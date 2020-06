ZEQ zählt zum wiederholten Mal zu den „Besten Beratern“ in der Sparte Health Care

Mannheim, 09.06.2020 – Brand eins Wissen und Statista zeichnen in ihrem Branchenreport jährlich die „Besten Berater“ aus. ZEQ zählt auch in 2020 zu den „Besten Beratern“ in der Sparte Health Care.

Welche der über 16.000 Unternehmensberatungen zu den besten Deutschlands gehören, wird durch Brand eins Wissen und Statistia jährlich branchenspezifisch analysiert. Dabei werden zum einen die Berater selbst befragt, welche Kollegen oder auch Konkurrenten sie für bestimmte Aufgaben empfehlen. Zum anderen werden Kunden befragt, welches Beratungsunternehmen zu ihren Favoriten zählt. Das Ergebnis aus beiden Befragungen führt dazu, dass eine Unternehmensberatung in die Bestandsliste der Studie „Beste Berater“ aufgenommen wird. Diese gehört mit mehr als 3.300 Befragten zu den größten ihrer Art in Deutschland.

Seit 2014 gehören sowohl ZEQ als auch die Tochter 1K – Die Krankenhausberater, als spezialisierte Laborberatung, zu den TOP-Consultants im deutschen Gesundheitswesen. Neben den Beratungsfeldern Strategie, Wirtschaftlichkeit und Digitalisierung, zählen auch die Prozessberatung, Arbeitgeberattraktivität sowie Befragungen und Führungskräfteentwicklung zu den Expertisen der beiden Unternehmensberatungen. „Mit unserer Spezialisierung auf das Gesundheitswesen, arbeiten wir täglich gemeinsam mit unseren Kunden daran, dieses weiterzuentwickeln und stehen dabei insbesondere ,für das beste Krankenhaus, das man sein kann‘. So freuen wir uns, erneut als „Beste Berater“ in der Sparte Health Care ausgezeichnet zu werden“, kommentiert Dr. Nico Kasper, ZEQ-Vorstand die Auszeichnung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

ZEQ AG

Herr Nico Kasper

Am Victoria-Turm 2

68163 Mannheim

Deutschland

fon ..: 0621/ 300 8 400

fax ..: 0621/ 300 8 4010

web ..: http://www.zeq.de

email : nico.kasper@zeq.de

ZEQ ist eine der führenden Unternehmensberatungen für Krankenhäuser, Psychiatrien und Rehakliniken. Zu den Kunden gehören über 400 Kliniken im deutschsprachigen Raum – darunter zahlreiche Universitätskliniken sowie große private und öffentliche Klinikverbünde. Vorrangiges Ziel ist es, die Leistungsfähigkeit von Kliniken zu verbessern. Dazu bietet ZEQ Beratung in den Feldern Strategie, Prozesse, Wirtschaftlichkeit und Qualitätsmanagement an. Das Leistungsspektrum wird durch Befragungen und das Seminarangebot im ZEQ Management Campus und auf der E-Learning-Plattform www.klinikcampus.de abgerundet. Seit 2014 erhält das Unternehmen jährlich die Auszeichnung „Beste Berater“ für die Branche Health Care, welche in einer Studie von brand eins Wissen ermittelt und verliehen wird. 2017 wurde ZEQ als einzige reine Krankenhausberatung in derselben Studie unter die Top-Strategieberatungen Deutschlands gewählt.

Pressekontakt:

ZEQ AG

Herr Nico Kasper

Am Victoria-Turm 2

68163 Mannheim

fon ..: 01573/ 300 8 402

web ..: http://www.zeq.de

email : nico.kasper@zeq.de

