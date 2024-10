Zeus North America Mining Corp. gibt Explorationsupdate zu Cuddy Mountain

Highlights des Explorationsprogramms 2024 auf Cuddy Mountain:

– Abstecken von 19 zusätzlichen BLM-Lode-Claims, um Gebiete abzudecken, die von dem Vulkangestein Seven Devils unterlagert werden – welches die benachbarte Porphyr-Kupfer-Mineralisierung Leviathan enthält;

– Durchführung einer konzessionsgebietsweiten 3D-DCIP-Untersuchung mittels induzierter Polarisation (IP) und Resistivitätsmessung mit Hilfe von Dias Geophysical Ltd.;

– Abschluss einer konzessionsgebietsweiten magnetischen Bodenuntersuchung mit insgesamt 105 Linienkilometern an hochauflösenden magnetischen Daten;

– Durchführung von Bodenprobenahmen (799 Proben) und Gesteins-Schürfprobenahmen (339 Proben);

– Sowohl nördlich als auch südlich von Zeus geht der Ansturm auf das Abstecken weiter, wobei tausende neue Claims abgesteckt werden (Abbildung 1);

– Fertigstellung einer konzessionsgebietsweiten Kartierungskampagne. Die kartierte Stratigraphie innerhalb des Konzessionsgebiets Cuddy Mountain zeigt auf, dass dasselbe stratigrafische Profil bei dem Konzessionsgebiet vorliegt, wie bei den Hercules-Bohrabschnitten dargestellt ist, welche eine Porphyrmineralisierung durchteuft haben. Die Kartierungen umfassen folgende Highlights (Abbildung 2):

o Aufschlüsse der Rhyolithe Hercules im Nordosten;

o Aufschluss des Red Conglomerate, welcher der Markierungshorizont an der Diskordanz zwischen den Rhyolithen Hercules und dem Vulkangestein Seven Devils ist;

o Innerhalb des Konzessionsgebiets treten veränderte und mineralisierte Aufschlüsse des Vulkangesteins Seven Devils auf. Innerhalb des Vulkangesteins Seven Devils kommt eine starke Epidot-Alteration vor;

o Es wurde eine strukturelle Komplexität – darunter zahlreiche Falten und Verwerfungen – im Konzessionsgebiet kartiert. Zahlreiche kartierte Verwerfungen enthalten eine Kupfermineralisierung als Malachit und Azurit;

o Aufschlüsse jüngerer Porphyrintrusionen und/oder Gänge, welche örtlich stark sulfidisch sind, enthalten Chalcopyrit. Chalcopyrit, Malachit, Azurit und Chrysokoll sind in Porphyreinheiten in der Nähe des historischen Kupfervorkommens Rockslide und der Diskordanz weit verbreitet;

o Pyrit, Chalcopyrit und Bornit treten in Gestein in unmittelbarer Nähe zu dem Vorkommen Edna May auf;

Vancouver, British Columbia, 24. Oktober 2024 / IRW-Press / Zeus North America Mining Corp. (CSE: ZEUS) (OTCQB: ZUUZF) (FRANKFURT: O92) (das Unternehmen oder Zeus) freut sich bekannt zu geben, dass Zeus sein Explorationsprogramm 2024 auf seinem Vorzeigeprojekt Cuddy Mountain abgeschlossen hat.

Dean Besserer, President und CEO, erklärte: Unsere Explorationsprogrammarbeiten 2024, einschließlich der 19 neuen BLM-Lode-Claims, unterstreichen unser Vertrauen in das enorme Potenzial des Projekts Cuddy Mountain. Der Ansturm auf das Abstecken in dem Gebiet dauert nach über einem Jahr immer noch an, und die Entdeckung eines neuen Porphyr-Kupfer-Gürtels in den Vereinigten Staaten hat die Aufmerksamkeit von sowohl großen als auch Junior-Unternehmen gefesselt. Dies ist erst der Anfang, während wir weiter von den Möglichkeiten profitieren, die diese hoch aussichtreiche Region bietet.

Die Sommerprogramme bestanden aus Kartierungen, Probenahmen und geophysikalischen Untersuchungen auf dem gesamten Konzessionsgebiet, darunter: 799 Bodenproben; 339 Gesteinsschürfproben; Kartierungen sowie konzessionsgebietsweite magnetische Bodenuntersuchungen, 3D-DCIP-Untersuchungen mittels induzierter Polarisation (IP) und Messungen zur Resistivität. Die Ergebnisse stehen derzeit noch aus und werden in weiteren Updates bekannt gegeben werden, sobald sie verfügbar sind.

