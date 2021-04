Zauberdrachen unter uns – Magisches Leseabenteuer für Kinder ab 8 Jahren

Die Autorin Waltraud Edele erzählt in ihrem Kinderbuch „Zauberdrachen unter uns“ die Geschichte eines Drachenbabys. Gemeinsam mit anderen Tieren erkundet es die Welt und erlebt spannende Abenteuer.

Der Held der Geschichte von Waltraud Edele ist ein kleines Drachenbaby. Fast vergessen schlummert es in seinem Ei auf dem Meeresgrund. In seinen Träumen erlebt es eine spannende Zeit als Zauberdrache. Nach dem Aufwachen ist es endlich Zeit zum Schlüpfen. In einem Schiffswrack richtet sich der kleine Drache sein Zuhause ein und nennt sich Zaubertgut.

Zufällig erfährt er von anderen Zauberdrachen, die auf einer verborgenen Dracheninsel leben sollen. Er entschließt sich, seine sichere Unterkunft zu verlassen und sich auf die gefährliche Suche nach dem geheimnisvollen Ort zu machen. Zum Glück muss Zaubertgut seine Abenteuer nicht alleine bestehen, denn der Delfin Flitztgut, Tim und seine Freunde Maryann und Yves sind ihm treue Freunde. Und dann begegnet der kleine Drache auch noch dem Zauberdrachen Avis.

Die Autorin Waltraud Edele studierte Pädagogik mit den Schwerpunktfächern Deutsch und Kunst. Heute ist sie als bildende Künstlerin und Autorin tätig. Durch ihre langjährige pädagogische Arbeit gelingt der Autorin in ihren Büchern eine treffsichere und lebendige Darstellung der Protagonisten, die in spannende Erzählungen eingebunden werden.

„Zauberdrachen unter uns“ von Waltraud Edele ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-23513-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

