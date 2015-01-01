Zecken- und Mückensaison startet früher: Verbraucher setzen verstärkt auf modernen Insektenschutz

Mit den ersten warmen Tagen startet wieder die Zecken- und Mückensaison. Moderne Insektenschutzlösungen gewinnen deshalb für Outdoor, Reisen und Freizeit zunehmend an Bedeutung.

Mit den ersten warmen Frühlingstagen beginnt in Deutschland wieder die Zecken- und Mückensaison. Experten beobachten seit Jahren, dass Zecken bereits früh im Jahr aktiv werden und sich zunehmend auch außerhalb klassischer Waldgebiete ausbreiten. Gleichzeitig steigt die Aufmerksamkeit gegenüber heimischen und tropischen Mückenarten, insbesondere im Zusammenhang mit Reisen, Outdoor-Aktivitäten und Freizeitangeboten.

Zecken halten sich bevorzugt in Wiesen, Gärten, Parks sowie in Sträuchern und hohem Gras auf. Beim Stich können sie Krankheitserreger übertragen. Fachleute empfehlen deshalb, frühzeitig auf geeignete Schutzmaßnahmen zu achten – insbesondere bei Spaziergängen, Gartenarbeit, Sport oder Aufenthalten im Freien.

Auch bei Mücken gewinnt das Thema Schutz zunehmend an Bedeutung. Neben heimischen Arten breiten sich in Europa seit einigen Jahren verstärkt wärmeliebende und tropische Stechmücken aus. Verbraucher achten daher immer häufiger auf moderne Repellent-Produkte, die zuverlässigen Schutz mit angenehmer Anwendung kombinieren.

Mit QuiBit® steht ein modernes Mücken- und Zeckenschutzmittel zur Verfügung, das speziell für den Langzeitschutz entwickelt wurde. Die Rezeptur kombiniert 20 % Icaridin mit natürlichem Lavendelextrakt und einer speziellen Filmtechnologie, die für eine gleichmäßige Verteilung und langanhaltende Wirkung sorgt.

Das Produkt bietet einen Schutz von bis zu 10 Stunden gegen heimische und tropische Mücken sowie gegen Zecken. Gleichzeitig wurde bei der Entwicklung besonderer Wert auf Hautverträglichkeit und Anwenderkomfort gelegt. QuiBit® ist dermatologisch getestet, 100 % DEET-frei, vegan und wird ohne Tierversuche entwickelt.

Der verwendete Wirkstoff Icaridin wird international seit Jahren als moderner Wirkstoff für Insektenschutzprodukte eingesetzt. Verbraucher suchen heute zunehmend nach Alternativen zu klassischen DEET-haltigen Produkten, insbesondere wenn Hautfreundlichkeit, Geruch und Alltagstauglichkeit eine wichtige Rolle spielen.

Die Herstellung erfolgt in Deutschland. Das Produkt richtet sich insbesondere an Menschen, die sich regelmäßig im Freien aufhalten – etwa beim Wandern, Camping, Reisen, Sport oder bei Freizeitaktivitäten im Garten und in der Natur.

Branchenbeobachter gehen davon aus, dass das Thema Insektenschutz in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung gewinnen wird. Gründe dafür sind unter anderem klimatische Veränderungen, längere warme Jahreszeiten sowie die zunehmende Verbreitung wärmeliebender Insektenarten in Europa.

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CCM GmbH

Herr Bernd Zimmermann

Diepenbroich 8

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Deutschland

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email : zimmermann@ccm-international.eu

Die CCM GmbH mit Sitz in Overath bei Köln entwickelt und vertreibt innovative Spezialprodukte für unterschiedliche Industrie- und Consumer-Anwendungen. Das Unternehmen ist international tätig und auf moderne Oberflächen-, Hygiene-, Schutz- und Beschichtungstechnologien spezialisiert.

Zum Produktportfolio gehören unter anderem Lösungen aus den Bereichen Liquid Glass Nanotechnologie, Oberflächenschutz, Hygiene, Desinfektion sowie Consumer-Produkte für Alltag, Freizeit und Reisen. Dabei stehen Qualität, Anwenderfreundlichkeit und innovative Technologien im Mittelpunkt der Unternehmensentwicklung.

Mit QuiBit® bietet CCM einen modernen Mücken- und Zeckenschutz „Made in Germany“, der speziell für den zuverlässigen Langzeitschutz gegen heimische und tropische Mücken sowie Zecken entwickelt wurde.

CCM legt großen Wert auf Forschung, nachhaltige Produktentwicklung und internationale Vertriebspartnerschaften. Das Unternehmen beliefert Kunden und Partner weltweit.

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