20 Jahre Flirtexperte verrät: Was Männer beim Flirten wirklich zurückhält

Mathew Lovel, Flirtexperte mit 20 Jahren Erfahrung, erklärt, warum Männer beim Flirten wirklich scheitern – und was sie stattdessen brauchen.

Der Gründer von Advanced Personality Coaching blickt auf zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich Dating, Flirten und Persönlichkeitsentwicklung zurück – und zieht klare Schlüsse.

Wer Mathew Lovel fragt, was er in 20 Jahren als Flirtexperte und Dating-Coach gelernt hat, bekommt keine Liste mit Tipps. Er antwortet mit einer Gegenfrage: „Woran glaubst du, liegt es wirklich?“

Genau dieser Ansatz hat den Gründer von Advanced Personality Coaching (APC) seit über zwei Jahrzehnten von anderen Anbietern im Coaching-Markt unterschieden. Kein Skript. Keine auswendig gelernten Sprüche. Stattdessen: individuelle Arbeit an Persönlichkeit, Ausstrahlung und innerer Haltung.

Vom Randthema zur ernsthaften Disziplin

Als Mathew Lovel Anfang der 2000er Jahre begann, Männer im Bereich Flirten und Dating zu begleiten, war das Thema gesellschaftlich kaum salonfähig. Heute ist Flirtcoaching eine etablierte Form der Persönlichkeitsentwicklung – mit wachsender Nachfrage quer durch alle Altersgruppen und Lebenssituationen.

„Das Thema hat sich professionalisiert“, sagt Lovel. „Männer suchen heute keine Tricks mehr. Sie wollen verstehen, warum sie in bestimmten Situationen blockieren – und wie sie das dauerhaft ändern.“

Was 20 Jahre Erfahrung als Flirtexperte wirklich lehren

In zwei Jahrzehnten Coaching-Praxis – mit Einzelklienten, Flirtkursen in Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, Wien und Zürich sowie tausenden geführten Gesprächen – hat Lovel ein klares Muster erkannt: Das Problem liegt selten nur am fehlenden Wissen.

„Die meisten Männer wissen, was sie tun sollten. Aber zwischen Wissen und Handeln liegt eine Lücke. Diese Lücke zu schließen, ist die eigentliche Arbeit eines Flirtexperten.“

Konkret bedeutet das: Ansprechangst abbauen, Gesprächsführung trainieren, Körpersprache bewusst einsetzen – und vor allem lernen, wer man selbst ist und was man wirklich will.

Authentizität statt Performance

Was Lovel an seinem Ansatz betont: Flirtcoaching hat nichts mit Manipulation zu tun. Der Begriff „Pickup“ ist für ihn längst überholt.

„Attraktivität entsteht durch Echtheit. Ein Mann, der weiß, wer er ist, der Haltung zeigt und gleichzeitig echtes Interesse an Frauen mitbringt – der braucht keine Techniken. Der braucht Klarheit.“

Dieses Verständnis spiegelt sich in den Angeboten von APC wider: vom kostenlosen Erstgespräch über intensive Einzelcoachings bis hin zu Flirtkursen im Gruppenformat, die Theorie und Praxis direkt auf der Straße verbinden.

Ausblick: Was Männer heute brauchen

Mit Blick auf die nächsten Jahre sieht Lovel eine klare Entwicklung: Der Bedarf an echtem, substanziellem Coaching wächst – gerade weil Online-Dating und soziale Isolation den direkten Kontakt zwischen Menschen erschweren.

„Wer heute weiß, wie er authentisch auf Frauen zugeht, hat einen klaren Vorteil. Nicht weil er Frauen beeindruckt – sondern weil er sich selbst kennt.“

Über Advanced Personality Coaching

Advanced Personality Coaching (APC) wurde von Mathew Lovel gegründet und ist spezialisiert auf Dating, Flirten und Persönlichkeitsentwicklung für Männer im deutschsprachigen Raum. APC bietet Einzelcoachings, Flirtkurse in mehreren Städten sowie Online-Formate an. Das kostenlose Erstgespräch ist der erste Schritt für alle, die ihre Situation konkret verändern wollen.

Weitere Informationen: advanced-personality-coaching.de

Kontakt: Mathew Lovel Chef-Coach, Advanced Personality Coaching

advanced-personality-coaching.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Advanced Personality Coaching

Herr Mathew Lovel

Isotitos 8

7040 Oroklini

Zypern

fon ..: 00491622463245

web ..: https://advanced-personality-coaching.de

email : mathew@advanced-personality-coaching.de

Advanced Personality Coaching (APC) ist ein deutschsprachiges Coaching-Unternehmen mit Sitz in Zypern (EU), das im gesamten DACH-Raum operiert. Gegründet von Mathew Lovel, der seit über 20 Jahren als Flirtexperte und Dating-Coach aktiv ist, begleitet APC Männer in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei, mehr Selbstbewusstsein im Umgang mit Frauen zu entwickeln und ihr soziales Leben aktiv zu gestalten.

Das Angebot umfasst intensive Einzelcoachings, Flirtkurse in Gruppenformaten sowie Online-Beratung. Live-Workshops finden regelmäßig in Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, Stuttgart, Köln, Zürich und Wien statt. Im Mittelpunkt steht dabei immer die Praxis: Teilnehmer trainieren nicht im Seminarraum, sondern direkt im echten Alltag.

APC steht für einen Ansatz, der auf Authentizität statt Manipulation setzt. Statt oberflächlicher Techniken arbeitet Mathew Lovel mit seinen Klienten an Persönlichkeit, Ausstrahlung und innerer Haltung – mit dem Ziel, nachhaltige Veränderungen zu erzielen, die weit über das Thema Dating hinausgehen.

Der Einstieg beginnt mit einem kostenlosen Erstgespräch, in dem individuelle Ziele und die passende Vorgehensweise geklärt werden.

Weitere Informationen unter: advanced-personality-coaching.de

Pressekontakt:

Advanced Personality Coaching

Herr Mathew Lovel

Isotitos 8 – Hillside Heights 8

7040 Oroklini

fon ..: 0049 162 246 3245

email : mathew@advanced-personality-coaching.de

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