Bedeutenderweise zeigt die kartierte Stratigraphie innerhalb des Konzessionsgebiets Cuddy Mountain auf, dass dasselbe stratigrafische Profil bei dem Konzessionsgebiet vorliegt, wie bei den Hercules-Bohrabschnitten dargestellt ist, welche eine Porphyrmineralisierung durchteuft haben.

Highlights der Kartierungen:

Aufschlüsse der Rhyolithe Hercules im Nordosten formen häufig große Ausbissflächen. Die Rhyolithe sind über 100 m dick und werden womöglich durch Verwerfungen reproduziert. Die Rhyolithe sind oftmals mit einer Propylit-Alteration silifiziert.

Aufschluss des Red Conglomerate, welcher ein Markierungshorizont an der Diskordanz zwischen den Rhyolithen auf Hercules und dem Vulkangestein Seven Devils ist. Diese sind in den nordöstlichen, zentralen und südwestlichen Bereichen des Konzessionsgebiets offengelegt. Der auf dem Vulkankomplex Seven Devils aufliegende Red Conglomerate ist jung und polymiktisch mit eingebettetem Sand- und Schluffstein. Die Ausbisse verwittern rot (Hämatit) bis graugrün.

Die Aufschlüsse des Vulkangesteins Seven Devils kommen in den südlichen und zentralen Teilen des Konzessionsgebiets unter der südlichen Basaltdecke vor. Häufige heterogene vulkanische Strukturen, von aphanitisch über geschichtet und phänokristallisch bis hin zu vulkanoklastisch, im Umfang vom Ausbiss. Das Gestein ist veränderlich gespalten bis brekziiert, ausgebleicht, silifiziert und/oder oxidiert, mit mindestens zwei hervorstehenden südöstlich verlaufenden Zonen mit intensiver Alteration und Mineralisierung (blasige und verstreute Sulfide; starke Manganoxid- und Eisenfärbung bei Bruch-kontrollierter Infiltration/Verdrängung), möglicherweise kontrolliert von Verwerfungszonen. Eine hydrothermale Baryt-Gang-Mineralisierung tritt in Schürfgräben in der Nähe des südlichen Endes des Konzessionsgebiets auf.

Aufschlüsse jüngerer Porphyrintrusionen sind im Allgemeinen mäßig bis stark gespalten und örtlich brekziiert, einschließlich von Fragmenten vulkanoklastischen Gesteins. Diese können in dem Vulkankomplex Gänge und/oder intrusive Körper formen. Örtlich sind diese Intrusionen und/oder Gänge stark sulfidisch mit Chalcopyrit. Chalcopyrit, Malachit, Azurit und Chrysokoll sind in Porphyreinheiten rund um das historische Kupfervorkommen Rockslide geläufig (Abbildung 2).

Mineralisierte hydrothermale Brekzien wurden in der Nähe des historischen Vorkommens Edna May kartiert (Abbildung 2). Sie bestanden aus intrusiven oder hydrothermalen Brekzien. In der Nähe des Vorkommens Edna May haben die Brekzien einen schwarzen Ganggestein-Pyrit und Bornit-Sulfide am Rand oder entlang der Porphyr-Gänge. Fragmente fein grau silifizierten Materials enthalten örtlich bis zu 10 % verrußte Sulfide, 1 % Pyrit und Spuren von Bornit und Chalcopyrit.

Die strukturelle Komplexität besteht im ganzen Konzessionsgebiet, einschließlich zahlreicher kartierter Falten und Verwerfungen. Zahlreiche kartierte Verwerfungen enthalten eine Kupfermineralisierung als Malachit und Azurit. Alterationsarten wurden im gesamten Konzessionsgebiet deutlich, darunter: Chlorit-Alteration-Halos um Quarzgänge; Serizit- +/- Chlorit- +/- Pyrit-Alteration in monzonitischen Porphyrgängen; und halbmassive Epidot-Magnetit- +/- Pyrit-Alteration. In vielen Bereichen des Vulkangesteins Seven Devils wurde eine intensive Epidot-Alteration beobachtet, besonders in Richtung des südlichen Teils des Tals.

Weitere Punkte

Das Unternehmen hat mit Bezugsdatum 20. August 2024 einen Vertrag für Werbedienstleistungen mit CEO.CA Technologies Ltd. abgeschlossen. Die Werbedienste sollen für einen Zeitraum von 6 Monaten erfolgen und im Oktober 2024 beginnen. Das Entgelt beträgt insgesamt 50.000 $. CEO.CA ist Besitzer und Betreiber eines führenden und schnell wachsenden sozialen Netzwerks im Investmentbereich. Das Unternehmen ist ebenfalls eine Dienstleistungsvereinbarung mit Brisco Capital Partners für Investor-Relations-Services eingegangen, die für den Rest von 2024 gilt. Das Entgelt hierfür beträgt insgesamt 45.000 $. Brisco ist ein in Calgary (Kanada) ansässiges Beratungsunternehmen für Investor Relations unter der Leitung von Scott Koyich.

