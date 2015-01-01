  • Zecken- und Mückensaison startet früher: Verbraucher setzen verstärkt auf modernen Insektenschutz

    Mit den ersten warmen Tagen startet wieder die Zecken- und Mückensaison. Moderne Insektenschutzlösungen gewinnen deshalb für Outdoor, Reisen und Freizeit zunehmend an Bedeutung.

    BildMit den ersten warmen Frühlingstagen beginnt in Deutschland wieder die Zecken- und Mückensaison. Experten beobachten seit Jahren, dass Zecken bereits früh im Jahr aktiv werden und sich zunehmend auch außerhalb klassischer Waldgebiete ausbreiten. Gleichzeitig steigt die Aufmerksamkeit gegenüber heimischen und tropischen Mückenarten, insbesondere im Zusammenhang mit Reisen, Outdoor-Aktivitäten und Freizeitangeboten.

    Zecken halten sich bevorzugt in Wiesen, Gärten, Parks sowie in Sträuchern und hohem Gras auf. Beim Stich können sie Krankheitserreger übertragen. Fachleute empfehlen deshalb, frühzeitig auf geeignete Schutzmaßnahmen zu achten – insbesondere bei Spaziergängen, Gartenarbeit, Sport oder Aufenthalten im Freien.

    Auch bei Mücken gewinnt das Thema Schutz zunehmend an Bedeutung. Neben heimischen Arten breiten sich in Europa seit einigen Jahren verstärkt wärmeliebende und tropische Stechmücken aus. Verbraucher achten daher immer häufiger auf moderne Repellent-Produkte, die zuverlässigen Schutz mit angenehmer Anwendung kombinieren.

    Mit QuiBit® steht ein modernes Mücken- und Zeckenschutzmittel zur Verfügung, das speziell für den Langzeitschutz entwickelt wurde. Die Rezeptur kombiniert 20 % Icaridin mit natürlichem Lavendelextrakt und einer speziellen Filmtechnologie, die für eine gleichmäßige Verteilung und langanhaltende Wirkung sorgt.

    Das Produkt bietet einen Schutz von bis zu 10 Stunden gegen heimische und tropische Mücken sowie gegen Zecken. Gleichzeitig wurde bei der Entwicklung besonderer Wert auf Hautverträglichkeit und Anwenderkomfort gelegt. QuiBit® ist dermatologisch getestet, 100 % DEET-frei, vegan und wird ohne Tierversuche entwickelt.

    Der verwendete Wirkstoff Icaridin wird international seit Jahren als moderner Wirkstoff für Insektenschutzprodukte eingesetzt. Verbraucher suchen heute zunehmend nach Alternativen zu klassischen DEET-haltigen Produkten, insbesondere wenn Hautfreundlichkeit, Geruch und Alltagstauglichkeit eine wichtige Rolle spielen.

    Die Herstellung erfolgt in Deutschland. Das Produkt richtet sich insbesondere an Menschen, die sich regelmäßig im Freien aufhalten – etwa beim Wandern, Camping, Reisen, Sport oder bei Freizeitaktivitäten im Garten und in der Natur.

    Branchenbeobachter gehen davon aus, dass das Thema Insektenschutz in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird. Gründe dafür sind unter anderem klimatische Veränderungen, längere warme Jahreszeiten sowie die zunehmende Verbreitung wärmeliebender Insektenarten in Europa.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    CCM GmbH
    Herr Bernd Zimmermann
    Diepenbroich 8
    51491 Overath
    Deutschland

    fon ..: 02206 938590-10
    web ..: https://www.ccm-liquid-glass.com/de/produkte/weitere-produkte/quibit-muecken-zeckenschutz/
    email : zimmermann@ccm-international.eu

    Die CCM GmbH mit Sitz in Overath bei Köln entwickelt und vertreibt innovative Spezialprodukte für unterschiedliche Industrie- und Consumer-Anwendungen. Das Unternehmen ist international tätig und auf moderne Oberflächen-, Hygiene-, Schutz- und Beschichtungstechnologien spezialisiert.

    Zum Produktportfolio gehören unter anderem Lösungen aus den Bereichen Liquid Glass Nanotechnologie, Oberflächenschutz, Hygiene, Desinfektion sowie Consumer-Produkte für Alltag, Freizeit und Reisen. Dabei stehen Qualität, Anwenderfreundlichkeit und innovative Technologien im Mittelpunkt der Unternehmensentwicklung.

    Mit QuiBit® bietet CCM einen modernen Mücken- und Zeckenschutz „Made in Germany“, der speziell für den zuverlässigen Langzeitschutz gegen heimische und tropische Mücken sowie Zecken entwickelt wurde.

    CCM legt großen Wert auf Forschung, nachhaltige Produktentwicklung und internationale Vertriebspartnerschaften. Das Unternehmen beliefert Kunden und Partner weltweit.

    Pressekontakt:

    CCM GmbH
    Herr Bernd Zimmermann
    Diepenbroich 8
    51491 Overath

    fon ..: 02206 938590-10
    email : zimmermann@ccm-international.eu


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Verbraucher setzen in der Pandemie auf digitale Bad-Beratung und -Planung
      Nahezu 100%ige digitale Kunden-Kommunikation per Video-Chat und 3D-Bad-Präsentation der Bad-Architektur...

    2. Nachhaltige Mode im Aufwind: Immer mehr Verbraucher setzen auf Secondhand und umweltfreundliche Kleidung
      Die Modewelt erlebt derzeit einen grundlegenden Wandel: Nachhaltigkeit und umweltbewusster Konsum gewinnen immer mehr an Bedeutung....

    3. STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH – Verbraucher setzen auf Wärmepumpen-Heizungen
      www.stiebel-eltron.at - Österreich vor Deutschland beim Aus für Öl und Gas...

    4. Gelddrucken war schon früher keine gute Idee – besser auf Gold setzen
      Was ungehemmtes Gelddrucken verursachen kann, sah man das erste Mal 1819 in den USA....

    5. Aus Swiss-Insektenschutz wird Smart-Insektenschutz
      Die Swiss-Trade GmbH, ein etabliertes Schweizer Unternehmen im Vertrieb von hochwertigen Insektenschutzgittern auf Mass, freut sich, eine Neuausrichtung in seiner Markenidentität bekannt zu geben....

    6. Zecken, Mücken, Frühlingssonne – die schöne Jahreszeit genießen
      Zecken, Mücken, erste Sonnentage: wer draußen unterwegs ist, sollte gut geschützt sein. Welche Schutzformel für Kinder, Allergiker und Outdoorfans geeignet ist - ein praktischer Überblick....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.