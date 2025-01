Zukunftsfähigkeit von Kaminen: Effizienz und Nachhaltigkeit im Fokus

Kamine und Kaminöfen stehen durch das Verbot älterer Modelle im Fokus. Moderne Anlagen zeigen, dass Kamine einen wesentlichen Beitrag zu effizienter und umweltfreundlicher Wärmeversorgung leisten.

Kamine und Kaminöfen gelten seit Jahrhunderten als Herzstück vieler Haushalte. Sie spenden nicht nur Wärme, sondern schaffen auch eine behagliche Atmosphäre, die kein anderes Heizsystem in gleicher Weise bietet. Angesichts strenger werdender Umweltauflagen und des Verbots älterer Modelle ab 2025 stellt sich jedoch die Frage, wie zukunftsfähig Kamine in einer zunehmend umweltbewussten Gesellschaft tatsächlich sind. Mit modernen Technologien, nachhaltigen Brennstoffen und optimierten Nutzungskonzepten können sie nicht nur ihre Relevanz behalten, sondern sogar einen wesentlichen Beitrag zu umweltfreundlicher Wärmeversorgung leisten.

„Der Schlüssel zur Zukunftsfähigkeit von Kaminen liegt in ihrer technischen Weiterentwicklung. Moderne Kaminöfen erfüllen bereits heute strenge Umweltstandards, indem sie die Emissionen deutlich reduzieren und den Wirkungsgrad maximieren“, betont Kachelofen- und Luftheizungsbaumeister Marcus Breuer, Inhaber von Kachelofen Breuer (www.kacheloefen-breuer.de). Das Traditionsunternehmen ist seit 1970 in Viersen am Niederrhein ansässig und betreut seitdem Kunden vorrangig in Mönchengladbach, Krefeld, Neuss, Viersen und im Kreis Heinsberg. Ebenso ist das Unternehmen in der Nordeifel mit einem Fokus auf Städte und Gemeinden wie Nideggen, Simmerath, Monschau, Euskirchen und Düren tätig.

Er sagt weiter: „Fortschrittliche Modelle verfügen über innovative Verbrennungstechnologien, die den Brennstoff nahezu rückstandsfrei und mit minimaler Feinstaubbelastung verbrennen. Zugleich sind sie so konstruiert, dass sie auch bei geringer Holzmenge eine hohe Wärmeausbeute erzielen. Der Austausch älterer Geräte durch neue, effizientere Modelle wird daher nicht nur aus gesetzlicher Sicht unvermeidlich, sondern bietet auch langfristige Vorteile für Verbraucher, die Heizkosten sparen und gleichzeitig die Umwelt entlasten wollen.“

Die Nutzung von Kamineinsätzen in Kombination mit erneuerbaren Energien ist ein weiterer Aspekt, der ihre Zukunftsfähigkeit sichert. Besonders in Verbindung mit Photovoltaikanlagen oder anderen regenerativen Energiequellen können Speicheröfen eine Schlüsselrolle in einem nachhaltigen Energiesystem spielen. Sie ermöglichen es, überschüssige Energie aus der Stromerzeugung tagsüber zu speichern und abends durch Holzfeuerung eine angenehme Wärme zu erzeugen. Dabei kommen häufig innovative Brennstoffe wie Holzbriketts aus nachhaltiger Forstwirtschaft oder sogar synthetische Alternativen zum Einsatz, die noch geringere Emissionen verursachen.

„Um Kamine effizient und umweltfreundlich zu nutzen, ist auch das Verhalten der Nutzer entscheidend. Die Wahl des richtigen Brennmaterials, eine optimale Luftzufuhr und eine regelmäßige Wartung sind unerlässlich, um die Vorteile moderner Technologien voll auszuschöpfen. Zugleich tragen solche Maßnahmen dazu bei, die Lebensdauer der Geräte zu verlängern und mögliche Risiken, wie etwa eine erhöhte Feinstaubbelastung, zu minimieren“, sagt Marcus Breuer. Er berät seine Kunden bei der optimalen Nutzung von Kamin und Kachelofen.

Das bedeutet: Kamine und Kaminöfen sind heute weit mehr als nostalgische Relikte vergangener Zeiten. Sie entwickeln sich zu Hightech-Geräten, die den Anforderungen einer klimafreundlichen Gesellschaft gerecht werden. Mit der richtigen Kombination aus moderner Technik, nachhaltigem Brennstoff und verantwortungsvollem Gebrauch können sie auch in Zukunft eine wichtige Rolle in der Wärmeversorgung spielen und das traditionelle Feuererlebnis in die moderne Ära transportieren. Während ältere Modelle mit überholter Technik durch neue Vorschriften an Bedeutung verlieren, zeigt sich klar, dass Kamine mit den richtigen Maßnahmen und passender Technologie nicht nur zukunftsfähig bleiben, sondern auch als Symbol für umweltbewusste Wärme einen festen Platz im Haushalt der Zukunft haben können.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Kachelöfen Breuer

Marcus Breuer

Schiefbahner Straße 25

41748 Viersen

Deutschland

fon ..: 0 21 62 / 26 0 77

fax ..: 0 21 62 / 35 14 41

web ..: http://www.kacheloefen-breuer.de

email : info@kacheloefen-breuer.de

Über Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer

Die Firma Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer ist ein Meisterbetrieb mit Tradition. Das Unternehmen mit Sitz in Viersen am Niederrein bei Mönchengladbach, Krefeld, Düsseldorf und Neuss und einer Niederlassung in Heimbach in der Eifel besteht seit 1970 und bietet umfassende Services im Ofen- und Kaminbau. Geführt wird Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer heute in zweiter Generation von Kachelofen- und Luftheizungsbauermeister Marcus Breuer. Im Fokus von Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer stehen die individuelle Planung und Errichtung sowie Reparatur, Wartung und Pflege von Kaminen und Kachelöfen aller Art, die sowohl optisch als auch technisch alle Anforderungen erfüllen. Jedes Stück wird den jeweiligen baulichen Gegebenheiten unter Beachtung sämtlicher Umweltschutzrichtlinien angepasst, sodass ein Kachelofen, Pelletofen, ein Heizkamin, ein Gaskamin oder auch ein Kachelherd oder ein schwebender Kamin aus dem Hause Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer immer ein Einzelstück ist. Die Qualität der Produkte wird nach Fertigstellung durch das RAL-Gütezeichen „Handwerklicher Kachelofen“ der Gütegemeinschaft Kachelofen e.V., deren Mitglied das Unternehmen seit vielen Jahren ist, besiegelt. Ein Schwerpunkt von Marcus Breuer und seinem Team: Kamine und Kachelöfen als Alternative zur herkömmlichen Heiztechnik anzubieten und insbesondere durch die moderne Hybridtechnik Einsparungen bei den Energiekosten zu realisieren. Zudem ist Kachelofen- und Luftheizungsbau Breuer Mitglied bei HAGOS (Verbund deutscher Kachelofen- und Luftheizungsbauer), Meisterbetrieb für Arbeiten mit Betonstein und Terrazzo, geprüfter und zertifizierter Energieberater im SHK-Handwerk beim Zentrum für Umwelt und Energie in Oberhausen und Fachbetrieb für Ofen- und Solar-Ganzhausheizung, Wassertechnik, Scheitholz- und Pelletfeuerungen in einem Gerät. Weitere Informationen unter: www.kacheloefen-breuer.de

