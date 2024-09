Zeitarbeit in der Pflege: TRICURAFLEX als verlässlicher Partner

Spezialisierte Bereiche wie Intensivpflege und Geriatrie bieten Pflegefachkräften bei TRICURAFLEX durch Zeitarbeit neue berufliche Perspektiven und die Möglichkeit, wertvolle Erfahrungen zu sammeln.

Zeitarbeit hat sich in der Pflegebranche als wertvolle Lösung etabliert, um den Fachkräftemangel zu bewältigen und gleichzeitig den Bedürfnissen der Pflegefachkräfte gerecht zu werden. Als Zeitarbeitsfirma für Pflege bietet TRICURAFLEX Pflegefachkräften im Raum Berlin, Stuttgart, Mönchengladbach, Düsseldorf, Nürnberg und Chemnitz zahlreiche Vorteile durch flexible Arbeitsmodelle und umfassende Unterstützung.

Die Zeitarbeitsfirma übernimmt die Aufgabe, passende Einsatzorte für Pflegefachkräfte zu finden, die ihren Qualifikationen und Präferenzen entsprechen.

Flexibilität und Work-Life-Balance

TRICURAFLEX bietet Pflegefachkräften eine hohe Flexibilität, um Beruf und Privatleben optimal zu vereinen. Durch die Möglichkeit, in Vollzeit oder Teilzeit zu arbeiten, können sie ihre Arbeitszeiten individuell an ihre Lebenssituation anpassen. 30 Tage Erholungsurlaub und extra Weiterbildungstage bieten Raum für persönliche und berufliche Entwicklung. Diese Flexibilität trägt wesentlich zur Zufriedenheit und Motivation der Mitarbeitenden bei, da sie ihre beruflichen Verpflichtungen mit privaten Interessen besser in Einklang bringen können.

Attraktive Vergütung und Benefits

Pflegefachkräfte bei TRICURAFLEX profitieren von unbefristeten Arbeitsverträgen und einer fairen Vergütung, die durch zahlreiche Zuschläge ergänzt wird. Dazu gehören Nacht-, Sonntags- und Feiertagszuschläge. Das Unternehmen unterstützt seine Mitarbeiter zudem mit einem Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge und vermögenswirksamen Leistungen. Diese umfangreichen Benefits tragen dazu bei, dass sich Pflegefachkräfte langfristig an die Zeitarbeitsfirma TRICURAFLEX binden.

Umfassende Unterstützung und Weiterbildung

Die Zeitarbeitsfirma übernimmt alle administrativen Aufgaben, sodass sich Pflegefachkräfte voll und ganz auf ihre Arbeit konzentrieren können. Die persönliche Betreuung durch das engagierte Team sorgt für eine stressfreie Arbeitsumgebung. Pflegefachkräfte haben Zugang zu umfangreichen Fort- und Weiterbildungsprogrammen, die ihre berufliche Zukunft fördern. Diese Unterstützung ist ein wesentlicher Faktor für die berufliche Weiterentwicklung und Zufriedenheit der Mitarbeitenden.

Vielfältige Jobmöglichkeiten

TRICURAFLEX bietet eine breite Palette an Stellenangeboten für Pflegefachkräfte. Dazu zählen Positionen für examinierte Altenpfleger und -pflegerinnen, Gesundheits- und Krankenpfleger und -pflegerinnen, medizinisch-technische Radiologieassistenten und -assistentinnen sowie operationstechnische Assistenten und Assistentinnen. Das Unternehmen unterstützt Pflegefachkräfte dabei, eine Anstellung zu finden, die ihren individuellen Lebensstil und Zeitplan berücksichtigt. Diese Vielfalt an Jobmöglichkeiten gewährleistet, dass für jede und jeden die passende Stelle dabei ist, was zu einer höheren beruflichen Zufriedenheit und langfristigen Bindung an das Unternehmen führt.

Kontakt und weitere Informationen

Für weitere Informationen und eine persönliche Beratung steht das Team von TRICURAFLEX jederzeit zur Verfügung. In Berlin (030-81 45 67 931), Stuttgart (0711-286 956 21), Mönchengladbach (02161-27 76 933), Nürnberg (0911-477 165 11) und Chemnitz (0371-335 672 83) können sich Interessierte telefonisch melden. Das engagierte Team von TRICURAFLEX hilft gerne weiter, um die bestmöglichen Arbeitsbedingungen für Pflegefachkräfte zu finden und unterstützt bei allen Fragen rund um die Zeitarbeit. Zudem besteht die Möglichkeit, sich direkt online über ein Formular zu bewerben.

