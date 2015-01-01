Zwischen Stillstand und Volllast – Maßgeschneiderte Großgleitlagerlösungen für die Stahlindustrie

Geplante Stillstände in Stahlwerken lassen keinen Spielraum für Ausfälle. Individuell ausgelegte Großgleitlager von ttv erhöhen Standzeiten, reduzieren Verschleiß und sichern die Anlagenverfügbarkeit.

Stillstand gehört in Stahlwerken nicht zu den Ausnahmen, sondern ist ein fester Bestandteil der Instandhaltungsplanung. Doch sobald Anlagen für Revisionsarbeiten heruntergefahren werden, zählt jede Stunde. Innerhalb dieser engen Zeitfenster müssen kritische Komponenten zuverlässig funktionieren, sobald die Produktion wieder aufgenommen wird.

In diesem Umfeld unterstützt die ttv technische teile vertrieb GmbH führende Stahlwerke. Im Mittelpunkt stehen speziell entwickelte Großgleitlager für Brecherwellen, die während geplanter Revisionen ausgetauscht und gezielt weiterentwickelt werden. Dabei handelt es sich nicht um Standardprodukte, sondern um Lösungen, die exakt auf Belastung, Umgebungsbedingungen und Einbausituation abgestimmt sind.

Extreme Anforderungen im Dauerbetrieb

Brecheranlagen übernehmen eine zentrale Rolle in der Materialaufbereitung innerhalb von Stahlwerken. Die eingesetzten Gleitlager tragen hochbelastete Wellen und müssen sowohl hohe radiale Kräfte als auch stoßartige Belastungen sicher aufnehmen.

Gleichzeitig wirken abrasive Partikel, Staub und Zunder permanent auf die Lagerstellen ein. Hinzu kommen Vibrationen, wechselnde Temperaturen sowie anspruchsvolle Schmierbedingungen. Diese Kombination stellt höchste Anforderungen an Werkstoff, Geometrie und technische Auslegung.

Verschleiß als begrenzender Faktor

Im praktischen Einsatz zeigen sich an den Gleitlagern häufig typische Schadensbilder. Materialermüdung infolge von Stoßbelastungen, Oberflächenverschleiß durch abrasive Medien sowie Mangelschmierung führen zu verkürzten Standzeiten.

Für die Betreiber bedeutet dies steigende Wartungsaufwände und ein erhöhtes Risiko ungeplanter Stillstände. Gleichzeitig nimmt der Zeitdruck während der Revision zu, da Verzögerungen unmittelbare Auswirkungen auf die Produktionsverfügbarkeit haben.

Technische Auslegung auf Basis realer Betriebsbedingungen

„Die von ttv entwickelten Großgleitlager werden konsequent anhand realer Betriebsdaten ausgelegt“, erläutert Harald Nitzschke, CEO ttv. Zum Einsatz kommen hochfeste Bronze- und Sonderlegierungen, die sowohl hohe Flächenpressungen als auch stoßartige Lastspitzen zuverlässig aufnehmen können.

Geometrie und Wandstärken der Gleitlager werden gezielt so ausgelegt, dass Lasten gleichmäßig verteilt und kritische Spannungen minimiert werden. Gleichzeitig werden Schmier- und Notlaufeigenschaften integriert, um auch unter Grenz- und Mischreibungsbedingungen einen stabilen Betrieb sicherzustellen.

Umsetzung unter hohem Zeitdruck

Die Projekte sind geprägt von einer engen Zusammenarbeit zwischen Instandhaltung, Engineering und Fertigung. Nach der Analyse bestehender Lagerstellen und Schadensbilder erfolgt die technische Auslegung, gefolgt von der Fertigung der großdimensionierten Gleitlager-Sonderkomponenten.

Entscheidend ist dabei die exakte Terminplanung. Die Bereitstellung muss präzise auf das jeweilige Revisionsfenster abgestimmt sein, da Verzögerungen in diesem Umfeld nicht kompensiert werden können.

Hier wird der Beyond-Supply-Ansatz sichtbar. Neben der technischen Lösung übernimmt ttv auch die Koordination von Auslegung, Fertigung und termingerechter Lieferung. Ziel ist eine sichere und planbare Umsetzung innerhalb der vorgegebenen Stillstandzeiten.

Messbare Verbesserungen im Betrieb

Die angepassten Gleitlagerlösungen führen zu deutlich längeren Standzeiten und reduziertem Verschleiß – selbst unter extremen Einsatzbedingungen. Gleichzeitig sinkt der Wartungsaufwand über den gesamten Lebenszyklus hinweg.

Für die Betreiber resultiert daraus eine höhere Anlagenverfügbarkeit sowie eine verbesserte Planbarkeit von Revisionen. Ungeplante Stillstände lassen sich reduzieren und die Betriebskosten nachhaltig senken.

Übertragbarkeit auf weitere Heavy-Duty-Anwendungen

Das Projekt verdeutlicht, dass die Leistungsfähigkeit von Großgleitlagern maßgeblich von der präzisen Abstimmung sämtlicher Einflussgrößen abhängt. Die entwickelten Lösungen sind nicht nur für Stahlwerke relevant, sondern lassen sich ebenso auf Anwendungen im Bergbau, in der Zementindustrie, im Recycling sowie im schweren Maschinenbau übertragen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ttv technische teile vertrieb gmbh

Frau Elisabeth Gira

Von-Helmholtz-Straße 1

89257 Illertissen

Deutschland

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email : marketing@ttv-gmbh.de

Die ttv technische teile vertrieb GmbH steht für Herstellerkompetenz Made in Germany und über 40 Jahre Erfahrung in der Gleitlager- und Dichtungstechnik sowie in Engineering & Consulting. Mit spezialisierten Teams, einem interdisziplinären Board of Experts und weltweit vernetzten Produktionsstätten bietet ttv technisch fundierte, verlässliche Lösungen.

Große Lagerkapazitäten sichern schnelle und flexible Lieferzeiten. Unter dem Leitgedanken „Beyond Supply“ begleitet ttv Kunden ganzheitlich – von der Bedarfsanalyse über die Produktempfehlung bis zur Beschaffung und Lieferung.

Die Lösungen kommen in Branchen wie z.B. Land- und Baumaschinen, Forsttechnik, Medizintechnik, Maschinenbau, Defense, Antriebstechnik und Automotive zum Einsatz.

Pressekontakt:

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