Zodiac Gold: Volltreffer in Liberia – 16-Kilometer-Goldsystem nimmt Gestalt an

Die ersten Bohrungen auf Ben Ben bestätigen oberflächennahe Goldmineralisierung entlang des 16 Kilometer langen Ben-Ben- bis Youth-Camp-Trends – ein wichtiger Schritt Richtung erster Ressourcenschätzu

Ein 16 Kilometer langer Goldkorridor, eine 100-prozentige Trefferquote bei den ersten Bohrungen auf Ben Ben und hochgradige Abschnitte direkt unter der Grasnarbe: Was Zodiac Gold (TSXV: ZAU; OTCQB: ZAUIF; FSE: K19) derzeit auf seinem Todi Gold Project in Liberia zutage fördert, hat das Potenzial für eine echte Distrikt-Entdeckung. Mit dem allerersten Bohrprogramm auf dem Zielgebiet „Ben Ben“ konnte das Unternehmen beweisen, dass sich die bisherigen starken Oberflächenanomalien tatsächlich als handfeste Goldmineralisierung in die Tiefe fortsetzen.

Ben Ben liegt nur 1,3 Kilometer entlang des Streichens von der ursprünglichen Arthington-Entdeckung entfernt und markiert einen wichtigen Teil des riesigen Korridors in Richtung des Ziels „Youth Camp“. Bislang hat Zodiac dort 2.551 Meter in 14 Bohrlöchern absolviert. Die Ergebnisse der ersten neun Löcher entlang des südlichen Trends sind ein echter Paukenschlag: In jedem einzelnen Bohrloch wurde Gold durchschnitten.

Starke Gehalte in geringer Tiefe

Die Mineralisierung beginnt extrem oberflächennah (teils ab 10 Metern Bohrtiefe). Die Auswertung zeigt breite mineralisierte Zonen, die punktuell von deutlich höheren Gehalten durchzogen sind:

BDD005: 14,85 m mit 1,55 g/t Gold ab 51,4 m (inkl. 0,8 m mit 13,15 g/t, 0,93 m mit 5,82 g/t und 1,05 m mit 2,22 g/t).

BDD006: 7,37 m mit 1,95 g/t Gold ab 23,4 m (inkl. 2,37 m mit 3,24 g/t und 2,0 m mit 2,81 g/t).

BDD002: 2,04 m mit 5,69 g/t Gold ab 43,96 m (inkl. einer hochgradigen Spitze von 0,79 m mit 13,95 g/t).

BDD009: 17,65 m mit 0,81 g/t Gold ab 33 m (inkl. 1,0 m mit 5,67 g/t, 0,65 m mit 2,74 g/t, 1,0 m mit 1,33 g/t und 1,0 m mit 1,15 g/t).

BDD004: 11,45 m mit 0,96 g/t Gold ab 10 m (inkl. 0,55 m mit 3,2 g/t).

Das geologische Modell bestätigt sich

Aus geologischer Sicht ist dieser Erfolg ein Befreiungsschlag, da er das Modell der Arthington-Entdeckung quasi 1:1 auf Ben Ben überträgt und eine Streichlänge von rund einem Kilometer verifiziert. Das Gold sitzt in gescherten Amphiboliten und melanokratischen Gneisen, begleitet von einem markanten Sulfidpaket (Pyrit, Arsenopyrit, Pyrrhotin, Chalkopyrit). Als zentraler Taktgeber fungiert die nordwestlich streichende Todi Shear Zone, wobei Faltungen und strukturelle Schnittpunkte die hochgradigen Zonen lokalisieren. Diese Zonen fallen strukturell günstig und flach mit etwa 30 Grad nach Südwesten ein.

Massiver Newsflow bis zur ersten Ressource

Mit dem Nachweis, dass das System von Arthington über Ben Ben bis hin zum noch ungebohrten Youth Camp ein größeres, zusammenhängendes Goldsystem bilden könnte, drückt Zodiac Gold nun aufs Tempo. Die fünf ausstehenden Analysepakete der ersten Bohrlöcher werden in den kommenden drei Wochen erwartet.

Gleichzeitig laufen die Explorationsmotoren auf Hochtouren: Zwei Diamantbohrgeräte rotieren bereits für die nächsten Löcher (BDD015 und BDD016) des insgesamt 14.000 Meter umfassenden Programms. Parallel dazu soll ein 3.600 Meter großes Grabenprogramm weitere Bohrziele schärfen, während der gesamte 16-Kilometer-Korridor mit einer drohnengestützte Magnetik- und LiDAR-Vermessung abgeflogen wird. Ergänzt wird die Offensive durch ein gigantisches Bodenprobenprogramm mit 10.500 Proben auf den Lizenzen Bomi South und Bong West.

Für Investoren bedeutet das einen beständigen Newsflow, der auf ein klares Ziel ausgerichtet ist: Für das vierte Quartal 2026 peilt Zodiac Gold eine erste Ressourcenschätzung an, die Arthington und den Ben-Ben- bis Youth-Camp-Trend zusammenfassen soll.

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