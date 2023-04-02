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Zellanalyse Augsburg: Praxis Manuela Wimmer in Bobingen stärkt Zellgesundheit
In Ihrer Praxis in Bobingen bietet Manuela Wimmer Zellanalyse, Biophotonen-Scan und Beratung zur Zellgesundheit für Menschen aus Augsburg und dem Landkreis Augsburg.
Die Praxis Manuela Wimmer in Bobingen bei Augsburg erweitert ihre regionale Sichtbarkeit im Bereich Zellanalyse, Biophotonen-Scan und Zellgesundheit. Im Mittelpunkt der Arbeit steht ein ganzheitlicher Blick auf funktionelle Zusammenhänge im Körper, besonders dann, wenn Menschen Beschwerden haben, sich erschöpft fühlen oder klassische Befunde allein keine ausreichende Orientierung geben.
Unter dem Schwerpunkt Zellanalyse Augsburg begleitet Manuela Wimmer Menschen aus Bobingen, Augsburg, Königsbrunn, Schwabmünchen, Mering, dem Landkreis Augsburg sowie aus Richtung Landsberg am Lech und Allgäu. Die Zellanalyse wird in der Praxis als ergänzender Orientierungsbaustein eingesetzt, um Regulationsbereiche, Belastungsmuster und mögliche Zusammenhänge besser einzuordnen. Sie ersetzt keine ärztliche Diagnostik oder Behandlung, kann aber eine zusätzliche Orientierung bieten, wenn es um Prävention, Stabilisierung und individuelle Gesundheitsbegleitung geht.
Ein zentrales Werkzeug der Praxis ist der Biophotonen-Scan. Er wird mit ausführlicher Anamnese, ernährungstherapeutischem Fachwissen und individueller Beratung kombiniert. Dabei geht es nicht um pauschale Empfehlungen, sondern um alltagstaugliche nächste Schritte, die zur jeweiligen Lebenssituation passen. Themen wie Verdauung, Stoffwechsel, Erschöpfung, Nährstoffversorgung, Belastbarkeit und Zellgesundheit werden dabei im Zusammenhang betrachtet.
Manuela Wimmer ist Ernährungstherapeutin, Vitalstoffberaterin und Aromatherapeutin mit langjähriger Erfahrung in der ganzheitlichen Gesundheitsberatung. Ihre Praxis in Bobingen richtet sich an Menschen, die ihren Körper besser verstehen möchten und nach einer professionellen, regulativen Begleitung suchen. Besonders wichtig ist ihr, Beschwerden nicht isoliert zu betrachten, sondern mögliche Zusammenhänge zwischen Ernährung, Zellstoffwechsel, Darm, Leber, Lymphe, Nervensystem und körperlicher Belastbarkeit sichtbar zu machen.
Mit dem Schwerpunkt Zellgesundheit Bobingen bietet die Praxis eine Anlaufstelle für Menschen, die ihre Beschwerden besser einordnen und funktionelle Zusammenhänge im Körper verstehen möchten – unabhängig davon, ob sie aus Augsburg und Umgebung oder von weiter entfernt kommen.
Ziel der Arbeit ist es, Orientierung zu geben, den Körper besser zu verstehen und individuelle Wege zu mehr Stabilität, Regulation und Gesundheitsbewusstsein zu entwickeln.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Zellanalyse & Zellgesundheit
Frau Manuela Wimmer
Lindauer Str. 11
86399 Bobingen
Deutschland
fon ..: 08234/4339308
web ..: http://www.wimmermanuela.de
email : info@wimmermanuela.de
Die Praxis Manuela Wimmer in Bobingen bei Augsburg bietet Zellanalyse, Biophotonen-Scan, Ernährungstherapie und ganzheitliche Beratung zur Zellgesundheit. Im Mittelpunkt stehen Menschen mit Erschöpfung, Verdauungs- und Stoffwechselthemen oder Beschwerden trotz unauffälliger Befunde, die funktionelle Zusammenhänge besser verstehen und nächste Schritte für ihre Gesundheit entwickeln möchten.
Pressekontakt:
OMERGY GmbH
Herr Hartmut Wehrmeyer
Sophienblatt 82 – 86
24114 Kiel
fon ..: 043167070100Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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