Zeitwohnen in Fellbach-Oeffingen: Möblierte Zimmer und Apartments ab einem Monat

Im Gästehaus Fellbach-Oeffingen stehen möblierte Einzel- und Doppelzimmer sowie Apartments mit eigenem Bad ab einem Monat für berufliche und private Übergangszeiten bereit.

Fellbach, 21. Juli 2026. Für Projektarbeit, einen beruflichen Neustart oder eine private Übergangszeit werden häufig Unterkünfte benötigt, die länger als ein Hotelzimmer genutzt werden können, aber keine langfristige Wohnungssuche erfordern. In einem Gästehaus in Fellbach-Oeffingen stehen hierfür möblierte Einzel- und Doppelzimmer sowie unterschiedlich große Apartments zur Verfügung. Sämtliche Unterkünfte sind bereits ab einer Mietdauer von einem Monat buchbar.

Das Angebot richtet sich an Berufspendler, Projektmitarbeiter, Fachkräfte, Praktikanten, Studierende und neue Beschäftigte während ihrer Einarbeitung oder Probezeit. Auch Firmen können die Unterkünfte für Mitarbeiter nutzen, die vorübergehend in Fellbach, Stuttgart oder im Rems-Murr-Kreis eingesetzt werden. Darüber hinaus eignen sich die Zimmer und Apartments als Übergangslösung während eines Umzugs, einer Sanierung oder der Suche nach einer dauerhaften Wohnung.

Einzelzimmer und Doppelzimmer mit eigenem Bad

Im Gästehaus stehen drei verschiedene Zimmerkategorien zur Auswahl: möblierte Einzelzimmer für eine Person, Doppelzimmer mit Doppelbett sowie Doppelzimmer mit zwei getrennten Einzelbetten.

Alle Zimmer verfügen über ein eigenes Bad mit Dusche und WC sowie einen Fernseher. Küche, Essbereich und Aufenthaltsraum werden von den Bewohnern gemeinschaftlich genutzt. Insbesondere die Doppelzimmer mit getrennten Betten eignen sich für Kollegen oder Projektmitarbeiter, die gemeinsam anreisen, aber jeweils einen eigenen Schlafplatz bevorzugen.

Die möblierten Zimmer sind ab 640 Euro monatlich für eine Person buchbar.

Apartments mit eigener Küche für bis zu drei Personen

Wer einen vollständig eigenen Wohnbereich bevorzugt, kann zwischen mehreren möblierten Apartments wählen. Die Wohnungen sind zwischen rund 15 und 35 Quadratmeter groß und verfügen jeweils über ein eigenes Bad, eine eigene Küche und einen Fernseher.

Je nach Größe und Ausstattung eignen sich die Apartments für eine bis drei Personen. Damit stehen sowohl kompakte Wohnlösungen für Alleinreisende als auch größere Einheiten für Paare, Kollegen oder kleine Familien zur Verfügung.

Die Apartments sind ab 770 Euro monatlich für eine Person buchbar. Der konkrete Preis richtet sich nach der gewählten Unterkunft, der Personenanzahl und dem Buchungszeitraum.

Flexible Konditionen für längere Aufenthalte

Alle Zimmer und Apartments können bereits ab einer Mindestmietdauer von einem Monat gebucht werden. Bei längeren Aufenthalten erfolgt die Mietzahlung monatlich.

Eine Wohnsitzanmeldung ist möglich. Die hierfür erforderliche Wohnungsgeberbestätigung kann ausgestellt werden. Auch die Ausstellung einer Rechnung ist möglich, was das Angebot insbesondere für Firmenkunden und beruflich reisende Gäste interessant macht.

Ist das endgültige Abreisedatum bei der Buchung noch nicht absehbar, kann eine Verlängerungsoption ergänzt werden. WLAN, Waschmaschine, Trockner und Parkplatz können je nach Unterkunft und Verfügbarkeit gegen Gebühr hinzugebucht werden.

Zeitwohnen als Alternative für den Alltag auf Zeit

Während ein Hotel vor allem für kurze Aufenthalte konzipiert ist, benötigen Gäste bei einer Aufenthaltsdauer von mehreren Wochen häufig mehr Möglichkeiten für ihren täglichen Ablauf. Dazu gehören eine Kochmöglichkeit, ausreichend Stauraum, ein eigener Rückzugsbereich und die Möglichkeit, Wäsche im Haus zu erledigen.

Das Gästehaus verbindet diese Anforderungen mit unterschiedlichen Wohnformen an einem Standort. Gäste können sich je nach Budget und gewünschter Privatsphäre für ein Zimmer mit Gemeinschaftsküche oder für ein Apartment mit eigener Küche entscheiden.

Eine Übersicht aller Zimmer und Apartments mit Bildern, Größen, Preisen und Ausstattungsmerkmalen ist unter folgendem Link verfügbar:

https://www.urbanbnb.de/de/page/wohnen-auf-zeit-fellbach-gaestehaus

Die Unterkünfte können von dort aus direkt online gebucht werden.

Vermittlung durch das Familienunternehmen urbanbnb

Die Zimmer und Apartments werden über urbanbnb vermittelt. Das Familienunternehmen ist seit 1996 auf möbliertes Wohnen auf Zeit spezialisiert und richtet sich an Menschen, die beruflich oder privat für einige Wochen oder Monate eine bezugsfertige Unterkunft benötigen.

Nach der Onlinebuchung werden die weiteren Einzelheiten zur Zahlung, Anreise und Schlüsselübergabe direkt mit dem Gastgeber abgestimmt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

urbanbnb

Herr Markus Urban

Veembroederhof 119

1019HD Amsterdam

Niederlande

fon ..: +49 1520 210 5848

web ..: https://www.urbanbnb.de/

email : info@urbanbnb.ded

urbanbnb ist ein familiengeführtes Unternehmen für möbliertes Wohnen auf Zeit. Seit 1996 vermittelt urbanbnb möblierte Zimmer, Apartments und Wohnungen für Aufenthalte von einigen Wochen bis zu mehreren Monaten. Das Angebot richtet sich unter anderem an Projektmitarbeiter, Berufspendler, Unternehmen, Praktikanten, Studierende sowie Menschen während Umzug, Sanierung oder Wohnungssuche. Die angebotenen Unterkünfte können direkt online gebucht werden. urbanbnb verbindet langjährige Erfahrung im Zeitwohnen mit einer persönlichen Betreuung und klaren Buchungsabläufen. Der Unternehmenssitz befindet sich in Amsterdam; die Wurzeln des Familienunternehmens liegen in der Region Stuttgart.

Pressekontakt:

urbanbnb

Markus Urban

Veembroederhof 119

1019HD Amsterdam

fon ..: +49 1520 210 5848

email : info@urbanbnb.de

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