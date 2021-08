Zertifizierte Aufbereitung & Folierung von Autos, Wohnmobile, Boote & Flugzeuge. Nur von erfahrenen Lackierern

Aufbereitung auf höchstem Niveau unerheblich ob Automobil, Motorrad, Boot oder Flugzeug für Wertsteigerung/Werterhalt. Mit Wissen, Erfahrung & den richtigen Hilfsmitteln ist fast alles möglich

Detailer’s Garage in Speyer bietet Fahrzeugaufbereitung auf höchstem Niveau mit dem Ziel, den perfekten Pflegezustand wieder herzustellen oder zu erhalten und somit den Fahrzeugwert zu steigern. Dabei ist es unerheblich ob Automobil, Motorrad, Boot oder Flugzeug. Mit dem entsprechenden Wissen, der Erfahrung und den richtigen Hilfsmitteln ist fast alles möglich. Jede Fahrzeugaufbereitung ist individuell auf das jeweilige Fahrzeug abgestimmt und wird ausschließlich von ausgebildeten und zertifizierten Lackierern bzw. Folierern mittels liebevoller Handarbeit und Arbeitsmaterialien mit den höchsten Qualitätstandards, praktiziert. Jeder Mitarbeiter besucht regelmäßig Schulungen um den Kunden fortwährend die beste Qualität und die neusten Materialien/ Techniken anbieten zu können.

Aus ihrem Lack wird der maximale Glanz herausgeholt. Kratzerentfernung in Perfektion mit anschließender Versiegelung, egal ob hochwertiges Wachs oder einer Keramik-Lackversiegelung. Die Beschichtung verbindet sich mit dem darunter befindlichen Material und bildet einen transparenten, hochglänzenden Schutzfilm. Dieser schützt sowohl vor mechanischen Belastungen als auch vor Substanzen, welche den Lack angreifen können wie z.B. Säuren, Vogelkot, Streusalz oder Baumharz. Die Keramikversiegelung bietet ebenfalls einen erhöhten Schutz vor UV-Strahlung und beugt somit gegen Vergilbungen und Farbabstumpfungen vor. Diese Langzeitversiegelung zeichnet sich durch einen hohen Materialschutz, Kosteneffizient und maximalen Glanz aus. Es werden ausschließlich die Produkte angeboten welche auf dem Markt die längste Haltbarkeit kombiniert mit dem größtmöglichen Glanz haben.

Ebenfalls angeboten werden Folierungen aller Art. Von Firmenwerbung, über Designfolierung, Rennstreifen, oder der Komplettfolierung in die Wunschfarbe, bis zur transparenten Steinschlagschutzfolie bzw. Lackschutzfolie. Dieser Hochleistungsschutzfilm bietet den maximal möglichen Schutz von lackierten Fahrzeugoberflächen. Die Folie wurde speziell zum Schutz gegen Steinschläge und Verkratzungen entwickelt. Das Fahrzeug erhält einen langfristigen Schutz gegen chemische und mechanische Umwelteinflüsse und das Erscheinungsbild wird langfristig erhalten. Diese Folie verwenden wir ebenfalls bei Motorrädern als Kratzschutz, bei Flugzeugen als Schutz vor Eiseinschlägen und bei Booten im Bereich der Fender.

Bei Detailer`s Garage bekommen Sie alles aus einer Hand in der bestmöglichen Qualität. Sollten Sie ein Leasingfahrzeug zurückgeben oder ihr Fahrzeug für den Verkauf wieder frisch machen wollten, arbeiten wir hierfür auch eng mit Dellentechniker, Sattler und einem Lackiermeisterbetrieb zusammen.

Auch Oldtimer, Wohnmobile und Flugzeuge sind in den besten Händen. Die Halle liegt am Flugplatz in Speyer und verfügt über ausreichend Platz. Bei Flugzeugen oder großen Wohnmobilen wird im gesonderten Hangar gearbeitet.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Detailer`s Garage

Herr Ilka Dubronner

Industriestraße 13a

67346 Speyer

Deutschland

fon ..: 06232/6912415

web ..: http://www.detailers-garage.de

email : info@detailers-garage.de

Ausgebildete Lackierer & Folierer bieten Aufbereitung auf höchstem Niveau unerheblich ob Automobil, Motorrad, Boot oder Flugzeug für die Wertsteigerung bzw. Werterhalt. Mit Wissen, Erfahrung & den richtigen Hilfsmitteln ist fast alles möglich. Lackaufbereitung und Kratzerentfernung, Steinschlagschutzfolierung, Designfolierung von Fahrzeugen aller Art, aber auch Firmenwerbung, Scheibenfolierung, Sonnenschutzfolierung, Möbelfolierung.

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Sabine Hansen

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

