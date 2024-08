17-jährige Jugendliche zu Besuch aus Tunesien in Dierdorf verschwunden

In Rheinland-Pfalz werden jährlich rund 4.000 Menschen als vermisst gemeldet, deutschlandweit liegt diese Zahl sogar bei etwa 100.000.

Obwohl die Mehrheit der Fälle innerhalb kurzer Zeit aufgeklärt wird, bleiben einige Fälle ungelöst und erfordern intensive und langfristige Ermittlungsmaßnahmen. Diese hohe Anzahl an Vermisstenmeldungen verdeutlicht die Notwendigkeit und Dringlichkeit umfassender Suchmaßnahmen und auch die Mithilfe der Bevölkerung.

Herr Maximilian Aschman von der MENG Detektei Wiesbaden, eine der ältesten und renommiertesten Detekteien Deutschlands mit langjähriger Erfahrung bei der Suche nach vermissten Personen, möchte deshalb auf den aktuellen Fall der vermissten 17-jährigen Nassib ZAMALI aufmerksam machen und den Zeugenaufruf der Polizei Rheinland-Pfalz unterstützen.

Seit Montag, den 12. August 2024, wird Nassib Zamali vermisst. Zuletzt wurde sie gegen 13:30 Uhr in der Pfarrstraße in Dierdorf gesehen. Die Jugendliche, die aus Tunesien stammt und derzeit bei Verwandten in Dierdorf zu Besuch ist, spricht Arabisch sowie etwas Englisch und Französisch. Sie ist etwa 165 cm groß, wiegt circa 80 kg, hat eine kräftige Statur, lange schwarze Haare und dunkelbraune Augen.

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Hinweise, die zur Aufklärung dieses Falls führen könnten. Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalinspektion Neuwied unter der Telefonnummer 02631 8780 zu wenden.

Es kann besonders dann sinnvoll sein, eine Detektei einzuschalten, wenn polizeiliche Ermittlungen keine schnellen Fortschritte erzielen oder spezielle Ermittlungsfähigkeiten erforderlich sind. Eine Detektei kann wertvolle Unterstützung bieten, insbesondere wenn diskrete Ermittlungen gewünscht werden oder der Fall internationale oder komplexe Umstände beinhaltet. So konnte die benachbarte Niederlassung der MENG Detektei Darmstadt in einem ähnlichen Fall einer vermissten Person zum erfolgreichen Aufspüren beitragen.

Unsere Detektei arbeitet stets in enger Abstimmung mit den Behörden, um die Chancen auf eine erfolgreiche Suche zu maximieren und den Angehörigen zusätzliche Unterstützung zu bieten.

