Zahnmedizin im Jahrhunderthaus: moderne und umfassende Behandlungen in Bochum

Die Praxis Zahnmedizin im Jahrhunderthaus steht für ein breites Leistungsspektrum und individuelle Betreuung. Mit Expertise und moderner Technik setzt das Team neue Standards in der Zahnmedizin.

Die Zahnarztpraxis in Bochum vereint langjährige Erfahrung der Zahnärzte und Zahnärztinnen mit innovativen Behandlungsmethoden und einem klaren Fokus auf die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten. Hier treffen modernste Technologie und ein ganzheitliches Behandlungskonzept auf eine einfühlsame Betreuung. Ob präventive Maßnahmen, ästhetische Behandlungen oder komplexe Eingriffe – das Team der Praxis setzt auf höchste Qualität und individuelle Lösungen, um die Zahngesundheit und das Wohlbefinden der Patientinnen und Patienten nachhaltig zu fördern.

Ganzheitliche Versorgung

Die Zahnarztpraxis bietet ein umfassendes Spektrum zahnmedizinischer Leistungen, das sämtliche Bereiche der modernen Zahnmedizin abdeckt. Besonders im Fokus stehen präventive Behandlungen wie professionelle Zahnreinigungen, die essenziell für den langfristigen Erhalt der Zahngesundheit sind. Ergänzend dazu wird bei Bedarf eine Parodontitisbehandlung durchgeführt, die den Zahnhalteapparat nachhaltig schützt. Für komplexe Eingriffe, wie aufwendige Wurzelkanalbehandlungen, setzen die Zahnärzte und Zahnärztinnen auf moderne Technologien wie die maschinelle Aufbereitung von Wurzelkanälen mit NiTi-Feilen. Die besonderen Materialeigenschaften der Instrumente erhöhen die Sicherheit sowie den Behandlungserfolg bei besonders engen und gekrümmten Wurzelkanälen.

Auch Seniorinnen und Senioren profitieren von individuell angepassten Lösungen, wie zahnprothetischen Versorgungen oder besonderen Prophylaxemaßnahmen, die den Erhalt der Lebensqualität fördern. Der ganzheitliche Ansatz der Praxis stellt sicher, dass sich alle Patientinnen und Patienten in jeder Lebensphase gut aufgehoben fühlen. Kinder werden zudem auf spielerische und behutsame Weise an die Zahnmedizin herangeführt.

Ästhetische Zahnmedizin

Ein weiterer Schwerpunkt der Praxis liegt auf der ästhetischen Zahnmedizin, die Patientinnen und Patienten zu einem strahlenden und natürlichen Lächeln verhilft. Dabei umfasst das Leistungsspektrum unter anderem Veneers und Zahnkorrekturen mit nahezu unsichtbaren Schienen. Bei allen ästhetischen Behandlungen wird großer Wert auf eine individuelle Beratung gelegt, um die persönlichen Wünsche und Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten zu berücksichtigen. Hochwertige Materialien und moderne Techniken garantieren langlebige Ergebnisse, die sowohl ästhetisch ansprechend als auch funktional überzeugend sind.

Betreuung von Angstpatientinnen und -patienten

Menschen mit Zahnarztangst finden in der Praxis eine besondere Unterstützung. Das Team ist speziell geschult, um auf die Ängste und Sorgen der Patientinnen und Patienten einzugehen. In einem ersten ausführlichen Gespräch werden die individuellen Bedürfnisse erfasst und ein Behandlungsplan erstellt, der auf ein Maximum an Komfort und Sicherheit abzielt. Auf Wunsch findet der erste Beratungstermin nicht im Behandlungsraum statt, um Vertrauen aufzubauen und Ängste abzubauen. Auch schrittweise Eingriffe, bei denen der Patient oder die Patientin jederzeit die Kontrolle über das Tempo der Behandlung behält, gehören zum bewährten Konzept der Praxis, wie auch geführte Entspannungs- und Atemübungen bei akuten Angstzuständen. Diese Herangehensweise macht es möglich, auch Menschen, die lange Zeit den Zahnarztbesuch gemieden haben, wieder eine umfassende zahnmedizinische Versorgung zu ermöglichen.

Kontakt und Standort

Die Praxis Zahnmedizin im Jahrhunderthaus befindet sich in zentraler Lage in der Alleestraße 80, 44793 Bochum, direkt im Jahrhunderthaus am Bochumer Westpark. Dank der guten Erreichbarkeit sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto ist sie ideal gelegen, um Patientinnen und Patienten aus Bochum und der Umgebung zu versorgen. Das freundliche Team steht während der Sprechzeiten telefonisch unter 0234 – 13233 oder per E-Mail an info@zahnmedizin-jh.de für Terminvereinbarungen und Rückfragen zur Verfügung. Zudem können Patientinnen und Patienten auch online einen Termin vereinbaren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Zahnmedizin im Jahrhunderthaus

Herr Björn Kenter

Alleestraße 80

44793 Bochum

Deutschland

fon ..: 0234 – 13233

fax ..: 0234 – 685691

web ..: https://zahnmedizin-im-jahrhunderthaus.de/

email : info@zahnmedizin-jh.de

Unsere Zahnarztpraxis in Bochum, zentral in der Innenstadt im Jahrhunderthaus am Westpark gelegen, bietet moderne Zahnheilkunde nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Unser engagiertes Team garantiert angst- und schmerzfreie Behandlungen, ideal für Angstpatienten.

Prophylaxe und Zahngesundheit stehen im Mittelpunkt, mit dem Ziel, Zähne langfristig und nachhaltig zu erhalten. Wir bieten Ihnen ein umfassendes Spektrum der modernen Zahnheilkunde und arbeiten eng mit unserem zahntechnischen Meisterlabor in Bochum zusammen, um individuelle Lösungen aus einer Hand zu bieten.

Pressekontakt:

RegioHelden GmbH

Herr Alexander Graf

Rotebühlstraße 50

70178 Stuttgart

fon ..: 0711 128 501-0

web ..: https://stroeer-online-marketing.de/

email : pressemitteilung@regiohelden.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Spanish Mountain Gold bestätigt Fortschritte beim Ausbau der neuen Stromversorgung Kupfer stark nachgefragt in den nächsten Jahren