmensspezifische Aspekte.

Der Weg zum umfassenden Nachhaltigkeitsbericht

Die Erstellung eines aussagekräftigen Nachhaltigkeitsberichts erfordert eine gründliche Vorbereitung und die Implementierung verschiedener Maßnahmen. Die Wurzer Umwelt GmbH hat folgenden Ansatz gewählt:

1. Entwicklung von Kennzahlen: Das Unternehmen definiert und erhebt relevante Kennzahlen, um seine Nachhaltigkeitsleistung messbar zu machen.

2. Durchführung einer Wesentlichkeitsanalyse: Hiermit identifiziert Wurzer Umwelt die für das Unternehmen und seine Stakeholder wichtigsten Nachhaltigkeitsthemen.

3. Stakeholderbefragung: Durch aktives Stakeholder Engagement bezieht das Unternehmen die Erwartungen aller relevanten Interessengruppen in den Berichterstattungsprozess ein.

4. Datenerfassung und -analyse: Die Firma Wurzer Umwelt implementiert robuste Systeme zur Erfassung und Auswertung relevanter Umweltdaten.

5. Berichterstellung: Basierend auf den gesammelten Daten und Erkenntnissen erstellt das Unternehmen einen umfassenden Bericht.

6. Externe Prüfung: Eine Verifizierung durch unabhängige Wirtschaftsprüfer soll die Glaubwürdigkeit eines Berichts erhöhen.

Wurzer Umwelt sieht die Forschung als Grundlage für Nachhaltigkeit

Die Forschung im Bereich Nachhaltigkeit spielt eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung von Nachhaltigkeitsstrategien. Das Team der Firma Wurzer Umwelt unterstützt aktiv wissenschaftliche Studien, wie beispielsweise eine aktuelle Masterarbeit zur Untersuchung des Treibhausgaspotenzials von Kompostmieten auf dem Betriebsgelände in Eitting. Solche Forschungsarbeiten liefern wertvolle Erkenntnisse für die Optimierung von Betriebsabläufen und die Entwicklung innovativer, umweltfreundlicher Technologien.

Die Erforschung der Treibhausgase verschiedener Unternehmensprozesse ist ein wichtiger Schritt zur Quantifizierung und letztendlich Reduzierung der Umweltauswirkungen, berichtet Wolfgang Wurzer. Die Ergebnisse solcher Studien fließen direkt in die Entwicklung und Ermittlung von Kennzahlen zur Nachhaltigkeit ein und tragen so zur kontinuierlichen Messung von Emissionen und einer Verbesserung der Nachhaltigkeitsleistung bei.

Herausforderungen und Chancen der Nachhaltigkeitsberichterstattung

Die Einführung einer umfassenden Nachhaltigkeitsberichterstattung bringt für Unternehmen sowohl Herausforderungen als auch Chancen mit sich. Die Wurzer Umwelt sieht sich mit folgenden Aspekten konfrontiert:

Herausforderungen:

o Implementierung robuster Systeme zur Datenerfassung und -analyse

o Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in alle Geschäftsprozesse

o Schulung und Sensibilisierung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für Nachhaltigkeitsthemen

o Balance zwischen Transparenz und Schutz sensibler Unternehmensinformationen.

Chancen:

o Stärkung der Marktposition durch proaktives Nachhaltigkeitsmanagement

o Verbesserung der Ressourceneffizienz und damit verbundene Kosteneinsparungen

o Erhöhte Attraktivität für Investoren und Kunden, die Wert auf Nachhaltigkeit legen

o Teilnahme an Geschäftsprozessen, die Nachhaltigkeitsberichterstattung als Voraussetzung haben

o Beitrag zur Lösung von Umweltproblemen und Stärkung der gesellschaftlichen Verantwortung

Durch die frühzeitige und gründliche Vorbereitung auf die Nachhaltigkeitsberichterstattung schafft die Firma Wurzer Umwelt die Grundlage für Verbesserungen in Prozessen, umweltverträglichen Verarbeitungsschritten und dem Umweltschutz als auch eines langfristigen, nachhaltigen Erfolgs.

