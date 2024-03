ZEOTTEXX eröffnet die Gartensaison 2024!

ZEOTTEXX startet die Gartensaison 2024 mit Deutschlands größter Gartenausstellung in Bolheim. Ein breites Sortiment an hochwertigen Gartenmöbeln, Trends 2024 & Fachberatung erwartet die Besucher.

Mit einem erweiterten Angebot und den neuesten Trends eröffnet ZEOTTEXX, der Experte für Gartenmöbel, die Gartensaison 2024 auf Deutschlands größter Gartenmöbelausstellung in Bolheim.

Was ZEOTTEXX in dieser Saison bietet:

– Deutschlands umfangreichste Auswahl an Gartenmöbeln auf über 10.000 QM Ausstellungsfläche.

– Die neuesten Garten-Trends für das Jahr 2024

– Fachkundige Beratung durch unsere Experten

– Mehr als 450 unterschiedliche Gartenstühle aus Aluminium, Edelstahl, Rope, Teakholz und Polyrattan

– Über 350 verschiedene Gartentische aus Dekton, Teakholz, Keramik, Granit, Kunststein und Aluminium

– Über 120 verschiedene Loungen aus Polyrattan, Rope, Teakholz, Aluminium und Edelstahl

– 200 Gartenmöbel-Polsterauflagen in allen Farben und Formen. Deutschlands größte Polsterauflagen-Auswahl

Die Gartensaison bei ZEOTTEXX startet jetzt und alle Gartenliebhaber sind eingeladen, die diesjährigen Gartentrends zu erkunden.

Auf einer beeindruckenden Fläche von über 10.000 m² finden Besucher eine vielfältige Auswahl an Gartenmöbeln und Outdoor-Equipment. Neben bewährten Klassikern sind auch die frischen Gartenmöbeltrends 2024 verfügbar. Entdecken Sie stilvolle Loungemöbel, elegante Geflechtsessel und Gartentische aus natürlichen Materialien sowie eine breite Palette an Accessoires. Qualität, Auswahl und Unverwechselbarkeit stehen im Vordergrund.

ZEOTTEXX vereint alles für Garten, Terrasse und Balkon – unter einem Dach. Neben den aktuellsten Trends erwarten Sie exklusive Marken und eine beeindruckende Vielfalt an Formen, Farben und Modellen. Unsere Besucher können in ein echtes Erlebnis eintauchen, das Inspiration für die gesamte Familie bietet. Abgerundet wird das Angebot durch umfassende Serviceleistungen und eine Beratung, die keine Wünsche offen lässt.

Verpassen Sie nicht den Start der größten Gartenmöbelausstellung Deutschlands für die Saison 2024!

ZEOTTEXX heißt alle Gartenenthusiasten herzlich willkommen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ZEOTTEXX GmbH

Herr Benedict Schmid

Heidenheimer Str. 80

89542 Herbrechtingen-Bolheim

Deutschland

fon ..: 07324/982990

web ..: https://www.zeottexx.de/

email : verkauf@zeottexx.de