Sachkundige Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Dean Besserer, P.Geo., der President & CEO des Unternehmens und eine sachkundige Person gemäß NI 43-101 ist, geprüft und genehmigt.

Für das Board of Directors

Dean Besserer

President und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen unter info@zeusminingcorp.com.

Ansprechpartner für Anleger:

Kin Communications Inc.

Tel: 604-684-6730

ZEUS@kincommunications.com

Über Zeus North America Mining Corp.

Das Unternehmen befasst sich mit der Mineralexploration und konzentriert sich dabei auf seine Explorationskonzessionsgebiete Cuddy Mountain, Selway und Great Western im US-Bundesstaat Idaho. Die Konzessionen in Idaho bestehen aus 101 (Cuddy Mountain), 57 (Selway) bzw. 38 (Great Western) Bergbau-Claims mit einer Gesamtfläche von rund 4.200 Acres. Das Vorzeigekonzessionsgebiet des Unternehmens, Cuddy Mountain, grenzt an die Kupfer-Porphyr-Entdeckung Leviathan von Hercules Metal Corp.

Abbildung 1. Ansturm auf das Abstecken im Gebiet Cuddy Mountain, US-Bundesstaat Idaho

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77233/ZEUS_241024_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 2. Vorläufige geologische Kartierung auf Cuddy Mountain

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77233/ZEUS_241024_DEPRCOM.002.png

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei Verwendung in dieser Pressemeldung sollen die Wörter schätzen, prognostizieren, glauben, antizipieren, beabsichtigen, erwarten, planen, vorhersagen, können oder sollten sowie die Verneinung dieser Wörter oder deren Abwandlungen oder vergleichbare Begriffe zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen kennzeichnen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemeldung zum Ausdruck kommen, in Anbetracht der Erfahrung der jeweiligen leitenden Angestellten und Direktoren, der aktuellen Bedingungen und der erwarteten zukünftigen Entwicklungen sowie anderer Faktoren, die als vernünftig erachtet wurden, angemessen sind, sollte kein übermäßiges Vertrauen in sie gesetzt werden, da die Parteien keine Garantie dafür geben können, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in dieser Pressemeldung beinhalten unter anderem die Explorationspläne des Unternehmens. Diese Aussagen und Informationen spiegeln die derzeitige Ansicht des Unternehmens wider. Es bestehen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen in Erwägung gezogen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder andere künftige Ereignisse wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Es gibt eine Reihe wichtiger Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen angegebenen oder implizierten abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: Währungsschwankungen, eine begrenzte Unternehmensgeschichte der Parteien, Störungen oder Veränderungen auf den Kredit- oder Wertpapiermärkten, Ergebnisse von Betriebsaktivitäten und Projektentwicklungen, Projektkostenüberschreitungen oder unvorhergesehene Kosten und Ausgaben sowie allgemeine Entwicklungs-, Markt- und Branchenbedingungen.

Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, Analysen, Erwartungen oder Erklärungen Dritter in Bezug auf seine Wertpapiere oder seine Finanz- oder Betriebsergebnisse (je nach Fall) zu kommentieren. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der wesentlichen Faktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Investoren und andere Personen, die sich bei ihren Entscheidungen auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen des Unternehmens stützen, sollten die oben genannten Faktoren sowie andere Ungewissheiten und mögliche Ereignisse sorgfältig berücksichtigen. Das Unternehmen ist davon ausgegangen, dass die im vorigen Absatz genannten wesentlichen Faktoren nicht dazu führen werden, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen wesentlich von den tatsächlichen Ergebnissen oder Ereignissen abweichen. Die Liste dieser Faktoren ist jedoch nicht erschöpfend und kann sich ändern, und es kann nicht zugesichert werden, dass diese Annahmen das tatsächliche Ergebnis dieser Punkte oder Faktoren widerspiegeln werden.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung dar und können sich dementsprechend nach diesem Zeitpunkt ändern. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, diese Informationen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu aktualisieren, es sei denn, dies ist in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Zeus North America Mining Corp.

Dean Besserer

1100-1199 West Hastings St.

V6E 3T5 Vancouver

Kanada

email : dean@zeusminingcorp.com

