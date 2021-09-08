  • Zum Weltbienentag: Wie über 500.000 Studierende gemeinsam Deutschlands größten Wissensstock bauen

    Pünktlich zum heutigen Weltbienentag startet Uniturm.de die Hochladewochen und feiert so
    einen Meilenstein mit süßen Belohnungen für fleißige Bienen.

    BildLeipzig, 20. Mai 2026

    So wie Bienen den gesammelten Blütennektar im Bienenstock weitergeben und gemeinsam
    zu Honig verarbeiten, lebt auch Uniturm vom Zusammenspiel vieler Einzelner: Jede
    hochgeladene Mitschrift, jede Zusammenfassung und jede Lernunterlage trägt dazu bei,
    dass aus einzelnen Wissensbausteinen ein immer größerer prüfungsrelevanter Bestand an
    Studienwissen abseits von KI entsteht.

    Ein weiterer Vorteil: Statt Informationen über verschiedene Plattformen, Messengergruppen
    Apps oder Cloud-Ordner zusammensuchen zu müssen, finden Studierende auf Uniturm.de Lernmaterialien, Austausch und Unterstützung an einem Ort – sortiert nach Hochschule,
    Studiengang und Fachbereich. Während viele digitale Lernangebote zunehmend
    kostenpflichtig werden, setzt Uniturm weiterhin bewusst auf kostenlosen Wissensaustausch.

    „Wissen wächst, wenn man es teilt. Genau das erleben wir auch weiterhin auf Uniturm.de.
    Jeder User übernimmt eine tragende Rolle – ähnlich wie in einem Bienenstock. Erst das
    Zusammenspiel vieler macht es wertvoll. Wissen aus erster Hand sicherte schon vielen
    Studierenden den Prüfungserfolg.“ erklärt Geschäftsführer Dirk Ehrlich.

    Heute umfasst die Community mehr als 500.000 Nutzer aus dem deutschsprachigen Raum.
    Über eine Million Seiten an Studienunterlagen helfen Studierenden dabei, sich besser auf
    Prüfungen vorzubereiten, Vorlesungen nachzuarbeiten und voneinander zu lernen. Die
    Plattform bündelt Mitschriften, Skripte, Zusammenfassungen und Diskussionen rund ums
    Studium an einem zentralen Ort.

    Ohne Bienen keine Früchte – Passend zum Weltbienentag und dem Meilenstein von einer
    halben Million fleißigen Bienchen starten auf Uniturm.de heute die großen Hochladewochen.

    Vom 20.05.2026 bis 20.07.2026 können Studierende ihre Lernunterlagen hochladen und
    sich dadurch die Chance auf attraktive Geschenkgutscheine sichern. Denn wie im
    Bienenstock gilt auch im Studium: Gemeinsam kommt man so viel leichter ans Ziel.

    Ausführliche Informationen zur Aktion finden Sie hier:
    https://www.uniturm.de/magazin/news/hochladewochen-2054

    Und auf Unideal.de gibt es parallel satte Rabatte und Gutscheine für angesagte Festivals.

    Kontakt
    Dirk Ehrlich
    d.ehrlich [at ] pharetis.de
    Tel. +49 (0)341-308 474 12

    Das deutschlandweit erste studentische Wissensnetzwerk Uniturm.de vernetzt das Uni-Wissen der
    Studierenden für eine bessere Prüfungsvorbereitung. Seit 2007 finden Studierende hier alles an
    einem Ort. In Zeiten von KI und zunehmender Unsicherheit bietet das Wissensnetzwerk Studenten
    und Studentinnen neben der Möglichkeit zum kostenlosen Austausch ihrer Studienunterlagen auch
    einen Raum, um über Studieninhalte zu diskutieren. Gegründet wurde Uniturm.de von drei Studenten in Leipzig. Uniturm.de bietet sein Angebot für die gesamte D-A-CH-Region an.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Pharetis GmbH – Uniturm.de
    Herr Dirk Ehrlich
    Karl-Heine-Str. 99
    04229 Leipzig
    Deutschland

    fon ..: 034130847412
    web ..: https://www.pharetis.de
    email : d.ehrlich@pharetis.de

    Die Pharetis GmbH ist ein Internet-Dienstleister, der 2007 in Leipzig gegründet wurde. Zu den Hauptprojekten zählen Uniturm.de, mutual.de und Unideal.de. Neben den eigenen Informationsportalen unterstützt und berät das Unternehmen via constabo.com auch externe Partner im Bereich Online-Marketing.

    Pressekontakt:

    Pharetis GmbH – Uniturm.de
    Herr Dirk Ehrlich
    Karl-Heine-Str. 99
    04229 Leipzig

    fon ..: 034130847412
    web ..: https://www.pharetis.de
    email : d.ehrlich@pharetis.de


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