  • Zuverlässiger Kurierdienst in Göttingen

    Mit GO! Express & Logistics profitieren Unternehmen im Großraum Göttingen von schnellen, zuverlässigen Kurier- und Expressdiensten – regional, national und weltweit, rund um die Uhr.

    Wenn es auf eine pünktliche und sichere Zustellung ankommt, ist GO! Express & Logistics (Deutschland) GmbH im Großraum Göttingen der richtige Ansprechpartner. Das Unternehmen verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich Kurier- und Expresslogistik und bietet maßgeschneiderte Transportlösungen für unterschiedlichste Branchen. Ob wichtige Dokumente, Waren oder zeitkritische Sendungen – nationale und internationale Transporte werden zuverlässig und termingerecht durchgeführt. Persönliche Ansprechpartner sorgen dabei für eine individuelle Betreuung und einen erstklassigen Service.

    Vielfältige Leistungen für jede Anforderung

    Das Leistungsangebot reicht vom regionalen Kurierdienst bis hin zum weltweiten Expressversand. Neben Direkt- und Overnight-Sendungen gehören auch Gefahrguttransporte sowie zahlreiche Zusatz- und Sonderleistungen zum Portfolio. Unternehmen aus den Bereichen Medizintechnik, Pharma, Kliniklogistik, Hightech, Life Science sowie Fashion & Lifestyle vertrauen auf die Kompetenz und Flexibilität des erfahrenen Logistikdienstleisters. Dank individueller Lösungen werden selbst anspruchsvolle Transportaufträge professionell umgesetzt.

    Rund um die Uhr im Einsatz

    GO! Express & Logistics steht seinen Kunden im Großraum Göttingen an 365 Tagen im Jahr mit zuverlässigen Kurier- und Logistikleistungen zur Verfügung. Flexible Transportkonzepte, kurze Reaktionszeiten und höchste Servicequalität machen das Unternehmen zu einem starken Partner für regionale, nationale und internationale Versandaufgaben.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    GO Express & Logistik Göttingen GmbH
    Herr Buchheister
    Reinhard-Rube-Str. 6
    37077 Göttingen
    Deutschland

    fon ..: 0551 5484848
    fax ..: 0551 5484849
    web ..: http://www.general-overnight.com
    email : pr@dsa-marketing.ag

    Pressekontakt:

    GO Express & Logistik Göttingen GmbH
    Herr Buchheister
    Reinhard-Rube-Str. 6
    37077 Göttingen

    fon ..: 0551 5484848
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