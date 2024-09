Zinn und Lithium – gut für grüne Energie

Zinn ist ebenso wie Lithium ein wichtiges Mineral in der Batterietechnologie.

Die Anwendungen von Zinn haben sich parallel zum technologischen Fortschritt entwickelt. Zinn ist das vielversprechende Material, das die Branche der Elektrofahrzeuge, der erneuerbaren Energien und der tragbaren elektronischen Geräte revolutionieren kann. In diesen Bereichen sind Lithium-Ionen-Batterien die beste Wahl, denn sie punkten in Sachen Energiedichte und lange Lebensdauer. Die Lithium-Ionen-Batterien bestehen aus einer Anode, einer Kathode, einem Separator und einem Elektrolyten. Zinn steht in der Batterie für eine ausgezeichnete Leitfähigkeit und eine hervorragende Energieübertragung, ohne das würde eine Lithium-Ionen-Batterie nicht funktionieren. Zinn ist zudem korrosionsbeständig und flexibel. In der Batterietechnologie steigt der Bedarf nach Zinn, übrigens ebenso wie der nach Lithium, beständig an.

Auch Solar- und Windenergie verlangen nach effizienten Speicherlösungen. Auch sorgt die Nachfrage nach leichten und leistungsstarken Batterien in tragbaren Geräten wie Smartphones oder Laptops für die Einführung von Anoden auf Zinnbasis. Ein weiterer Vorteil von Zinn ist die geringe Umweltbelastung sowie die Recyclingfähigkeit. Auch für Lithium wird ein steigender Bedarf prognostiziert. Die Lithiumproduktion wird 2024 erstmals 1 Million Tonnen LCE überschreiten und sich bis 2030 auf 2,7 Millionen mehr als verdoppeln. Die größten Lithiumvorkommen befinden sich in Chile, Australien, Argentinien und China.

Auf den wachsenden Lithiumverbrauch können Anleger mit Century Lithium – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/century-lithium-corp/ – setzen. Dessen Lithiumprojekt gilt als eines der wenigen fortgeschrittenen Lithiumprojekte in den USA.

Beim Zinn gefällt TinOne Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/tinone-resources-inc/ – mit seinen Zinn-/Wolfram- und Lithiumprojekten in Tasmanien und in New South Wales, Australien.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Century Lithium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/century-lithium-corp/ -).