Stakeholder Engagement als Schlüssel zum Erfolg

Ein zentraler Aspekt erfolgreicher Nachhaltigkeitsberichterstattung ist das aktive Stakeholder Engagement, welches die Firma Wurzer Umwelt auf Basis einer effektiven Nachhaltigkeitsstrategie durch den kontinuierlichen Dialog mit allen relevanten Interessengruppen entwickelt und umsetzt. Zu den relevanten Stakeholdern der Firma gehören neben Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten auch lokale Gemeinschaften, Behörden und Umweltorganisationen.

Durch gezielte Befragungen und Workshops erfasst das Unternehmen die Erwartungen und Anliegen seiner Stakeholder in Bezug auf die Nachhaltigkeit. Diese Erkenntnisse fließen direkt in eine Analyse für das Unternehmen wesentlicher Themen, eine sog. Wesentlichkeitsanalyse, ein und helfen dabei, die Nachhaltigkeitsbemühungen auf die Bereiche zu konzentrieren, die für die Stakeholder von größter Bedeutung sind. Dieser partizipative Ansatz stellt sicher, dass der Nachhaltigkeitsbericht nicht nur die gesetzlichen Anforderungen erfüllt, sondern auch einen echten Mehrwert für alle Beteiligten schafft.

Die Rolle der Nachhaltigkeitsberichterstattung in der Unternehmensstrategie

Die Integration der Nachhaltigkeitsberichterstattung in die Unternehmensstrategie geht weit über die bloße Erfüllung gesetzlicher Vorgaben hinaus. Sie bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre Geschäftsmodelle kritisch zu hinterfragen und an zukünftige Herausforderungen anzupassen. Die systematische Auseinandersetzung mit Nachhaltigkeitsthemen kann zu Innovationen führen, neue Marktchancen eröffnen und die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens gegenüber externen Einflussfaktoren erhöhen.

Die Firma Wurzer Umwelt versteht Nachhaltigkeit als integralen Bestandteil ihrer Geschäftstätigkeit und nutzt die Berichterstattung als Instrument zur kontinuierlichen Verbesserung. Das Unternehmen setzt sich ambitionierte Ziele, misst die Fortschritte anhand klar definierter Kennzahlen und kommuniziert transparent über Erfolge und Herausforderungen.

Nachhaltigkeitsberichterstattung als Treiber für Veränderung

Die verpflichtende Nachhaltigkeitsberichterstattung markiert einen Wendepunkt in der Unternehmensführung und -kommunikation. Sie verpflichtet Unternehmen dazu, sich intensiv mit ihrer ökologischen, ökonomischen und sozialen Verantwortung auseinanderzusetzen und ihre Geschäftspraktiken kritisch zu hinterfragen und gegebenenfalls anzupassen. Die Firma Wurzer Umwelt sieht in dieser Entwicklung eine Chance, ihre Position als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit weiter auszubauen.

Letztendlich zeigt die Entwicklung hin zur verpflichtenden Nachhaltigkeitsberichterstattung, dass Nachhaltigkeit und wirtschaftlicher Erfolg keine Gegensätze sind, sondern vielmehr die Grundlage für langfristiges Wachstum und gesellschaftliche Akzeptanz in einer zunehmend umweltbewussten Welt bilden. Das Unternehmen Wurzer Umwelt ist entschlossen, diese Chance zu nutzen und ihren Beitrag zu einer nachhaltigeren Wirtschaft und Gesellschaft zu leisten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Wurzer Umwelt GmbH

Herr Presseteam Wurzer Umwelt GmbH

Am Kompostwerk 1

85462 Eitting

Deutschland

fon ..: 08122 / 99 19 0

web ..: https://www.wurzer-umwelt.de/

email : pr@wurzer-umwelt-gmbh.de

Die Wurzer Unternehmens­gruppe ist ein Verbund moderner und leistungs­fähiger Service­unternehmen. Unsere Angebotspalette erstreckt sich auf die Bereiche Landschaftspflege, Umweltschutz, Entsorgung, Recycling und Logistik – sowohl für Kommunen und Unternehmen als auch für Privatpersonen. Der Grundstein für die Wurzer Unternehmensgruppe wurde durch Franz Wurzer im Jahr 1984 gelegt.

