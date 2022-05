10 Jahre Qausal: Von Hoteliers für Hoteliers

Das mehrfach ausgezeichnete Beratungsunternehmen für Personal- und Umsatzentwicklung wurde im Jahr 2012 von den Hotelexperten Dirk Rögner-Bäcker, Nicolai Bauer und Patrick Kubiack gegründet.

Qausal legte seit Beginn an den Fokus auf eine aktive Unterstützung der Hotellerie im Vertrieb, um langfristig den Umsatz zu erhöhen sowie stets für mehr Wettbewerbsfähigkeit zu sorgen. Ergänzt wurde das Angebot durch verschiedene Produkte in Bezug auf eine nachhaltige Personalentwicklung. Unter dem aktuellen Motto „Die Personal- und Umsatzentwickler“ will Qausal nun zum einen auf die eigene Expertise und andererseits auf die Fähigkeit, die Veränderungen sowie die speziellen Bedürfnisse der Branche stets fest im Blick zu halten, verweisen: „Wir sind nun zehn Jahre erfolgreich am Markt und bedanken uns in erster Linie bei unseren Mitarbeitenden und treuen Kunden, starken Partnern und wertvollen Freunden in der Hotellerie für die gute Zusammenarbeit. Damals starteten wir mit einem Team von sechs Personen. Im Laufe der Zeit ist das Team auf insgesamt 15 Personen gewachsen“, so Dirk Rögner-Bäcker, Mitgründer und Geschäftsführer der Qausal GmbH.

Im Rahmen seines 10-jährigen Jubiläums plant Qausal im laufenden Jahr mehrere Aktionen. Neben attraktiven Angeboten werden Team-Videos angefertigt, in denen sich die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorstellen, Postkarten-Aktionen und Social-Media-Kampagnen durchgeführt und Podcasts mit besonderen Persönlichkeiten produziert. Hinzu kommen weitere Überraschungen für die Hoteliers.

„Wir freuen uns außerdem, dass wir zum dritten Mal in Folge nun zum ,Top-Dienstleister‘ und als ,Top-Empfehlung‘ über Provenexpert ausgezeichnet wurden. Das bedeutet uns sehr viel. Einige unserer Kunden betreuen wir bereits über viele Jahre. Wir sind dankbar, dass sie uns die Treue seit der Gründung im Jahr 2012 gehalten haben. Unser Fokus lag immer auf dem Menschen selbst. Also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie dem Management in den Hotels. Daher konzentrieren wir unsere Aktivitäten vor allem auf die menschliche, interpersonelle und fachliche Entwicklung der Teams vor Ort. Gleichzeitig unterstützen wir Hoteliers bei der Erhöhung und Sicherung ihrer Umsätze“, fügt Dirk Rögner-Bäcker hinzu.

Das Beratungsunternehmen hat sich auf die mittelständische Hotellerie konzentriert und betreut bis heute Betriebe aus allen Segmenten und Kategorien: vom 5-Sterne-Deluxe-Hotel bis zum 2-Sterne-Hotel – privat geführte Familienbetriebe ebenso wie größere Business-Kettenhotels in unterschiedlichen Destinationen.

Qausal wurde im Jahr 2012 von dem ehemaligen IFH-Vice President Global Sales – IFH Worldwide, ein international agierendes Trainingsinstitut für die Hotellerie – Dirk Rögner-Bäcker gemeinsam mit seinen Kollegen Nicolai Bauer und Patrick Kubiack gegründet. Die Hotelexperten konzentrierten sich mit ihrem Team auf die aktive Vertriebsunterstützung für die Hotellerie und die Fort- und Weiterbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Führungskräften aus der Hotellerie. Heute umfassen die Leistungen von Qausal eine externe Vertriebsunterstützung für die Bereiche Telemarketing, Sales, Reservierung und Veranstaltungsverkauf. Hinzu kommen unterschiedliche Angebote für die Mitarbeiterentwicklung: Maßgeschneiderte Seminare, Coachings sowie Workshops ergänzen das Angebot von Qausal.

Neben Unternehmensgründer Dirk Rögner-Bäcker gehören Nicolai Bauer, Patrick Kubiack und Nicol Rögner zur Geschäftsführung. Derzeit beschäftigt das Beratungsunternehmen mit Sitz im hessischen Kirchhain und Hasselroth insgesamt ein 15-köpfiges Team.



