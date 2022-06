XXS bei maximaler Flexibilität verspricht das neue Elektro-Faltrad von Jeep E-Bikes

Jeep Fold E-Bike FR 6020

Das neue Jeep Fold E-Bike FR 6020 ist äußerst kompakt und von leichter Bauweise. Trotz Mini-Format trägt das neue Faltrad das unverwechselbare Design der Jeep E-Bikes und komplettiert die erfolgreiche Folding-Modellreihe.

Jeep E-Bikes erweitert sein beliebtes Folding-Portfolio um ein weiteres Elektro-Faltrad. Während die bekannten, stylishen Folding-Modelle durch ein kräftiges Exterieur überzeugen und auch offroad gefahren werden können, wirkt das neue Jeep Fold E-Bike FR 6020 mit seinen 16-Zoll Laufrädern auf den ersten Blick deutlich schlanker. Doch in Sachen Vielseitigkeit steht das kleine Falt-E-Bike seinen großen Folding-Geschwistern in nichts nach. „Auch dieses Modell ist durch das Feedback unserer Kunden entstanden. Die wollten ein cooles Bike, dass sie überall hin mitnehmen können, zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr oder im Urlaub“, berichtet Stefan Hochwald, Vertriebsleiter bei Jeep E-Bikes.

Das Jeep Fold E-Bike FR 6020 ist mit einem Magnesium-Rahmen ausgestattet, der dem Elektro-Faltrad mit 21,60 Kilogramm deutlich weniger Gewicht verleiht. Dank des einfachen Klappmechanismus lässt sich das Folding in wenigen Sekunden auf 75 mal 52 mal 58 Zentimeter zusammenfalten und leicht im Büro, in der Bahn oder in der Wohnung verstauen.

Der 230,4-Wattstunden-Akku mit Zellen von Panasonic ist dezent im Rahmen integriert und diebstahlgesichert. Zum Aufladen kann der Akku auch entnommen werden. Die Akkuleistung bietet eine Reichweite von bis zu 50 Kilometer. Der 250-Watt-Heckmotor von Xiongda entfaltet bei 40 Newtonmeter Drehmoment genügend Schubkraft, um bequem zur Arbeit oder an den Strand zu fahren. Das Siebengang-Schaltsystem von Shimano und der Stoßdämpfer am Hinterrad sorgen bei aller Kompaktheit für ein komfortables Fahrgefühl – auch auf unebenem Boden. Damit bietet das Jeep Fold E-Bike FR 6020 Mobilität für viele Gelegenheiten: „Unser XXS-Faltrad verspricht maximale Flexibilität und ein cooles Design zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis“, so Hochwald. Das Jeep Fold E-Bike FR 6020 ist zum UVP von 2.099,00 Euro bei Jeep E-Bikes und Partnern ab sofort erhältlich.

—

Zum Sortiment von Jeep E-Bikes gehören Pedelecs verschiedener Kategorien sowie E-Bike Zubehör. Die aktuellen Modellreihen umfassen Mountain, Trekking, Folding, SUV und Cruising E-Bikes sowie E-Bikes für Kinder.

https://www.jp-ebikes.de/

